Tolisso über Kovac: „Ich verstehe nicht immer alles“

Der FC Bayern und die Franzosen: Die Liebesgeschichte geht auch nach Franck Ribéry weiter. Auch bei Corentin Tolisso läuft es - obwohl er den Trainer nicht immer versteht.

München - Corentin Tolisso vom FC Bayern München versteht nicht immer alles, was sein Trainer Niko Kovac ihm zu sagen hat. Der Grund hierfür ist rein sprachlicher Natur: Die beiden kommunizieren in „einer Mischung aus Englisch und Deutsch“.

„Ich verstehe zwar nicht immer alles, aber das Wichtigste“, sagte Tolisso in einem Interview mit Sky. „Das letzte Mal hat er nur auf Deutsch gesprochen und ich habe fast alles verstanden. Aber ich rede immer noch auf Englisch, da fühle ich mich sicherer. In einem ruhigen Moment versuche ich mich auch mal auf Deutsch, aber Englisch ist besser.“

Fünf Franzosen beim FC Bayern: Gut für die Integration

Gerade für die sprachliche Integration schätzt Tolisso die „French Connection“ beim FCB. „Schon in meinem ersten Jahr gab es mit Franck (Ribéry, d. Red) und Kingsley (Coman, d. Red.) zwei Franzosen, die mir in meinen ersten Monaten sehr geholfen haben. Mit den anderen Spielern konnte ich einfach nicht sprechen. Jetzt gibt es fünf Franzosen, ich kann also deutlich mehr kommunizieren. Deutsch zu sprechen, fällt mir einfach noch schwer, aber ich versuche mich weiter zu verbessern.“ Er habe auch während seiner Verletzungspause weiter Deutschkurse besucht.

Mit den Transfers der Bayern ist Tolisso sehr zufrieden. „Ivan (Perisic, d.R Red.) und Philippe (Coutinho, d. Red.) werden uns sehr guttun. Beide haben international einen exzellenten Ruf. Jeder weiß, was sie bereits geleistet haben. Sie werden uns dabei helfen, in diesem Jahr Titel zu gewinnen.“

Tolisso: „Mal wieder an der Zeit“ mit dem FC Bayern die Champions League zu holen

Tolisso hat auch wegen der Zugänge große Ambitionen: Er sieht das Team bereit für den Champions-League-Titel. „Auf jeden Fall, der Titel ist möglich“, so der Franzose. „Wir haben einen hervorragenden Kader, auch in der Breite. Es sollten nur keine großen Verletzungen dazukommen. Aber wenn wir davon verschont bleiben, können wir in allen drei Wettbewerben mitreden. Mit dem Team können wir in der Champions League sehr weit kommen und ich halte den Titel für machbar. Jeder Spieler träumt vom Henkelpott. Seit 2013 hat Bayern ihn nicht mehr gewonnen. Ich finde, dass es mal wieder an der Zeit ist, ihn zu holen.“

Auch auf nationalem Level gibt es für Tolisso nur das Ziel Meisterschaft. Über den größten Konkurrenten Borussia Dortmund sagte er: „Wir sind besser. Sie haben uns zwar im Supercup geschlagen, aber jetzt wollen wir die Revanche. Wir haben zwei Spiele gegen den BVB in der Meisterschaft. Wir werden alles dafür geben, sie zweimal zu schlagen.“

cg

