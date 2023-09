Weltmeister, einstiges Wunderkind, Bundesliga-Kenner: Zaubert der FC Bayern doch noch auf dem Transfermarkt?

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München konnte zum Transfer-Finale keinen Spieler mehr verpflichten. Möglicherweise wird man bei den vereinslosen Profis ja noch fündig?

München – So hatte man sich den Deadline Day beim FC Bayern München natürlich nicht vorgestellt. Viele Namen wurden gehandelt, ein Spieler war sogar schon an der Säbener Straße – und am Ende klappte kein einziger Transfer.

Prominente Spieler sind vereinslos: Kandidaten für den FC Bayern München?

Das Transfer-Finale des Rekordmeisters rund um den geplatzten Palhinha-Deal war ganz sicher auch nicht im Sinne von Cheftrainer Thomas Tuchel. Der dünne Bayern-Kader wurde weder im defensiven Mittelfeld, wo der Coach ja so vehement eine „Holding Six“ gefordert hatte, noch in der Abwehr verstärkt.

Dort war durch die Blitz-Abgänge von Benjamin Pavard und Josip Stansisic plötzliche eine „Lücke“ entstanden, wie Tuchel selbst auf einer PK zugab. Sie konnte bis zum 1. September, 18 Uhr, nicht mehr geschlossen werden. Und so gehen die Münchner nun mit einer erstaunlich dünn besetzten Hintermannschaft in die neue Saison.

Weltmeister, einstiges Wunderkind, Bundesliga-Kenner: Zaubert Bayern doch noch auf dem Transfermarkt?

Oder gibt es doch noch eine Wende? Schließlich dürften die Bayern auch außerhalb der Wechselperiode Spieler unter Vertrag nehmen, die aktuell vereinslos sind. Auf jener Vertragslos-Liste befinden sich etliche prominente Namen. Vielleicht auch einer für die Münchner? Wir stellen die interessanten Defensivspieler vor.

Jerome Boateng, 35 Jahre, letzter Verein: Olympique Lyon, Martkwert: 800.000 Euro

Shkodran Mustafi, 31 Jahre, letzter Verein: UD Levante, Marktwert: 1 Million Euro

Yann M‘Vila, 33 Jahre, letzter Verein: Olympiakos Piräus, Marktwert: 2,5 Millionen Euro

Josuha Guilavogui, 32 Jahre, letzter Verein: VfL Wolfsburg, Marktwert: 2 Millionen Euro

Sebastian Rudy, 33 Jahre, letzter Verein: TSG 1899 Hoffenheim, Marktwert: 1 Million Euro

Jerome Boateng aktuell vereinslos – Weltmeister-Kollege Shkodran Mustafi ebenfalls

Jerome Boateng: Natürlich steht der Name Jerome Boateng auf dieser Liste – alleine wegen der langen und erfolgreichen Vergangenheit. Der Innenverteidiger feierte mit den Bayern neun deutsche Meisterschaften, fünf DFB-Pokalsiege, zwei Champions-League-Titel und wurde auch noch zwei Mal Klub-Weltmeister. Die Wege trennten sich 2021, Boateng fand in Lyon eine neue sportliche Heimat. Dort lief sein Vertrag im Sommer 2023 aus, seitdem hält sich der Weltmeister von 2014 fit. Eine neue Aufgabe scheint aber nicht in Sicht. Ein Bayern-Comeback? Quasi ausgeschlossen. Zu viel Zündstoff auf verschiedensten Ebenen würde ein solcher Wechsel mit sich bringen.

Shkodran Mustafi: Noch ein deutscher Weltmeister von 2014. Aber interessant für die Bayern? 31 Jahre ist Mustafi inzwischen alt, kann innen und rechts verteidigen. Internationale Erfahrung? Ja. Sampdoria Genua, Arsenal, Valencia, Levante, zwischendrin Bundesliga-Abstiegskampf mit Schalke, dazu noch 20 DFB-Länderspiele. Pikant: Mustafi hält sich aktuell offenbar in München fit. Der Weg zu den Bayern wäre also nicht weit. Eigentlich sucht man genau für seine beiden Abwehrpositionen einen Backup.

Greift Bayern-Trainer Thomas Tuchel (l.) auf vereinslose Profis wie Jerome Boateng (M.) oder Yann M‘Vila zurück? © Passion2Press / Revierfoto / PanoramiC / Imago

Einstiges Wunderkind und zwei Bundesliga-Kenner sind ohne Verein

Yann M‘Vila: Der Franzose galt einst als Wunderkind, die ganz große Karriere sollte es für den defensiven Mittelfeldspieler dann aber doch nicht werden. Stationen: Stade Rennes, Rubin Kazan, Inter Mailand, AFC Sunderland, nochmal Kazan, AS Saint-Étienne, Olympiakos Piräus – und jetzt vereinslos. M‘Vila machte 22 Länderspiele für Frankreich. Die gewünschte Holding Six zum Nulltarif? Es wäre eine spektakuläre Lösung. M‘Vila wurde vor über zehn Jahren schon einmal beim FCB gehandelt, damals holte man aber Javi Martinez.

Josuha Guilavogui: Eine Allzweckwaffe mit enormer Bundesliga-Erfahrung wäre Josuha Guilavogui. Der ehemalige Wolfsburger hat 207 Spiele im deutschen Fußball-Oberhaus bestritten. 32 Jahre alt, 1,88 Meter groß, Allrounder für das defensive Mittelfeld und die Innenverteidigung – aber wohl nicht ganz in dem qualitativen Regalfach, das die Bayern für ihren Kader wollen. Der Franzose ist dennoch ein interessanter Name auf der Liste der vereinslosen Spieler. Vielleicht aber eher für andere Bundesligisten.

Sebastian Rudy: Ähnlich dürfte es sich bei Sebastian Rudy verhalten. Der einstige deutsche Nationalspieler stand 2017 und 2018 beim Rekordmeister unter Vertrag, wurde mit den Bayern Meister. Danach pendelte er fleißig zwischen Schalke und Hoffenheim hin und her. Im Sommer 2023 lief sein Vertrag bei der TSG aus, Rudy ist nun mit 33 Jahren vereinslos. Für die Münchner wird es kaum mehr reichen.

FC Bayern wird wohl erst im Winter reagieren – und vorher auf den eigenen Nachwuchs setzen

Landen die Bayern also einen Überraschungs-Transfer? Wohl eher erst im Winter. Bis dahin wird Tuchel mit dem vorhandenen Personal auskommen müssen. Konrad Laimer wurde schon gegen Gladbach als Rechtsverteidiger eingesetzt, bald ergeben sich mit den Rückkehrern Raphael Guerreiro und Jamal Musiala auch wieder zusätzliche Optionen für die Außenverteidigerposition und das zentrale Mittelfeld. Und dann gibt es da ja noch Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic von der Regionalliga-Mannschaft der Münchner. Der Coach stellte den beiden Talenten bereits Spielzeit bei den Profis in Aussicht.

Theoretisch könnten die Bayern auch noch jetzt, nach dem Deadline Day, Spieler verkaufen – angesichts des ohnehin schon dünnen Kaders wird es dazu aber kaum kommen. (akl)