FC Bayern bei formstarken Schwaben gefordert - Bekommt Flick gegen Stuttgart endlich die Abwehr in Griff?

Der FC Bayern ist in der Bundesliga in Stuttgart zu Gast. Nach dem Ausrutscher gegen Bremen will der Rekordmeister wieder in Erfolgsspur. Der Live-Ticker.

VfB Stuttgart - FC Bayern München* -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr auf Sky.

Der FC Bayern ist im Süd-Schlager beim VfB Stuttgart zu Gast.

beim VfB Stuttgart zu Gast. Der Rekordmeister will nach dem Ausrutscher gegen Bremen seine Tabellenführung in der Bundesliga untermauern. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Aufstellung VfB Stuttgart: - Aufstellung FC Bayern München: - Tore: -

Update vom 27. November, 16.20 Uhr: Wie der VfB Stuttgart den Offensiv-Express des FC Bayern* bremsen will? tz.de* sprach mit dem Innenverteidiger der Schwaben, Pascal Stenzel, im Interview darüber. Der Ex-U21-Nationalspieler erklärte unter anderem: „Ich würde unseren Fußball als unberechenbar beschreiben, aber immer mit einem Plan. Wir haben nicht die eine Variante, Fußball zu spielen, wollen total mutig sein und schlau spielen.“

Erstmeldung vom 27. November: München - Der FC Bayern* will nach dem Sieg in der Champions League gegen Salzburg auch in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Am 9. Spieltag ist der Rekordmeister auswärts beim VfB Stuttgart gefordert.

FC Bayern beim VfB Stuttgart im Live-Ticker: FCB trifft auf formstarke Schwaben

Hansi Flick* kann nach der vorzeitigen Qualifikation fürs Achtelfinale der Champions League* als Gruppenerster etwas durchschnaufen. Auch wenn es der Bayern-Trainer nicht gerne hören dürfte, kann sich seine Mannschaft von nun an bis Weihnachten voll auf die Bundesliga* konzentrieren.

Nach dem mageren 1:1 am letzten Spieltag gegen Bremen ist das auch dringend nötig. Mit der Reise zum euphorisierten Aufsteiger Stuttgart, der an einem Geheimplan tüftelt*, steht dem Rekordmeister kein leichter Gang bevor. Der VfB ist seit dem ersten Spieltag ungeschlagen, spielte zuletzt viermal in Folge unentschieden.

FC Bayern beim VfB Stuttgart im Live-Ticker: Flick warnt vor schnellen Stuttgartern

„Stuttgart ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft mit schnellen Spielern. Sie haben mit die meisten Tore nach Kontern erzielt“, warnte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag*. „Sie stehen zurecht auf einem guten Platz. Es ist beeindruckend, wie sie ihr Spiel durchziehen: sehr mutig und konsequent. Es wird mit Sicherheit ein schweres Spiel für uns.“ Gegen die Schwaben geht es also vornehmlich um die Konterabsicherung, um vorne selbst wieder zu glänzen. Zudem muss die Flut an Gegentoren gestoppt werden, seit sechs Pflichtspielen hielt Manuel Neuer nicht mehr die Null.

„Wenn wir den Ball haben, dann ist es zu oft passiert, dass wir Fehler machen. Im Tennis sagt man unforced Error. Das müssen wir verbessern“, forderte Flick. „Keiner rechnet mit einem Fehlpass, daher steht man anders. Wir müssen dann wieder mehr Druck auf den Ball bekommen. Das ist eine Teamleistung. Jeder muss in der Defensive mitmachen.“ Der 55-Jährige bringt wegen des engen Terminkalenders aber auch Verständnis für seine Spieler auf: „Wir haben aber sehr viele Spiele, da ist es verständlich, wenn die Konzentration nicht immer ganz hoch ist. Aber wir gewinnen die Spiele, das ist das Entscheidende.“

FC Bayern beim VfB Stuttgart im Live-Ticker: Pavard gegen „die Ex“

In Stuttgart wird Benjamin Pavard wieder mit dabei sein, der Franzose musste gegen Salzburg angeschlagen für Lucas Hernandez ausgewechselt werden*. „Pavard hat einen Schlag bekommen, aber er kann dabei sein. Das hat schlimmer ausgesehen, als es war“, erklärte Flick. Der gebürtige Heidelberger setzt beim Rechtsverteidiger auf eine Portion Extra-Motivation gegen seinen Ex-Klub. „Ich hoffe, er ist noch einmal motivierter und kann seine Leistung abrufen. Er hat sich stark gesteigert und eine super Saison gespielt. Er kann offensiv Akzente setzen, weiß aber auch, wie man verteidigt. Er gibt uns genau die Dinge, die wir brauchen“, lobte Flick.

Auch der zuletzt angeschlagene Coco Tolisso* ist wieder fit. „Tolisso wird dabei sein, er hat gestern gut trainiert", sagte Flick. Beim zuletzt nicht ganz fitten Niklas Süle* wollte sich Flick nicht in die Karten gucken lassen und das Abschlusstraining abwarten. „Er hat unheimliche Qualitäten, aber um sein Potenzial auszuschöpfen braucht er Fitness." Stuttgart muss hingegen auf seinen Top-Stürmer Nicolas Gonzalez, der unter der Woche seinen Vertrag verlängert hat, verzichten. Der Argentinier fällt mit einem Innenbandriss im Knie aus. In den letzten drei Partien hatte der Argentinier jeweils getroffen. (ck)