Bayern-PK heute im Live-Ticker: Wissen Sie noch, wie sich ein Bundesliga-Sieg anfühlt, Herr Nagelsmann?

Von: Marius Epp

Die Lage ist ernst: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann braucht einen Sieg gegen Bayer Leverkusen. © CHRISTOF STACHE/AFP

Der FC Bayern will den Anschluss an die Tabelle nicht verlieren. Vor dem Wiesn-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen spricht Trainer Julian Nagelsmann. Die PK im Live-Ticker.

Der FC Bayern ist nach der Länderspielpause wieder gefordert - gegen Leverkusen muss ein Sieg her.

ist nach der Länderspielpause wieder gefordert - gegen Leverkusen muss ein Sieg her. Trainer Julian Nagelsmann steht unter Druck.

steht unter Druck. Dieser Live-Ticker zur Bayern-PK startet am Donnerstag um 13.30 Uhr und wird laufend aktualisiert.

München - Die Länderspielpause ist vorbei - und die Stars des FC Bayern haben nicht unbedingt Selbstvertrauen getankt. Wird der Krisengipfel gegen Leverkusen zum Befreiungsschlag?

Julian Nagelsmann hoffte auf die Rückkehr befreiter Nationalspieler, was bei den DFB-Stars schon mal nicht geklappt hat. Eine Niederlage gegen Ungarn und ein Unentschieden gegen England waren nicht die Resultate, die sich Fußball-Deutschland weniger als zwei Monate vor der WM wünschte.

FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker

Aber was ist mit den restlichen Nationalspielern? Auch für sie war die Länderspielpause größtenteils ernüchternd. Die Franzosen Dayot Upamecano und Benjamin Pavard kamen im ersten Spiel gegen Österreich nicht zum Einsatz, in der zweiten Partie waren sie für die Niederlage gegen Dänemark mitverantwortlich. Matthijs de Ligt schmorte in beiden Nations-League-Spielen der Oranje auf der Bank. Immerhin: Der kriselnde Superstar Sadio Mané verwandelte einen Elfmeter für den Senegal.

Am Freitagabend geht es in der Bundesliga gegen das ebenfalls angeschlagene Bayer Leverkusen weiter. Viele Niederlagen darf sich Nagelsmann eigentlich nicht mehr erlauben. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag um 13.30 Uhr stellt sich der Bayern-Coach den Fragen der Journalisten. Wir sind hier im Live-Ticker dabei. (epp)