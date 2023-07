Hummels „fordert“ 700 Millionen Jahresgehalt – wegen Grätsche vor zwei Jahren

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Der FC Bayern München soll einen Transfer von David de Gea, Ex-Keeper von Manchester United, ausloten. Leverkusen schielt wohl auf ein Real-Talent. Die Transfer-News im Überblick.

Update vom Mittwoch, 26. Juli, 14.40 Uhr: Der FC Bayern München soll sich mit einer Verpflichtung von David de Gea beschäftigen. Das berichtet die Sport Bild. Demnach prüft der deutsche Rekordmeister aktuell wohl, ob sich ein Transfer des vereinslosen Torhüters realisieren lässt.

Zuletzt stand der Spanier bei Manchester United unter Vertrag, konnte sich mit den „Red Devils“ aber nicht auf eine Verlängerung des Kontrakts einigen und wurde durch Andre Onana ersetzt. Alles steht und fällt aber angeblich mit einem Abgang von Yann Sommer, der immer wieder mit Inter Mailand in Verbindung gebracht wird.

Zuletzt berichtete Transfer-Experte Fabrizio Romano über das Bayern-Interesse an David Raya vom FC Brentford, Trainer Thomas Tuchel soll aber wohl einen großen Torwart bevorzugen. Raya ist mit 1,83 Metern jedoch ähnlich klein wie Sommer. Weitere Namen auf der internen Torwart-Liste des FC Bayern sind laut Sport Bild Yassine Bounou (FC Sevilla), Giorgi Mamardashvili (FC Valencia), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion) sowie Kamil Grabara (FC Kopenhagen).

Der FC Bayern München soll sich mit einer Verpflichtung des ehemaligen ManUnited-Torhüters David de Gea beschäftigen. © IMAGO/Liam McAvoy

Alonsos kurzer Draht: Leverkusen wohl mit Interesse an Real-Talent Arribas

Update vom Mittwoch, 26. Juli, 13.00 Uhr: Bayer Leverkusen hat laut dem spanischen Portal Relevo Interesse an einem Transfer von Sergio Arribas. Besonders Trainer Xabi Alonso soll ein großer Fan des offensiven Mittelfeldspielers von Real Madrid sein. Eine erste Kontaktaufnahme habe es auch schon gegeben.

Arribas kam in der vergangenen Saison für die Zweitvertretung der „Königlichen“ in 34 Ligaspielen zum Einsatz (18 Tore, sieben Assists). Für die erste Mannschaft lief der 21-Jährige insgesamt 14 Mal auf und erzielte einen Treffer. Der spanische Spitzenklub fordert angeblich eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro, zudem soll eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent Teil des Deals sein. Neben Bayer 04 haben offenbar auch der FC Girona und der FC Sevilla Arribas im Visier.

Wechsel nach Spanien: RB Leipzig gibt Alexander Sörloth endgültig ab

Update vom Mittwoch, 26. Juli, 10.55 Uhr: Nach drei Jahren ist das Kapitel von Alexander Sörloth bei RB Leipzig beendet. Wie der DFB-Pokalsieger am Dienstagabend (25. Juli) mitteilte, wechselt der Norweger fest zum spanischen Vertreter Villarreal CF. Die höchste Liga der Iberer ist Sörloth bereits bekannt, die vergangenen zwei Spielzeiten war der Angreifer auf Leihbasis für Real Sociedad San Sebastian aktiv.

Im Sommer 2020 holte Leipzig den Stürmer für kolportierte 20 Millionen Euro von Crystal Palace in die Bundesliga. Insgesamt bestritt Sörloth 38 Pflichtspiele für die Sachsen, in denen er neun Scorerpunkte verzeichnete. Bei Villarreal unterschrieb der Nationalspieler für fünf Jahre, seine Dienste ließ sich der Champions-League-Halbfinalist der Saison 2021/22 laut Medienberichten zehn Millionen Euro kosten.

Nach Berichten über Mbappe-Angebot: BVB-Star Hummels „fordert“ gleiches Gehalt

Update vom Dienstag, 25. Juli, 20.30 Uhr: Nach dem Angebot von Al Hilal, das Mbappé ein Jahresgehalt von 700 Millionen Euro zahlen will, hat sich BVB-Innenverteidiger Mats Hummels bei Twitter gemeldet. In einem Tweet zeigte er ein kurzes Video von einer lupenreinen Grätsche von ihm am französischen Superstar und schreibt „gleicher Lohn für die Jungs, die anpacken und angepackt werden“ darunter.

