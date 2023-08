Nach Flieger-Ärger: Thomas Müller trifft bei Bayern-Sieg im „Traumspiel“ doppelt

17 Stunden nach Liga-Auftakt in Bremen

Nur einen Tag nach dem Sieg in Bremen war der FC Bayern erneut gefordert. Beim „Traumspiel“ gelang ein 6:1-Sieg, zuvor gab es allerdings Ärger.

Update vom Samstag, 19. August, 17.20 Uhr: Der FC Bayern hat das „Traumspiel“ gegen eine Auswahl des Fanclubs „Weinbeisser Kaltern“ erwartungsgemäß für sich entschieden. Beim 6:1-Erfolg trafen Benjamin Pavard, Mathys Tel, Ryan Gravenberch und Jamal Musiala, zudem erzielte Thomas Müller einen Doppelpack. Der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 ging auf das Konto von Martin Ritsch.

+ Doppelpacker beim „Traumspiel“ des FC Bayern: Thomas Müller (2. v. re.). © IMAGO/Ulrich Wagner

Update vom Samstag, 19. August, 14.45 Uhr: Nach dem erfreulichen 4:0-Kantersieg in Bremen mit einem Traum-Debüt von Harry Kane steht dem FC Bayern Ärger ins Haus. Wie der Verein auf X (ehemals Twitter) mitteilte, verzögert sich der Anpfiff des „Traumspiels“ im italienischen Kaltern um 15 Minuten.

Grund hierfür sei eine „Verspätung des Mannschafts-Fliegers“. Die Bayern waren nach dem Auftaktsieg in Bremen am Freitagabend nach Südtirol aufgebrochen, um dort das „Traumspiel“ gegen den Fanclub „Weinbeisser Kaltern“ zu bestreiten.

+ Der Anstoß des „Traumspiels“ des FC Bayern um Trainer Thomas Tuchel verzögerte sich vorab. © Imago / RHR-Foto

Erstmeldung vom Donnerstag, 17. August, 17.08 Uhr: München – Der FC Bayern München eröffnet am Freitag, 18. August, die neue Bundesliga-Saison. Das Gastspiel beim SV Werder Bremen (Anstoß: 20.30 Uhr, alle TV-Infos zum Spiel) ist aber nicht die einzige Aufgabe, die der Rekordmeister an diesem Wochenende zu bewältigen hat.

Nur 17 Stunden nach Bundesliga-Auftakt in Bremen: FC Bayern spielt in Italien

Denn am Samstagnachmittag steht schon die nächste Partie an! Die Bayern bestreiten ihr traditionelles „Traumspiel“, Gegner ist in diesem Jahr eine Auswahl des Fanclubs „Weinbeisser Kaltern“ – und der ist im italienischen Südtirol zu Hause.

Die Bayern kämpfen also am Freitag bis nach 22 Uhr um die ersten Bundesliga-Punkte, dann wird in Bremen übernachtet, ehe am Samstagvormittag der Rückflug in den Süden ansteht. Aber eben nicht nach München, sondern noch ein paar hundert Kilometer weiter südlich nach Bozen. Um 15 Uhr wird dann das Traumspiel angepfiffen – keine 17 Stunden nach dem ersten Bundesliga-Match. Eine Dienstreise, die beim FC Bayern einfach dazugehört. Das mussten die Bosse jüngst auch nochmal Trainer Thomas Tuchel verdeutlichen.

+ Harry Kane und Bayern-Trainer Thomas Tuchel haben an diesem Wochenende einiges vor. © Ulmer / Teamfoto / Laci Perenyi / Imago

FC Bayern bestreitet Traumspiel in Südtirol

Gespielt wird im Waldstadion an der Bezirkssportanlage St. Anton im Altenburger Wald in Kaltern an der Weinstraße. Für die Bayern ist es nach drei Jahren Corona-Pause das erste Traumspiel – insgesamt wird es das zwölfte werden. Der Fanclub aus Südtirol hatte sich mit dem Motto „Südtirol ist rot“ bei der Jury durchgesetzt, wie die Münchner auf ihrer Homepage berichteten.

„Hinter dem Fanclub aus dem 8.200 Einwohnern fassenden Ort steht die gesamte Fanregion Südtirol mit insgesamt 39 Fanclubs und circa 6.000 Mitgliedern. Der Dachverband existiert seit 1990. Die Hälfte des Gewinns des Traumspiels geht an den FC Bayern Hilfe eV, der Menschen und Einrichtungen in Not unterstützt“, heißt es weiter.

Großes Rahmenprogramm beim Bayern-Traumspiel in Kaltern

Neben dem Spiel stehen noch Frühshoppen, Festbetrieb und Kinderprogramm auf dem Plan. Es soll ein unvergesslicher Tag in der Geschichte des Fanclubs werden. Eine Hauptrolle nehmen da natürlich auch die Bayern-Profis selbst ein – sollte es für Neuzugang Harry Kane beim Bundesliga-Auftakt gegen Bremen nicht mit dem ersten Treffer im FCB-Trikot klappen, dürfte es dann spätestens tags darauf in Südtirol scheppern. Der Engländer machte am Donnerstag noch mit einer Schuh-Aktion auf sich aufmerksam. (akl)

