FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Wie soll das Wunder gegen ManCity gelingen, Herr Tuchel?

Von: Antonio José Riether, Christoph Klaucke

Thomas Tuchel und seine Bayern stehen nach der deutlichen Hinspiel-Niederlage gegen ManCity vor dem Aus in der Königsklasse. © imago/Frank Hoermann

Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel beantwortet vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City die Fragen der Pressevertreter. Der Live-Ticker zur PK.

München – Beim FC Bayern will einfach keine Ruhe einkehren, die letzten Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Nach dem enttäuschenden 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City folgte keineswegs der Befreiungsschlag, im Gegenteil: im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten TSG Hoffenheim sprang lediglich ein uninspiriertes 1:1 heraus. Vor dem Rückspiel gegen ManCity gibt Thomas Tuchel eine Pressekonferenz, bei der die aktuellen Probleme wohl thematisiert werden.

FC Bayern gegen Manchester City: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel heute live

Besonders die Offensivschwäche sowie interne Querelen bereiten dem FC Bayern aktuell große Sorgen. Gegen Hoffenheim gelang dem Rekordmeister nur ein Treffer der Marke Zufallstor, ansonsten zeigte sich Tuchels Mannschaft weitgehend harmlos. Wie genau der FC Bayern ausgerechnet gegen die formstarken Citizens die Wende schaffen möchte, wird Tuchel wohl bei der Pressekonferenz beantworten.

Nach der 0:3-Pleite braucht sein Team nun vor allem Tore für die Aufholjagd. Sadio Mané, der nach seiner handgreiflichen Auseinandersetzung mit Leroy Sané aus dem Kader gestrichen wurde, kehrt gegen Manchester City wieder ins Aufgebot zurück. Auch Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting, der zuletzt wieder mit der Mannschaft trainierte, könnte eine Option sein.

FC-Bayern-PK: Benjamin Pavard und Thomas Tuchel sprechen vor Rückspiel gegen ManCity

Doch auch auf die Defensive kommt es an, denn die Guardiola-Truppe verfügt über zahlreiche gefürchtete Offensiv-Stars wie Erling Haaland, Phil Foden oder Julian Álvarez. Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard wird ebenfalls an der Pressekonferenz teilnehmen, der Franzose könnte einen kurzen Einblick in den Matchplan geben.

Ob die Bayern ihre Lehren aus dem Hinspiel gezogen haben, wird sich jedoch erst am Mittwochabend herausstellen. Um 21 Uhr trifft der deutsche Serienmeister in der Allianz Arena auf den amtierenden Meister der Premier League. (ajr)