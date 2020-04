FC Bayern: Werner-Transfer plötzlich wieder ein Thema? Leipziger hat zwei entscheidende Vorteile

Der FC Bayern München plant trotz Corona die Zukunft. Ist ein Transfer von Timo Werner plötzlich gefragter denn je? Im Vergleich mit Leroy Sané hat er zwei Vorteile.

Der FC Bayern München bastelt während der Corona-Krise hinter den Kulissen am Kader.

bastelt während der hinter den Kulissen am Kader. Die Personalie Leroy Sané wird weiter diskutiert - offenbar war das Interesse aber schon mal größer.

wird weiter diskutiert - offenbar war das Interesse aber schon mal größer. Stattdessen könnte Timo Werner wieder in den Fokus rücken.

München - Die Corona-Krise* zwingt die Bundesliga* weiter in die Knie. Zu einer Zeit, in der wir uns in den vergangenen Jahren schon auf die Meister-Feierlichkeiten des FC Bayern München* eingestellt haben, herrscht derzeit Pause. Und Ungewissheit. Wie geht es weiter? Wann geht es weiter?

Viele Fragen sind derzeit unbeantwortet, zuletzt gab DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zumindest eine Information bekannt: Bis 30. April wird in den deutschen Stadien kein Ball rollen. Danach könnten Geisterspiele stattfinden - auch die Allianz Arena* bliebe dann leer.

FC Bayern München: Transfer-Pläne während Corona-Krise - koan Sané?

Die Vereine beschäftigt neben der sportlichen Zukunft natürlich noch eine andere Frage: Welche Spieler stehen in der kommenden Saison, wann auch immer sie beginnen mag, überhaupt noch zur Verfügung? Der Transfermarkt ist aktuell kalt wie selten im April - weil einfach niemand weiß, welche Auswirkungen das Coronavirus* noch auf den Sport hat.

Hinter verschlossenen Türen machen sich die Klub-Bosse über alle möglichen Szenarien Gedanken. Und deshalb darf auch spekuliert werden. Am Donnerstag, 2. April, sorgte ein Bericht aus dem Fachmagazin kicker für Aufsehen: Beim FC Bayern* soll der Trend klar gegen eine Verpflichtung von Leroy Sané sprechen.

FC Bayern München: Timo Werner plötzlich wieder ein Thema bei den Bossen?

Im gleichen Atemzug nennt das renommierte Blatt auch eine Alternative für die Bayern: Timo Werner. Ähnlich wie Sané* ist Werner ein Dauerthema an der Säbener Straße. Während Trainer Hansi Flick* durchaus große Stücke auf den schnellen Stürmer hält, sprachen sich andere Verantwortliche wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Vergangenheit gegen den Nationalspieler aus.

Anders als bei Sané* ist eine Verpflichtung von Werner offenbar an eine Ausstiegsklausel gekoppelt. Diese soll rund 60 Millionen Euro teuer sein. Bei Sané wurde schon über das Doppelte spekuliert. Wie es im kicker weiter heißt, soll der Kontakt zu Werner noch nicht komplett erloschen sein - und der gebürtige Schwabe hätte „den Vorteil, dass er notfalls Robert Lewandowski* in der Sturmmitte ersetzen könnte“. Jüngst hatte RB-Sportdirektor Markus Krösche allerdings der Bild erklärt: „Es gibt bisher keine Anfragen für ihn. Also gehe ich davon aus, dass er nächstes Jahr bei uns ist.“

Wird die Personalie Timo Werner trotzdem wieder richtig heiß? Welchen Nationalspieler würden Sie denn gerne beim FC Bayern München* sehen? Stimmen Sie ab!

Währenddessen wird beim FCB auch über Jerome Boateng diskutiert, der auf der Autobahn verunglückt war. Der Verteidiger kritisierte nach dem Unfall eine Geldstrafe des Vereins.

