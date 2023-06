Getuschel an der Säbener Straße: Neuer-Kumpel schon bald wieder beim FC Bayern?

Von: Florian Schimak

Im Januar wurde Toni Tapalovic überraschend beim FC Bayern entlassen. Nun wird an der Säbener Straße über eine mögliche Rückkehr des Neuer-Kumpels getuschelt.

München – Beim FC Bayern könnte es der Sommer der Rückkehr werden!

Toni Tapalovic Geburtsdatum: 10. Oktober 1980 (42 Jahre) Verein: - Position: Torwarttrainer Erfolge: 10x Deutscher Meister, 2x Champions-League-Sieger, 5x DFB-Pokalsieger

Toni Tapalovic vor Rückkehr zum FC Bayern?

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sind bereits wieder da und schwingen das Zepter an der Säbener Straße. Christian Dreesen wurde von seinem geplanten Abschied abgehalten. Nach der Entlassung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic leiten die Bayern-Granden wieder die sportlichen Geschicke des Rekordmeisters mit.

Nun könnte womöglich ein weiteres bekanntes Gesicht bald wieder seinen Dienst in München aufnehmen. An der Säbener Straße wird getuschelt, dass Toni Tapalovic wieder zurückkehren könnte!

Im Januar wurde Toni Tapalovic (l.) überraschend beim FC Bayern entlassen. Nun wird an der Säbener Straße über eine mögliche Rückkehr des Neuer-Kumpels getuschelt. © IMAGO / Philippe Ruiz/Sven Simon

Getuschel an der Säbener Straße: Neuer-Kumpel schon bald wieder beim FC Bayern?

Der Rauswurf des Torwarttrainers Ende Januar sorgte für ein mittelschweres Beben beim FC Bayern. Tapalovic war nicht nur Trainer, sondern auch der beste Kumpel von Kapitän Manuel Neuer.

Der Keeper reagierte damals schwer geschockt auf das Tapalovic-Aus. Sprach davon, dass ihm das „Herz rausgerissen“ wurde. Auffällig: Auch Hoeneß äußerte sich im SZ-Interview (Artikel hinter Bezahlschranke) kürzlich zur Personalie Tapalovic, von dessen Entlassung er damals nur „zufällig erfahren“ habe.

Uli Hoeneß erfuhr nur „zufällig“ vom Tapalovic-Aus im Januar

„Wenn ein neuer und offenbar sehr guter Torwarttrainer kommen soll, dann kann man das schon machen, aber man könnte den Vertrauten von Manuel Neuer trotzdem halten. Dann holt man alle zusammen an einen Tisch und findet eine Lösung“, sagt der Bayern-Patron: „Man hätte Tapalovic zum Beispiel zum Trainer von Neuers Reha machen können.“

Zur Erinnerung: Kurz vor der Tapalovic-Entlassung hatte sich Neuer beim Skitouren einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Inzwischen steht der Keeper aber schon wieder auf dem Platz. Zur neuen Saison soll Neuer wieder in den Bayern-Kasten zurückkehren – mit Tapalovic an seiner Seite?

Toni Tapalovic wieder Torwarttrainer von Manuel Neuer? Besonderes Modell denkbar

Nicht ausgeschlossen, dass dieser – in welcher Form auch immer – wieder an die Säbener Straße zurückkehrt. Denn: Sein Vertrag läuft noch. Somit könnte er ohne großen Aufwand wieder an Neuers Seite rücken, wenn Thomas Tuchel grünes Licht gibt.

Mögliches Modell: Michael Rechner, der auf Wunsch von Julian Nagelsmann im Februar von der TSG Hoffenheim geholt wurde, bleibt Chef-Torwarttrainer, ist verantwortlich für das große Ganze. Tapalovic kümmert sich um Neuer und Vertreter Sven Ulreich, zudem er auch ein Top-Verhältnis pflegt.

Yann Sommer und Alexander Nübel wohl ohne Zukunft beim FC Bayern

Das bedeutet aber auch: Yann Sommer, der im Winter von Borussia Mönchengladbach geholt wurde und noch eine Vertrag bis 2025 besitzt, soll im Sommer wieder abgegeben werden. Der Schweizer selbst strebe aufgrund der EM 2024 einen Wechsel an, sollte Neuer wieder die Nummer eins werden, wonach es aktuell aussieht.

Zudem dürfte dann auch Alexander Nübel keine Zukunft mehr beim FC Bayern haben. Der Torwart, der nach zwei Jahren Leihe von der AS Monaco im Sommer zurückkommt, hat nicht das beste Verhältnis zu Tapalovic und will sich auch nicht mehr hinter Neuer auf die Bank setzen.

Auch Thomas Müller dürfte sich über Tapalovic-Comeback freuen

Die mögliche Tapalovic-Rückholaktion dürfte nicht nur Neuer freuen, der Ex-Torwarttrainer war auch innerhalb der restlichen Mannschaft beliebt. Vor allem bei Thomas Müller.

Hoeneß, Rummenigge und Co. sind auf dem besten Weg, den FC Bayern wieder zu „ihrem“ FC Bayern zu machen. (smk)