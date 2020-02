Ticker: Leipzig verballert zwei Hundertprozenter - Goretzka macht‘s nicht besser

Der FC Bayern München empfing zum Topspiel RB Leipzig. Nach starkem Beginn hatte der FCB Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Am Ende steht ein Remis. Der Ticker.

FC Bayern München - RB Leipzig 0:0 (0:0), Sonntag, 18 Uhr Die Bayern machten das Spiel, hatten mehr Ballbesitz, doch erzielten in einer dominanten ersten Hälfte keine Tore.

Leipzig vergab gleich zwei Hundertrpozenter, dann ebenso die Bayern eine. Es blieb also beim torlosen Remis.

FC Bayern München - RB Leipzig 0:0 (0:0)

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng (67. Hernandez), Alaba, Davies - Thiago, Kimmich - Gnabry (59. Coutinho), Müller, Goretzka (85. Coman) - Lewandowski Bank: Ulreich, Odriozola, Cuisance, Tolisso, Zirkzee RB Leipzig: Gulasci - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams, Sabitzer, Laimer, Angelino - Olmo (68. Schick), Nkunku (82. Lookman) - Werner (90.+4 Poulsen) Bank: Mvogo - Haidara, Forsberg, Wolf, Mukiele, Ampadu Tore: - Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

21.45 Uhr: Während der FC Bayern München gegen RB Leipzig spielte, forderten die Bayern-Fans den Austritt von Dorothee Bär. Die Politikerin ist Mitglied im Verwaltungsbeirat.

20.59 Uhr: Lesen Sie hier weitere Stimmen zum Spiel.

20.04 Uhr: Timo Werner: „So wie wir am Anfang gespielt haben, war es eine Frage der Zeit bis zum ersten Gegentor. Komischerweise haben wir uns dann gefangen. Wir haben das gemacht, was der Trainer gesaqgt hat. In der zweiten Halbzeit hätten wir dasd Spiel gewinnen können.“

20.02 Uhr: „Die Bayern haben zu hastig versucht, den entscheidenden Pass zu spielen“, analysiert Sky-Experte Dietmar Hamann die Partie.

20.01 Uhr: Ewald Lienen hat vor der Partie übrigens einen Seitenhieb der Bayern-Fans abbekommen.

19.55 Uhr: Übrigens: Ein weltberühmter Trainer war beim Topspiel zu Gast. Im Inkognito-Look.

19.54 Uhr: Wer war ihr Spieler des Spiels? Stimmen Sie jetzt ab.

19.52 Uhr: Keine Pfiffe, kein Jubel: Die Teams wirken nicht unzufrieden. Es ist ein leistungsgerechtes Ergebnis: Bayern hatte mehr vom Spiel, Leipzig die besseren Chancen. Die Konkurrenz aus Dortmund aus Gladbach kann auch zufrieden sein.

Schlusspfiff: Bayern gegen Leipzig torlos

90.+4 Minute: Schlusspfiff!

90.+4 Minute: Poulsen kommt für Werner.

90.+3 Minute: Pavard sieht bei einem Offenisvfoul gegen Werner Gelb. Freistoß für RB in der eigenen Hälfte. Es ist Pavards vierte Gelbe in dieser Saison.

90.+2 Minute: Laimer klärt für Leipzig. Lookman nimmt beim Konter Tempo auf und sucht Werner, doch Kimmich löscht für den FCB.

90.+1 Minute: Nochmal Freistoß für die Münchner.

90+1. Minute: Drei Minuten beträgt die Nachspielzeit.

90. Minute: Halstenberg klärt ins Seitenaus, nachdem er Müller den Ball abluchst.

89. Minute: Coman segelt hauchzart an Kimmichs Freistoßflanke vorbei.

88. Minute: Freistoß jetzt für den FCB auf der rechten Seite.

87. Minute: Die Bayern scheinen ein paar mehr Körner für die Schlussphase übrig zu haben als RB.

86. Minute: Jetzt Bayern mal mit einem Konter, der letztlich an Laimer scheitert, der die Kugel mit einem Pressschlag ins Nirwana befördert.

