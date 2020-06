Nach Rüffel von Brazzo live im TV: Müller postet neues Gehälter-Statement auf Twitter

Thomas Müller äußerte sich in einem Interview zu Transfers und Gehältern des FC Bayern. Sportdirektor Salihamidzic schaltete sich ein und rüffelte seinen Spieler.

Beim FC Bayern* läuft seit der Corona-Pause scheinbar alles glatt.

läuft seit der Corona-Pause scheinbar alles glatt. FC-Bayern-Star Thomas Müller irritierte jedoch mit einem Satz über Gehälter und Transfers.

irritierte jedoch mit einem Satz über Gehälter und Transfers. Daraufhin suchte Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Gespräch mit dem 30-Jährigen.

Update vom 14. Juni, 11.24 Uhr: Thomas Müller hat seine Aussagen zu Transfers und Gehaltsverzicht beim FC Bayern klargestellt. Es gebe bei den Münchnern keinen „internen Streit“ über Gehaltsverzicht im Zusammenhang mit zukünftigen Transfers, sagte der 30-Jährige am Sonntag in einem Video, das er auf Twitter veröffentlichte.

Müller hatte nach dem Einzug des Rekordmeisters ins DFB-Pokalfinale am Mittwoch erklärt, dass es „ein bisschen paradox“ sei, „wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden“. Sportdirektor Hasan Salihamidzic rüffelte den Ex-Nationalspieler daraufhin live im TV.

FC Bayern: Gehälter-Unmut im Team? Brazzo düpiert Müller im TV - der reagiert auf Twitter

Müller stellte die Situation nun klar und bemängelte in seinem Video, dass er in den Medien „provokativ und geschichtsfortführend“ interpretiert worden wäre. „Meine Aussage war nämlich eigentlich auf die Tatsache bezogen, dass es mich genervt hat, dass ich dazu befragt wurde nach einem Pokal-Halbfinale“, sagte der Münchner Vize-Kapitän. Am meisten störe ihn, dass so getan werde, als ob man in den wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten „mit einem Fingerschnippen“ Transfers in Höhe von 50 oder 100 Millionen Euro stemmen könne.

Man habe für die Mitarbeiter auf Gehalt verzichtet, sagte Müller, der sich auch in der herausfordernden Lage weiter Top-Transfers wünscht. „Ich persönlich will für mich den bestmöglichen Kader in der nächsten Saison. Ich habe große Ziele, ich will die Champions League gewinnen. Ich will, dass wir richtig angreifen, diesen Lauf, den wir aktuell haben, fortführen.“

FC Bayern: Gehälter-Unmut im Team? Nach Müller schaltet sich auch Neuer ein

Update vom 14. Juni, 8.12 Uhr: Ist es trotz Heimsieg und der so gut wie sicher fest stehenden 30. Meisterschaft unruhig beim FC Bayern? Die kritischen Worte Thomas Müllers sind zumindest als kleines Störfeuer zu werten. Nachdem Hasan Salihamidzic und Hansi Flick unterschiedlich auf die Worte des Führungsspielers reagiert hatten (siehe Update vom 13. Juni, 21.05), meldet sich nun Kapitän Manuel Neuer zu Wort.

Neuer spricht gegenüber der Bild von „zwei Perspektiven“ im Verein. Zudem könne „man am Ende noch mal drüber schauen und - wenn dann intern - darüber reden.“

Salihamidzic hatten die Müller-Aussagen zu künftigen Transfers (siehe Erstmeldung) irritiert, er gab zu Protokoll, dies sei „nicht so korrekt“ und der Offensivmann hätte sich „ein bisschen verdribbelt.“ Neuer indes könne auch Salihamidzic verstehen, denn „Hasan vertritt in dem Fall vor allem den Verein. Er ist verantwortlich, den Kader zu planen.“

FC Bayern: Salihamidzic und Flick mit gegensätzlichen Reaktionen auf Müller-Kritik

Update vom 13. Juni, 21.05 Uhr: Nach den kritischen Aussagen von Thomas Müller angesichts der Transferpläne* des FC Bayern* enthüllte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, dass sich der Bayern-Star am Tag nach dem Interview für seine Zitate verantworten musste.