Update vom Dienstag, 25. Juli, 18.00 Uhr: Der senegalesische Nationalspieler Ismaïla Sarr wechselt vom englischen Zweitligisten FC Watford zu Olympique Marseille in die Ligue 1. Der 25 Jahre alte Rechtsaußen, der seit seinem 30-Millionen-Transfer im Sommer 2019 mit Watford zweimal aus der Premier League abgestiegen war, unterzeichnete bei den Franzosen einen Vertrag bis 2028.

Update vom Dienstag, 25. Juli, 12.55 Uhr: Die Transfer-Posse um Kylian Mbappé von PSG hat mittlerweile die US-amerikanische Basketball-Profiliga NBA erreicht. Der griechische Superstar Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks postet auf Twitter ein Selfie und schrieb: „Al Hilal ihr könnt mich nehmen. Ich seh aus wie Kylian Mbappe.“ Dazu postete der 28-Jährige zwei Lach-Emojis.

Trotz der heißen Diskussionen um seine Zukunft hat Kylian Mbappé seinen Humor nicht verloren. © imago/Carson

Diesen Post griff wiederum Mbappé selbst auf und retwettete ohne Kommentar, dafür mit 13 lachenden Emojis. Eine ernsthafte Reaktion auf den Deal mit dem saudischen Klub Al Hilal gab es vom französischen Weltstar indes noch nicht.

Mbappé vor Wechsel? Ablöse wäre wohl neuer Weltrekord

Erstmeldung vom Montag, 24. Juli, 14.50 Uhr: Paris/Riad – Al-Hilal macht im Werben um PSG-Stürmer Kylian Mbappé offenbar ernst und soll bereit sein, eine Rekord-Ablöse für den französischen Nationalspieler zu bezahlen. Wie Fabrizio Romano berichtet, sei ein Angebot in Höhe von 300 Millionen Euro beim amtierenden Titelträger der Ligue 1 eingereicht worden.

Kylian Mbappé Geboren: 20. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre) in Paris Vereine im Profibereich: AS Monaco, Paris Saint-Germain Vertrag bei PSG bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de) 180 Millionen Euro

Mbappé nach Saudi-Arabien? PSG-Star könnte wohl 700 Millionen Euro pro Jahr verdienen

Auch CBS bestätigt das Angebot und will zudem von einem unfassbaren Jahresgehalt wissen. Demnach könnte Mbappé bei einem Wechsel nach Saudi-Arabien 700 Millionen Euro verdienen und dürfte den Verein im Sommer 2024 auch direkt wieder verlassen.

Kurz vor der Asien-Tour hatte PSG den Superstar aus dem Aufgebot gestrichen, wie Romano berichtete. Man habe im Verein das Gefühl, dass sich Mbappé bereits mit Real Madrid auf einen ablösefreien Wechsel für kommenden Sommer geeinigt habe. Intern soll der Stürmer jedoch gesagt haben, dass er nicht ablösefrei gehen würde. Nun steht er anscheinend zum Verkauf – und könnte bald in Saudi-Arabien aufschlagen.

Soll Al-Hilal 300 Millionen Euro wert sein: PSG-Stürmer Kylian Mbappé. © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

Hält der BVB seinen Keeper? Gregor Kobel verlängert angeblich zeitnah

Wie die WAZ und die Bild berichten, soll Gregor Kobel seinen Vertrag bei Borussia Dortmund in naher Zukunft verlängern. Zwischen dem Management des Torhüters und den Verantwortlichen des BVB habe es demnach bereits erste Gespräche gegeben, die positiv verlaufen sein sollen.

Der Torhüter, der mit seinem Klub in der vergangenen Saison nur knapp die Meisterschaft verpasste, gehörte 2022/23 zu den Leistungsträgern und ist absolut unumstritten. Dies soll sich nun auch in seinem neuen Kontrakt widerspiegeln, der Schweizer könnte dann wohl mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Damit würde er in die Riege der Topverdiener vorstoßen, das Gehalts-Ranking beim BVB führt laut Bild derzeit Niklas Süle mit rund zwölf Millionen Euro pro Jahr an. (masc)