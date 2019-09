Erst der fünfte Spieler auf der Welt: Philippe Coutinho erfüllt extrem seltene Statistik

Philippe Coutinho ist erst seit wenigen Wochen beim FC Bayern - taucht aber nach seinem Tor gegen Köln schon in einer extrem seltenen Statistik auf.

Mit 4:0 fertigte der FC Bayern am Samstag den 1.FC Köln ab - so weit, so unspektakulär. Doch während des Pflichtsiegs fand für Philippe Coutinho ein besonderes Ereignis statt - vor allem dank einer großzügigen Geste von Robert Lewandowski.

FC Bayern: Coutinho erfüllt dank Bayern-Sieg extrem seltene Statistik

Der Stürmer jagt zwar einen 40 Jahre alten Tor-Rekord von Gerd Müller, war sich aber für ein großzügiges Geschenk an seinen neuen Mannschaftskollegen Coutinho nicht zu schade. In der 59. Minute zeigte Schiri Patrick Ittrich nach einem Foul von Kölns Verteidiger Kingsley Ehizibue an Coutinho auf den Punkt. Doch statt selbst anzutreten, überließ der gesetzte Elfer-Schütze Lewandowski den Strafstoß seinem gefoulten Mitspieler. Mit der Elfer-Entscheidung von Ittrich war Kölns Geschäftsführer Sport, Armin Veh, alles andere als einverstanden. Seine Aussagen nach dem Spiel könnten nun Konsequenzen haben.

Den Elfmeter verwandelte Coutinho locker mit einem Schuss in den Winkel - und ist damit in einen ganz besonderen Kreis aufgestiegen, wie die spanische Marca errechnet hat. Mit seinem ersten Bundesliga-Tor ist der Barca-Leihspieler gleichzeitig der erst fünfte Spieler überhaupt, der in allen vier europäischen Top-Ligen getroffen hat.

FC Bayern: Coutinho steigt nach erstem Treffer in besonderen Kreis auf

Neben dem 27-Jährigen gelangen bislang nur Bojan Krkic, Kevin-Prince Boateng, Jonathan de Guzman und Obafemi Martins je mindestens ein Tor in der spanischen LaLiga Santander, der englischen Premier League, der italienischen Serie A und der Bundesliga.

Neben seinem ersten Bundesliga-Treffer schoss Coutinho drei Tore für Inter Mailand, 41 Tore für Liverpool sowie insgesamt 18 Tore für den FC Barcelona und Espanyol Barcelona.

Unter Thomas Tuchel hat Coutinho bislang noch nicht gespielt. In den vergangenen Tagen sah es so aus als könnte sich das bald ändern, denn Tuchel ist derzeit als Kovac-Ersatz im Gespräch - allerdings gibt es im Trainer-Poker nun eine neue Wende. Der Ex-Bayern-Star Daniel van Buyten äußerte sich zu Bayerns jungem Abwehrchef Niklas Süle. Ihm fehle eine wichtige Fähigkeit, bemängelt van Buyten, wie tz.de* berichtet. Sandro Wagner rechnet währenddessen mit einer bestimmten Gesellschaft ab - und teilt dabei ordentlich aus.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Kilian Trabert