Coman kommt in der Schlussphase

85. Minute: Flick bringt Coman für Goretzka.

85. Minute: Leipzig versucht es weiterhin mit direkten Bällen in die Spitze, ein paarmal hat das ja schon funktioniert.

83. Minute: Beide Teams könnten wohl irgendwie mit diesem Ergebnis leben, zumindest bekommt man aktuell diesen Eindruck.

82. Minute: Nkunku hat Feierabend. Lookman darf es nun versuchen bei RB.

80. Minute: Wir merken an: In vergebenen Hundertprozentern steht es nun nur noch 1:2 für Leipzig.

Bayern gegen Leipzig: Auch Goretzka verballert Riesenchance

79. Minute: Die beste Chance für die Bayern! Goretzka wird von Lewandowski klasse eingesetzt, kann aus zwölf Metern völlig frei abziehen. Gulasci taucht ab und pariert den Flachschuss aufs linke Eck klasse!

78. Minute: Müller hat auf Rechts mal Platz, seine Flanke verunglückt völlig.

77. Minute: Neuer klärt einen langen Leipziger Schlag außerhalb seines Strafraums per Kopf.

76. Minute: Coutinho versagt bei einem Versuch, einen einfachen Ball zu spielen, und sorgt für Gemurmel auf den Rängen.

Bayern gegen Leipzig: Schick verpasst Werners Flanke

75. Minute: Werner flankt in Richtung Schick, der neue Angreifer fliegt in der Mitte haarscharf am Ball vorbei.

73. Minute: Leipzig steht viel besser, für Bayern ist es deutlich schwerer, sich durchzukombinieren.

72. Minute: Keine Gefahr bei dieser Ecke von Nkunku.

71. Minute: Schick holt gegen Hernandez eine Ecke für Leipzig heraus.

69. Minute: Auch ein Zeichen von Nagelsmann: Hier geht was, ich bringe noch einen Stürmer.

68. Minute: Auch RB wechselt: Schick ist jetzt im Spiel, er ersetzt den unauffälligen Dani Olmo.

67. Minute: Hernandez kommt beim FCB für Boateng.

66. Minute: Auf der anderen Seite blockt Upamecano einen scharfen Schuss von Davies.

65. Minute: Die Bayern haben Riesenglück. Und Leipzig scheint jetzt endgültig die Chance auf mehr zu wittern.

Werner verballert nächste Großchance für Leipzig

63. Minute: Wieder eine Hundertprozentige! Nkunku serviert von links, Werner kommt in der Mitte völlig frei zum Abschluss. Der Nationalstürmer verfehlt Neuers Kasten mit einem Direktabschluss knapp auf der linken Seite. Erneut - das muss die Leipziger Führung sein!

61. Minute: Davies behält im Turbo-Duell mit Werner die Oberhand.

60. Minute: Laimer sucht Werner per Kopf. Nicht gerade die konventionelle Strategie, und der Versuch geht auch deutlich drüber.

59. Minute: Wechsel bei den Bayern: Der unauffällige Gnabry weicht für Coutinho.

58. Minute: Werner steht knapp im Abseits, das wäre wieder ein guter Leipziger Angriff gewesen.

57. Minute: Kimmich sieht nach Foul gegen Werner im Mittelfeld Gelb. Seine sechste in dieser Saison.

56. Minute: Leipzig zeigt eine ganz andere Aggressivität. Das sieht deutlich besser aus bei RB.

54. Minute: Ja, Lewandowski stand knapp im Abseits, bestätigt der Kölner Video-Keller.

Leipzig zu Gast beim FCB: Elfmeter für die Bayern? VAR hat etwas dagegen

53. Minute: Elfmeter für die Bayern! Lewandowski holt ihn gegen Upamecano raus. Aber war das vorher Abseits?

52. Minute: Werner lässt Boateng aussteigen, findet in der Mitte aber keinen Kollegen. Das Spiel wird schneller, das Mittelfeld wird jetzt von beiden Teams überbrückt.

51. Minute: Sabitzer klärt Kimmichs anschließende Freistoßflanke mit einer sauberen Grätsche.

50. Minute: Upamecano sieht nach Halten gegen Müller Gelb.

49. Minute: Es brennt lichterloh bei den Bayern! Werner spielt nach einer Bayern-Konfusion in Person von Boateng Neuer aus und zieht aufs leere Tor ab. Alaba wehrt mit dem angelegten Arm ab.

48. Minute: Goretzka verstolpert bei einem Bayern-Angriff den Ball. Da wäre mehr drin gewesen.

47. Minute: Das war direkt mal ein Paukenschlag zum Wiederanpfiff. Ein Signal für eine ganz andere Leipziger Halbzeit?

46. Minute: Riesenchance! Sabitzer kommt aus zehn Metern völlig frei zum Abschluss und bolzt die Kugel drüber. Unglaublich, das muss ein Tor sein!

