FC Bayern - Werder Bremen im Live-Ticker: Flick muss umbauen - Überraschung im Mittelfeld?

Der FC Bayern empfängt in der Bundesliga Werder Bremen. Kann der Tabellenführer an seine starke Form vor der Länderspielpause anknüpfen? Der Live-Ticker.

FC Bayern* - SV Werder Bremen* -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr auf Sky.

Nach der Länderspielpause muss der FC Bayern seine Tabellenführung in der Bundesliga* verteidigen.

verteidigen. Der FC Bayern empfängt in der Allianz Arena* Werder Bremen. Wir verfolgen die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - SV Werder Bremen -:- (-:-)

Aufstellung FC Bayern München: Aufstellung SV Werder Bremen: Tore:

München - Nach der Länderspielpause steht die Bundesliga wieder auf dem Plan. Der FC Bayern* empfängt in der Allianz Arena den SV Werder Bremen.

Der FC Bayern dominiert die Liga schon in der frühen Phase dieser Saison nach Belieben. Nach einer kleinen Delle mit dem 1:4 bei der TSG Hoffenheim am 2. Spieltag kam der Triple-Sieger wieder ins Rollen. Am 6. Spieltag übernahm der Rekordmeister nach eigenem Selbstverständnis die Tabellenführung und setzte eine Woche später mit dem 3:2 in Dortmund ein Statement.

FC Bayern - Werder Bremen im Live-Ticker: FCB steht Mammut-Programm bevor

Die Länderspielpause Anfang November kam dem FC Bayern angesichts der überragenden Form also ein bisschen ungelegen. Mittlerweile haben die Bayern schon wieder neun Pflichspielsiege in Serie angehäuft. Die Bremen-Begegnung ist nun der Start eines Marathons: Bis zum 19. Dezember stehen neun Partien an.

Zum Auftakt für den Endspurt des Jahres kommt der Lieblingsgegner aus Bremen gerade recht. Der FC Bayern feierte gegen Werder zuletzt 22 Pflichtspielsiege in Folge, 19 davon in der Liga - das ist Bundesliga-Rekord.

FC Bayern - Werder Bremen im Live-Ticker: Lieblingsgegner zuletzt schwer zu knacken

Doch die Bremer erwiesen sich in den letzten Wochen als schwer zu knackende Nuss. Die Elf von Trainer Florian Kohfeldt verlor nur zum Bundesliga-Auftakt zu Hause gegen Hertha BSC (1:4) und blieb seitdem in sechs Spielen ungeschlagen. Nach zwei Siegen spielte Werder aber zuletzt viermal in Folge 1:1-Unentschieden.

FC Bayern - Werder Bremen im Live-Ticker: Hansi Flick muss aufräumen

Beim FC Bayern gibt es trotz des Dortmund-Sieges und der Tabellenführung aktuell viele Fragezeichen. In der Länderspielpause sorgte die Vertragssituation der beiden Innenverteidiger David Alaba* und Jerome Boateng* erneut für Wirbel.

Zudem kommen die deutschen Nationalspieler Manuel Neuer, Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sané mit der 0:6-Schlappe gegen Spanien im Gepäck zurück nach München. Einige Stars wie Süle, Coco Tolisso oder Kingsley Coman kehrten angeschlagen von der Länderspielreise zurück*. Trainer Hansi Flick* muss sich also was einfallen lassen - darf vielleicht sogar Neuzugang Marc Roca von Beginn an ran? Seine Überlegungen für das Spiel gegen Bremen teilt der Bayern-Trainer in der Presserunde am Freitag. (ck)