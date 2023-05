Sadio Mané vom Team isoliert – nur ein Bayern-Profi hält noch zu ihm

Von: Stefan Schmid

Sommer-Zugang Sadio Mané scheint beim FC Bayern München von den Mitspielern gemieden zu werden. Grund dafür ist nicht nur der Angriff auf Leroy Sané.

München – Im Sommer als Transfer-Coup gefeiert, entpuppt sich das Engagement von Sadio Mané beim FC Bayern München immer mehr als großes Missverständnis. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Senegalese nicht nur von den Fans kritisch beäugt, sondern auch in der Mannschaft gibt es erhebliche Zweifel an dessen Qualität. Ein Abgang im Sommer scheint daher wahrscheinlicher denn je. Allerdings: Existierende Interessenten schreckt das hohe Gehalt des Offensivspielers.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (31 Jahre) in Bambaly (Senegal) Beim FC Bayern seit: Juli 2022 Pflichtspiele für den FC Bayern: 35 (12 Tore, 5 Vorlagen) Länderspiele: 94 (34 Tore, 21 Vorlagen)

Bayern-Kabine isoliert Mané

Es ist beileibe kein Wunder, dass Sadio Mané nach seinem Angriff gegen Leroy Sané nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City sich in eine schwierige Position innerhalb der Mannschaft gebracht hat. Doch wie die Bild nun berichtet, soll es um das Verhältnis zwischen dem Sommer-Zugang und dem restlichen Team noch schlechter stehen als bislang bekannt.

Der zweimalige Fußballer des Jahres Afrikas soll kaum noch Anschluss zur Mannschaft haben. Er gilt in der Kabine als isoliert, einzig Nationalmannschaftskollege Bouna Sarr soll weiterhin Kontakt zu Mané pflegen. Was in der Regel die Trainer an der Säbener Straße fürchten, ereilte nun den Star-Einkauf: Sadio Mané hat die Kabine verloren.

FCB-Kollegen erstaunt über Manés Unzulänglichkeiten

Für die Nicht-Integration Manés im Teamgefüge ist jedoch nicht nur der Angriff auf Sané Schuld. Die Teamkollegen haben sich wohl ganz einfach fußballerisch mehr von ihrem Kollegen erhofft. So sollen die im Vorjahr noch von Robert Lewandowski verwöhnten Mitspieler verwundert über technische Unzulänglichkeiten des 31-Jährigen sein.

Erkennen die Spieler also nun Schwächen, die den Scouts des FC Bayern verborgen blieben? Mitnichten. Laut Bild hatten die Beobachter die Schwächen des Offensivspielers auf dem Zettel, ließen sich aber von dessen Einsatz und Mentalität überzeugen. Dass Mané derzeit aber auch damit nicht glänzen kann, ist offensichtlich.

Sadio Mané scheint kaum mehr Anschluss im Team des FC Bayern zu haben. © IMAGO / Philippe Ruiz

Mané für viele Vereine zu teuer

Bei der derzeitigen Lage rund um Sadio Mané liegt es auf der Hand, dass Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic nicht unglücklich wäre, in der kommenden Transfer-Periode einen Abnehmer für den Senegalesen zu finden. Von Sport Bild werden unter anderem die italienischen Vereine SSC Neapel – die Bayern sind an SSC-Stürmer Victor Osimhen interessiert – und AS Rom ins Spiel gebracht. Allerdings dürfte für beide Klubs das auf zehn Millionen Euro geschätzte Jahresgehalt Manés nicht zu stemmen sein.

Anders sieht es da schon beim FC Chelsea aus, die auch mit einer Verpflichtung von Mané liebäugeln sollen. Geld, das bewiesen die Blues schon in der Winter-Transferperiode, spielt an der Stamford Bridge keine Rolle und somit wäre zumindest der finanzielle Rahmen gedeckt. Eine generelle Bewertung des Transfergebahrens der Londoner steht hingegen auf einem anderen Blatt Papier. (sch)