46. Minute: Weiter geht‘s! Keine Wechsel zur Pause.

18.46 Uhr: Halbzeit-Fazit: Die Bayern sind in allen Belangen besser, aber in Tore umgemünzt haben sie dies nicht. So hat Leipzig gegen Ende wieder etwas Morgenluft gewittert. Es bleibt spannend, ob sich das für die Bayern in Halbzeit zwei noch rächt.

Halbzeit: Bayern gegen Leipzig torlos

45. Minute: Pausenpfiff!

44. Minute: Auch Timo Werner beweist, dass er sehr schnell auf den Beinen ist, und lässt drei Rote einfach so stehen. Sein Pass landet dann trotzdem bei einem Gegner.

42. Minute: Leipzig wird forscher. Werner kommt im Strafraum ran, Boateng ist rechtzeitig zur Stelle und klärt.

41. Minute: Auch Leipzigs erste Ecke bringt nichts ein. Neuer packt zu.

Große Chance für Lewandowski zur Führung

39. Minute: Dicke Chance von Lewandowski! Der heute kaum in Erscheinung tretende Torjäger bekommt die Kugel maßgenau von Müller auf den Fuß geflankt und setzt sie aus kurzer Distanz rechts daneben. Knapp! Weil noch ein Leipziger dran war, gibt es Ecke, die aber gefahrlos bleibt.

38. Minute: Gnabry versucht es mit einem Schlenzer, der deutlich rechts drüber geht.

37. Minute: Laimer sieht nach Trikotvergehen gegen Davies Gelb.

36. Minute: Timo Werner lässt sich oft tief fallen, um seine Bälle zu bekommen. Und gewinnt sogar Defensivzweikämpfe.

35. Minute: Pavard wird von Angelino heftig angegangen und bleibt kurz liegen. Er kann aber wohl weiterspielen.

33. Minute: Interessant, weil man es von Leipzig sonst gar nicht kennt: In Bedrängnis klären sie sehr oft mit hohen Schlägen.

32. Minute: Pavard bedient von der Grundlinie Thiago, der etwas zu lange zögert und an zwei blockenden Leipzigern scheitert.

30. Minute: Feines Zusammenspiel der Leipziger auf der rechten Seite. Auch die Flanke von Klostermann kommt - in der Mitte klärt Boateng in höchster Not per Kopf.

+ Leipzig kann sich aus dem Bayern-Druck etwas befreien. © dpa / Matthias Balk

Leipzig kommt besser mit dem Bayern-Druck zurecht

28. Minute: Der große Bayern-Druck ist definitiv verflogen. Leipzig hat, vielleicht auch durch Einfluss von Nagelsmann, an den richtigen Schrauben gedreht. Trotzdem, diese Phase hat Leipzig sicher Kraft gekostet, sie sind bisher fast nur hinterhergelaufen.

27. Minute: Laimer tritt Davies auf den Fuß, Freistoß für die Bayern im Mittelfeld, obwohl Nagelsmann heftig protestiert.

26. Minute: Lewandowski spielt auch mit! Der Goalgetter zieht aus dem Getümmel am Fünfer ab, sein Versuch prallt von einem Leipziger Bein zur Ecke.

25. Minute: Leipzig hat sich etwas befreit, hält jetzt auch mal über ein paar Stationen den Ball.

23. Minute: Die erste gefährliche Torannäherung der Gäste: Werner zieht von links aus spitzem Winkel ab, sein scharfer Versuch streicht nur knapp am Kasten vorbei.

21. Minute: Nkunku bekommt einen feinen hohen Ball in den Lauf gespielt, hat aber Probleme bei der Ballannahme.

Topspiel gegen Leipzig: Bayern klar am Drücker

20. Minute: 87 Prozent zu 56 Prozent angekommene Pässe zählt die Statistik. Die Bayern haben klar den Hut auf.

19. Minute: Laimer zeigt sich als „Aggressive Leader“, foult beherzt vor dem eigenen Strafraum. Er will so seine Mannschaft womöglich wachrütteln.

18. Minute: Davies zündet mal wieder den Turbo auf links und lässt zwei Leipziger aussteigen. Der Pass in die Mitte landet dann beim Gegner.

