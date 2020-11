FC Bayern - FC Salzburg im Live-Ticker: Blitz-Comeback bei Star? Überraschung vor Anpfiff

Der FC Bayern empfängt die Vollgas-Kicker aus Salzburg. Der Rekordmeister aber hat einige Ausfälle zu beklagen. Klappt es mit einem Sieg? Der Live-Ticker.

Der FC Bayern* trifft in der Champions League* auf den FC Red Bull Salzburg .

trifft in der auf den . Nach dem Dämpfer gegen Bremen will die Elf von Hansi Flick* wieder zu alter Stärke finden.

wieder zu alter Stärke finden. Wir begleiten die Partie am Mittwoch ab 21 Uhr im Live-Ticker.

FC Bayern München - FC Salzburg -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

Aufstellung FC Bayern: Aufstellung FC Salzburg: Tore: Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

Update vom 25. November, 19.10 Uhr: Bevor die Profis um 21 Uhr gegen Salzburg spielen, ist das Drittliga-Team gegen den FC Ingolstadt im Einsatz. Spannend: Der junge Chris Richards ist nicht im Kader - eindeutiger Hinweis dafür, dass er heute bei Hansi Flick im Champions-League-Kader steht.

Möglich, dass das Abwehr-Talent sogar in der Startelf steht - das hängt davon ab, wie angeschlagen Lucas Hernandez noch ist. Bei ihm könnte es ein Blitz-Comeback geben. Noch knapp zwei Stunden bis zum Anpfiff.

FC Bayern - FC Salzburg im Live-Ticker: Fußball-Welt trauert vor dem Anpfiff um Maradona

Update vom 25. November, 18.25 Uhr: Vor dem Spiel gab es eine große Trauermeldung: Fußball-Legende Diego Maradona ist tot. Wir berichten.

Update vom 25. November, 17.19 Uhr: Es gibt Hoffnung im Lazarett des FC Bayern: Lucas Hernandez war beim Anschwitzen vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Salzburg dabei. Ob es für die Startformation reicht, ist noch unklar. Er steht aber mit ziemlicher Sicherheit im Kader.

Coach Hansi Flick sagte zum Franzosen: „Bei Lucas hoffen wir noch, dass er zumindest auf der Bank dabei sein kann.“ Klingt so, als wäre ein Startelf-Einsatz recht unwahrscheinlich. Möglich ist es aber trotzdem.

FC Bayern - FC Salzburg im Live-Ticker: Münchner wollen endlich mal wieder zu Null spielen

Update vom 25. November, 15 Uhr: In sechs Stunden empfängt der FC Bayern die österreichischen Gäste aus Salzburg. Die Bayern plagen vor dem Heimspiel in der Allianz Arena große Abwehr-Sorgen. Alphonso Davies und Bouna Sarr fallen sicher aus, Lucas Hernandez ist fraglich und Niklas Süle steht wegen Trainingsrückstand nicht im Kader.

Gegen Salzburg will die Flick-Elf trotzdem endlich mal wieder ohne Gegentor bleiben. Seit fünf Pflichtspielen hielt Manuel Neuer nicht mehr die Null und kassierte dabei satte sieben Gegentore.

Update vom 25. November, 11.45 Uhr: Die Abwehr ist aktuell das Sorgenkind des deutschen Rekordmeisters. Geht Hansi Flick mit seiner Taktik beim FC Bayern* ein zu hohes Risiko ein? tz.de sprach mit Sky-Experte Erik Meijer darüber - siehe Link.

Erstmeldung vom 24. November: München - Das Achtelfinale ruft! Mit einem Sieg gegen den FC Salzburg würde der FC Bayern nicht nur in die K.o.-Runde einziehen, sondern auch einen Rekord aufstellen: 14 Siege in Folge gab es in der Champions League noch nie. Dass im Duell der beiden Mannschaften Spektakel garantiert ist, bewies das 6:2 im Hinspiel.

FC Bayern - FC Salzburg im Live-Ticker: Drei Profis fallen aus - Hernandez fraglich

Das hohe Ergebnis trügt - mindestens 75 Minuten waren die Österreicher ebenbürtig. Das wollen die Münchner zuhause nun verhindern. „Wir brauchen Kontrolle“, mahnte Leon Goretzka auf der Pressekonferenz*: „Wir haben das Hinspiel analysiert und wollen einige Sachen besser machen.“

Besser machen ist das Stichwort: Keiner beim Rekordmeister war mit dem 1:1 gegen Bremen am Wochenende zufrieden. Die personelle Lage ist aber nicht besser geworden - Corentin Tolisso und Bouna Sarr fallen verletzt aus, Niklas Süle konnte seinen Trainingsrückstand noch nicht aufholen. Lucas Hernandez‘ Einsatz ist fraglich. Vor allem in der Abwehr muss Hansi Flick umbauen.

FC Bayern - FC Salzburg im Live-Ticker: Goretzka besonders gefordert

Trotzdem will der Triple-Sieger wieder zurück in die Erfolgsspur. Damit das gelingt, sollen „alle an einem Strang ziehen“, wie Flick verlangte. Denn: „Dann sind wir sehr schwer zu schlagen.“ Leon Goretzka kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Er muss in Abwesenheit von Spielgestaltern wie dem verletzten Joshua Kimmich oder auch dem abgewanderten Thiago den Aufbau übernehmen. „Ich bin bereit, mich da stärker zu beteiligen. Auch wenn ich meine Stärken vor allem in der Offensive sehe“, sagte der 25-Jährige.

Bereits am Dienstag sind Borussia Dortmund und RB Leipzig im Einsatz. Der BVB empfängt den FC Brügge, RB Leipzig muss zu Thomas Tuchels Star-Ensemble nach Paris. Borussia Mönchengladbach bekommt es am frühen Mittwochabend mit Schachtar Donezk zu tun. (epp)