Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner ist zurück bei seinem Jugendklub – als Praktikant

Von: Antonio José Riether

Teilen

Sandro Wagner ist als ZDF-Experte bekannt. Der Ex-Bundesliga-Stürmer ist jedoch auch als Trainer erfolgreich, nun kehrte er als Praktikant zurück zu seinem Jugendklub FC Bayern.

München - Stürmer, Trainer, TV-Experte und Co-Kommentator – Sandro Wagner hat bekanntermaßen mehrere Talente. Der ehemalige FC-Bayern-Angreifer wurde kurz nach seinem Karriereende als Coach des Regionalliga-Spitzenreiters SpVgg Unterhaching installiert. Nun kehrte der 35-Jährige zum FCB zurück. Allerdings als Hospitant in der Basketball-Abteilung des Fußball-Rekordmeisters, wo er Erfahrungen für seinen Trainer-Alltag sammeln will.

Sandro Wagner Geboren: 29. November 1987 in München Trainer bei: SpVgg Unterhaching Pflichtspiele für den FC Bayern: 38 (11 Tore) Länderspiele: 8 (5 Tore)

Sandro Wagner: Über den FC Bayern in die Bundesliga und zurück zum Jugendverein

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Sandro Wagner ist ein waschechter Münchner. Der Sendlinger durchlief während seiner Jugend sämtliche Nachwuchsteams des FC Bayern München und spielte auch für die Reserve des Rekordmeisters. Für den Sprung in die erste Mannschaft reichte es jedoch nicht, wieso er mit Anfang zwanzig zum damaligen Zweitligisten MSV Duisburg wechselte.

In den Folgejahren stand mehreren deutschen Klubs unter Vertrag, so lief er für Werder Bremen, den 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, den SV Darmstadt 98 und die TSG Hoffenheim auf. Im Kraichgau zeigte er – unter anderem unter dem heutigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann – starke Leistungen und empfahl sich für seinen Jugendklub. Im Januar 2018 wechselte er für ein Jahr zurück zu den Bayern und wurde zweimal Meister sowie Pokalsieger.

Sandro Wagner: Unterhaching-Coach ist zurück zum FC Bayern – als Praktikant

Nach einem eineinhalbjährigen Abenteuer in China, wo er für Tianjin Teda auf Torejagd ging, kehrte er zurück nach Deutschland, um Trainer zu werden. Bei der Spielvereinigung Unterhaching fing er eigentlich als U19-Coach an, nach dem Bundesliga-Aufstieg mit den A-Junioren im Sommer 2021 übernahm der Ex-Profi jedoch schnell die erste Mannschaft, die erst kurz zuvor aus der 3. Liga abgestiegen war.

Zur Winterpause seiner zweiten Saison als Chefcoach stehen Wagners Hachinger auf Platz eins, dieser würde die Aufstiegs-Relegation gegen den Vertreter aus der Nordost-Staffel bedeuten. Um weiteres Wissen über seinen Job zu erwerben, verbringt der ehemalige deutsche Nationalspieler die lange Viertliga-Winterpause bei seinem Herzensklub. Bei Andrea Trinchieri, Chefcoach der Bundesliga-Basketballer, hospitiert er derzeit, wie Bild berichtete.

Sandro Wagner wohnte dem Spiel zwischen den Bayern-Basketballern und den Basketball Löwen Braunschweig bei. © Mladen Lackovic/imago

FC Bayern: Sandro Wagner lernt von Basketball-Coach Trinchieri – „Er ist ein Taktik-Freak“

„Ich will mich als Trainer breit aufstellen und auch mal Sportart-übergreifend lernen“, meinte Wagner gegenüber dem Blatt und zeigte sich fasziniert von der Herangehensweise seines Kollegen. „Andrea Trinchieri ist einer der besten Basketballtrainer, die es in Europa gibt. Er ist Taktik-Freak, hat eine große Empathie, ein sensationeller Typ. Ich bin dankbar, dass ich da lernen darf“, so Wagners Urteil zum Mailänder, der seit 2020 die Geschicke bei den Bayern-Basketballern lenkt.

Der TV-Experte, der zuletzt in Katar neben Béla Réthy für das ZDF kommentierte, entschied sich angesichts der langen Pause für das Praktikum, das er dem Bericht zufolge dem Basketball-Geschäftsführer Marko Pesic zu verdanken hat. Mit seiner Mannschaft absolviert er derzeit nur Testspiele, erst Ende Februar geht es mit dem Auswärtsspiel bei der Bayern-Reserve wieder in der Regionalliga weiter.

Zwei Schweinis, Ballack, Javi Martinez: Das sind die WM-Experten in Katar Fotostrecke ansehen

Sandro Wagner will in die Bundesliga: SpVgg Unterhaching mit starken Testspiel-Ergebnissen

Bis dahin kann Wagner einiges lernen und hoffentlich in Unterhaching umsetzen. Die letzten beiden Testspiele der Vorstädter geben ihm recht, gegen das Red-Bull-Farmteam FC Liefering aus der zweiten österreichischen Liga gewann der Viertligist mit 3:0, gegen den österreichischen Erstligisten SCR Altach gab es am vergangenen Freitag eine knappe 2:3-Niederlage.

Der Aufstieg in die 3. Liga ist das klar definierte Ziel der Unterhachinger, allerdings setzt sich Wagner für seine persönliche Laufbahn als Chefcoach eigene hohe Ziele. Bereits zu seinem Amtsantritt gab er sich selbstbewusst, er wolle „irgendwann“ in ein Team aus der Bundesliga trainieren, enthüllte er gegenüber Sport1. Zunächst konzentriert sich der talentierte Trainer jedoch auf das Hier und Jetzt. (ajr)