16. Minute: Boateng klärt den Freistoß für die Bayern.

15. Minute: Angelino holt gegen Pavard im linken Halbfeld mal einen Freistoß heraus.

14. Minute: Sabitzer gibt einen ersten Abschlussversuch ab, Ausgangspunkt war ein schlechter Pass von Bayern-Torwart Neuer. Sabitzers Ball geht drüber.

13. Minute: Als Leipzig-Fan muss man sich Sorgen machen. Die Bullen leisten meistens nur Begleitschutz und verlieren fast jeden Zweikampf.

Zeitgleiche Auslosung: Bayern im Pokal zu Gast auf Schalke

12. Minute: Die DFB-Pokal-Auslosung hat ergeben: Bayern muss im Viertelfinale auf Schalke ran. Leipzig ist bereits ausgeschieden.

11. Minute: Davies nimmt auf Links Tempo auf, bringt die Kugel scharf in die Mitte. Goretzka versucht es direkt, wird aber zur nächsten Ecke abgeblockt. Wenn das so weiter geht, ist die Bayern-Führung eine Frage der Zeit.

10. Minute: Kimmichs schnittiger Freißstoß landet um ein Haar bei Müller im Strafraum. Ein Leipziger Bein ist dazwischen.

9. Minute: Leipzig kann sich aktuell nur mit langen Bällen auf Werner befreien, was leichtes Spiel für die Bayern-Defensive bedeutet.

7. Minute: Kimmich findet mit einer Ecke Pavard, dessen Kopfball abgefälscht wird. Die nächste Ecke, schon die vierte, bringt keine Gefahr.

6. Minute: Weiter nur die Bayern. Leipzig hat der Bayern-Schlagzahl aktuell wenig entgegenzusetzen.

5. Minute: Thiago prüft nach Müllers kurzer Ecke Gulasci mit einem Schlenzer. Der Keeper klärt zur nächsten Ecke.

4. Minute: Die Bayern sind in den ersten Minuten die aktivere Mannschaft. Davies erhält einen Sonderapplaus, als er Olmo locker den Ball abläuft. Wahnsinn, was der Youngster für ein Tempo drauf hat.

3. Minute: Pavards Flanke findet Goretzka in der Mitte, der im Strafraum den Ball nicht trifft. Leipzig kann klären.

2. Minute: Leipzig rückt direkt weit auf und attackiert die Bayern schon im Spielaufbau. Die können sich aber befreien.

Bayern gegen Leipzig: Topspiel ist gestartet

1. Minute: Das Spiel läuft! Die Leipziger haben Anstoß und den Ball.

17.59 Uhr: Leipzig tritt ganz in Weiß an. Die Bayern im traditionellen Rot. Die Bayern-Fans haben in einem Transparent auch etwas über die Aussagen von Ewald Lienen zu sagen.

17.58 Uhr: Schiri Fritz führt die Teams auf den Rasen der ausverkauften Arena.

17.56 Uhr: Die Teams befinden sich in den Katakomben und warten aufs Einlaufen.

17.47 Uhr: Jose Mourinho, Trainer von Tottenham, sitzt mit Basecap und Ohrstöpseln in der Allianz Arena auf der Tribüne. Er kundschaftet seinen CL-Gegner Leipzig aus.

Flick: „Meisterschaft wird ein Rennen bis zum Schluss“

17.44 Uhr: Hansi Flick: „Wir müssen gucken, dass wir unsere Aufgaben gut machen. Auch nach dem heutigen Spiel sind noch 13 Spiele zu spielen. Die ersten vier oder fünf haben enorme Qualitäten. Es wird ein Rennen bis zum Schluss sein. Spiele wie heute sind der Grund, warum wir Fußball spielen. Wir wollen Leipzig möglichst wenig Raum lassen.“

17.33 Uhr: Julian Nagelsmann: „Wir haben immer eine Chance. Wir haben eine entwicklungsfähige, junge Mannschaft. Die muss lernen, mit dem Druck umzugehen. Wenn du als Erster her fährst, hast du noch mehr Druck. Wir müssen eine vernünftige Lockerheit an den Tag legen, aber bei der Sache sein. Ich habe den Jungs einen Plan an die Hand gegeben. Bayern hat eine Konteranfälligkeit.“

17.32 Uhr: „Wenn angeschlagene Gegner gegen sehr gut aufgelegte Münchner in die Allianz Arena kommen, geht das selten gut“, meint Ex-Bayer Dietmar Hamann vor dem Spiel.