Auch Bayern-Coach Hansi Flick* wurde auf die Müller-Posse angesprochen, jedoch war seine Reaktion gelassener als erwartet. „Das ist Thomas‘ Aussage. Die muss ich so stehen lassen“, meinte der 55-jährige Übungsleiter. „Ich gehe davon aus, dass es auch in dieser Periode zu Transfers kommen wird. Es ist okay, dass die Spieler sich in diese Richtung unterhalten, aber es muss natürlich auch weitergehen“, meinte der Trainer* verständnisvoll.

„Das ist eine Sache, die Thomas dazu gesagt hat. Ich kann dazu nur sagen: Es wird Transfers geben. Wir werden Zugänge bekommen, wie wir auch Abgänge haben.“ Das Transfer-Karussell* wird sich in München also auch trotz Corona-bedingter Einbußen weiter drehen. Flick äußerte sich nach dem Spiel auch zu einem Star, der nach schwacher Leistung ausgewechselt wurde.

FC Bayern: Salihamidzic liest Thomas Müller nach Kritik die Leviten

Erstmeldung vom 13. Juni:

München - Beim FC Bayern könnte die Saison nach der mehrwöchigen Corona-Pause* nicht besser laufen. Aus den ersten fünf Bundesliga*-Partien holte man sagenhafte 15 Punkte. Nach dem erfolgreichen DFB-Pokal-Halbfinale ließ sich Thomas Müller zu einer Aussage hinreißen, wegen der Sportdirektor Hasan Salihamidzic den 30-Jährigen konfrontieren musste.

FC Bayern: Thomas Müller kritisiert FCB-Geschäftsführung - „Ein bisschen Paradox, wenn...“

Bayern-Star Thomas Müller zeigte sich nach dem umkämpften 2:1-Sieg über Eintracht Frankfurt trotz des Einzugs ins Pokalfinale nicht sonderlich begeistert - auch aufgrund der aktuellen Transfer-Diskussionen. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel von Kai Havertz zu den Münchnern meinte Müller, er wisse nicht, „was da geplant ist, welche Budgets da vergeben werden können in den aktuellen Zeiten.“

"It's also a bit of a paradox when you always talk about new signings and at the same time reduce salaries" - said Thomas Müller on a possible Havertz signing [Bild] pic.twitter.com/7WvDd8XRze — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2020

Dann setzte der Ex-Nationalspieler noch einen drauf und meinte: „Das ist ja auch ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden“. Der Oberbayer stellte jedoch im selben Interview noch klar, dass er Befürworter eines Havertz-Transfers sei. Die Bayern-Mannschaft verzichtet angesichts der Pandemie auf Teile des Gehalts*. Parallel werden Transfer-Gerüchte* über die Saisonplanung der Münchner publik.

FC Bayern: Salihamidzic konfrontiert Müller - „Haben uns am nächsten Tag gleich hingesetzt“

Vor dem Bundesliga*-Heimspiel in der Allianz Arena* gegen Borussia Mönchengladbach sprach Salihamidzic am Sky-Mikrofon über die Aussagen seines Star-Spielers. Müller habe nach dem Pokalspiel, „als er nicht so zufrieden war“ diverse Aussagen getätigt, bei denen er sich „verdribbelt“ habe. „Wir haben uns am nächsten Tag gleich darüber gesprochen, haben uns hingesetzt und ich habe ihm gesagt, dass das nicht korrekt war. Er hat es verstanden, Thomas ist ein sehr, sehr intelligenter Junge.“

Müller habe klar gegen die Haltung des FC Bayern* verstoßen und musste sich darum von seinem Vorgesetzten die Leviten lesen lassen. Salihamidzic erklärte das auch in der Sky-Vorberichterstattung. „Wir äußern uns erst zu Transfers, wenn sie gemacht sind. Das gilt nicht nur für die Verantwortlichen, sondern besonders für die Spieler.“ Die Brazzo-Ansage hat zwar gesessen, jedoch kommt die Frage auf, wie die Bayern-Verantwortlichen mit finanziellen Einbußen für Transfers* aufkommen wollen.

Salihamidžić on Müller's"paradox" statement: "We talked about it the next day, we sat down, and I told him that it wasn't correct. He understood that. He's a very, very smart guy" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 13, 2020

