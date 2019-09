Live-Ticker: FC Bayern fordert Roter Stern Belgrad - Wiedersehen mit deutschem Ex-Nationalspieler

Der FC Bayern München muss zum Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad ran. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad -:- (-:-), Anstoß: Mittwoch, 21 Uhr

FC Bayern München: Bank: Roter Stern Belgrad: Bank: Tore: Schiedsrichter: Bobby Madden (Schottland)

10.21 Uhr: Es dauert nicht mehr lange, dann spielt der FC Bayern München sein erstes Match in der Champions-League-Saison 2019/2020. Am gestrigen Dienstag durfte schon Borussia Dortmund ran und hat in einem sensationellen Match gegen den FC Barcelona lediglich 0:0 gespielt. Beste Männer am Platz waren Mats Hummels und Marc-Andre ter Stegen. Beide wurden gefeiert - ter Stegen sogar von der spanischen Presse als „bester deutscher Keeper“ bezeichnet.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Champions-League-Live-Ticker. Endlich rollt der Ball wieder in der Königsklasse, der FC Bayern München erwartet am Mittwoch Roter Stern Belgrad. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr in der Allianz Arena. +++

München - Die Jagd beginnt! Wer stemmt am 30. Mai 2020 den Henkelpott in die Nacht von Istanbul? 32 Mannschaften kämpfen ab Dienstag wieder um die europäische Krone, der FC Bayern München greift am Mittwoch ins Geschehen ein. Gegner ist dann Roter Stern Belgrad.

Der September ist so oder so ein ganz besonderer Monat in München. Zum einen natürlich, weil das Oktoberfest beginnt - Serge Gnabry ist schon bestens gerüstet. Zum anderen aber, weil dann endlich wieder die Champions-League-Hymne in der Arena in Fröttmaning gespielt wird. Sind die Bayern bereit für die neue Saison in der Königsklasse?

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad: Wen lässt Kovac beim Champions-League-Auftakt ran?

Trainer Niko Kovac wird gegen die Serben definitiv auf zwei Spieler verzichten müssen: Leon Goretzka und David Alaba fallen aus. Wem schenkt er dann das Vertrauen? Wir haben uns bereits Gedanken zur Aufstellung gemacht. Kovac wird am Dienstagnachmittag bei der offiziellen Pressekonferenz, die tz.de* im Live-Ticker begleitet, über den Auftakt in der Champions League sprechen. Mit auf dem Podium: Kapitän Manuel Neuer. Wird er sich auch zum DFB-Torhüter-Streit mit Marc-André ter Stegen äußern?

Die Bayern mussten sich im Bundesliga-Topspiel gegen Leipzig zuletzt mit einem 1:1 zufrieden geben. Gegen Belgrad soll nun wieder ein Dreier her - aber die Serben sind gut drauf. Alle sechs Spiele hat man in der heimischen Liga bislang gewonnen. Die Mannschaft um Ex-DFB-Kicker Marko Marin ist nur deshalb Dritter, weil die Konkurrenz bereits mehr Spiele absolviert hat.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad: Champions League im Live-Ticker - FCB ist Favorit

Die Bayern sind also gewarnt - behalten sie gegen temperamentvolle Serben trotzdem einen kühlen Kopf? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. Wenn Sie das Spiel lieber live im TV verfolgen wollen, finden Sie hier nützliche Hinweise.

Während die Bayern eine vermeintlich einfache Aufgabe vor der Brust haben, bekommt es der BVB zuhause mit Schwergewicht FC Barcelona zu tun. Hier gibt es den Live-Ticker, bei wa.de* können Sie das Spiel ebenfalls verfolgen. Dort gibt es weitere Hintergründe: Kann Lionel Messi spielen? Für Paco Alcacer wird es ein ganz besonderer Abend - ist er von Anfang an dabei?

akl