17.12 Uhr: Nun ist auch die Aufstellung der Gäste veröffentlicht worden. Im Vergleich zur 1:3-Pleite in Frankfurt setzt Nagelsmann auf Gulasci, Adams, Olmo und Werner anstatt Mvogo, Haidara, Schick und Poulsen. Das bedeutet insgesamt vier Änderungen.

Aufstellung ist da: Hernandez und Coman auf der Bank - genauso wie Coutinho

16.58 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da. Im Vergleich zum Pokal-Sieg über Hoffenheim ändert Flick sein Team zweimal: Für Tolisso und Coutinho beginnen Goretzka und Thiago.

16.55 Uhr: Jeden Moment werden die Aufstellung der beiden Teams erwartet.

Check in Allianz Arena pic.twitter.com/pxAckjf66i — RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 9, 2020

16.44 Uhr: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird wohl stattfinden. Nur die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wurde abgesagt, auch für ein Andrea-Berg-Konzert gab es kein grünes Licht.

9.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Das Orkan-Tief „Sabine“ sorgt für Sorgenfalten bei allen Bundesliga-Fans. Das rheinische Derby zwischen Gladbach und Köln, das heute ursprünglich für 15.30 Uhr angesetzt war, musste bereits wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden. Müssen Bayern-Fans nun auch bangen, dass der Sonntags-Kracher zwischen dem Rekordmeister und Tabellenzweiten Leipzig ebenfalls gestrichen wird?

Stand jetzt heißt die Antwort: Nein, die Anhänger beider Fanlager müssen sich keine Sorgen machen - das Topspiel soll wie geplant stattfinden, da das Orkantief „Sabine“ im Süden Deutschlands wohl nicht ganz so drastisch wüten soll. Falls sich die Lage noch kurzfristig ändern sollte, erfahren Sie es natürlich hier in unserem Live-Ticker.

FC Bayern München - RB Leipzig: Bundesliga-Showdown im Live-Ticker

München - Das Warten hat ein Ende! Der FC Bayern München* empfängt am Sonntagabend RB Leipzig zum Bundesliga-Topspiel. Die absolute Elite steht sich dabei gegenüber - der Tabellenführer hat den Zweiten zu Gast.

Die Bilanz in der Allianz Arena* spricht klar für die Mannschaft von Hansi Flick*. Drei Spiele gab es zwischen Bayern und RBL, drei Mal gingen die Roten als Sieger vom Platz. Dabei kassierten sie nicht einmal ein Gegentor.

FC Bayern München - RB Leipzig: Bundesliga-Spitzenspiel im Live-Ticker

Und dieses Mal? Schon vor dem Spiel gibt es viele Stories. Da ist natürlich das Duell der Trainer-Generationen. Flick trifft auf Julian Nagelsmann, der aus Bayern stammt und einst für Lokalrivale 1860 die Stiefel schnürte. Der FCB-Coach äußerte sich auf der Pressekonferenz bereits über sein Gegenüber. Kürzlich hatte sich Bayern-Boss Herbert Hainer für Flick ausgesprochen und von einer kuriosen Bitte an den Interimscoach erzählt.

Wir wünschen unserem ehemaligen Spieler Joshua #Kimmich alles Gute zu seinem 2️⃣5️⃣. Geburtstag - wir gönnen dir alles ab Tabellenplatz II. #EinmalLeipzigImmerLeipzig #DieRotenBullen ⚪️ pic.twitter.com/WMrnfd50l7 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 8, 2020

Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Begegnung der beiden Top-Torjäger Robert Lewandowski und Timo Werner. Sieht man die beiden eines Tages zusammen beim Rekordmeister*? Auch dazu äußerte sich Flick, der in seinem Aufgebot auch wieder zwei alte Bekannte stehen hat.

FC Bayern München - RB Leipzig: Live-Ticker aus der Allianz Arena - wer steht nach dem Topspiel an der Spitze?

Abseits des Topspiels gibt es bei den Bayern viele weitere Themen. Bahnt sich etwa ein Überraschungs-Transfer an? Landet Cristiano Ronaldo tatsächlich irgendwann an der Säbener Straße? Und gegen wen geht es im DFB-Pokal? Hier gibt es den Live-Ticker zur Auslosung, die ebenfalls am Sonntag stattfindet. Es verspricht also, ein spannender Abend zu werden. Wo Sie die Partie im TV sehen können, erfahren Sie bei tz.de*.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



akl