Gutes Omen? Schiri für Bayern-Rückspiel gegen PSG steht fest

Von: Christoph Gschoßmann

Ein gutes Omen für den FC Bayern: Der Schiedsrichter im Spiel gegen PSG pfiff die Münchner bereits bei einem großen früheren Erfolgserlebnis.

München - Ein besseres Omen könnte es bei dieser Partie kaum geben, was den Schiedsrichter angeht: Das Match des FC Bayern München gegen Paris Saint Germain wird von Daniele Orsato gepfiffen. Die Europäische Fußball-Union UEFA nominierte den Italiener für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League an diesem Mittwoch (8. März 2023, 21.00 Uhr/DAZN/bei uns im Liveticker) in der Münchner Allianz Arena.

Daniele Orsato (M.) pfiff Bayern gegen PSG bereits zwei Mal. © Frank Hoermann/ SVEN SIMON

FC Bayern – PSG: Orsato ist Schiedsrichter

Orsato war auch an der Pfeife, als die Bayern gegen PSG ihren größten Triumph der letzten Jahre feierten: Der 47 Jahre alte Referee war der Spielleiter beim 1:0-Sieg der Bayern gegen PSG beim Finaltriumph 2020 in Lissabon. Damals hatte wie beim diesjährigen Hinspiel Kingsley Coman für den goldenen Treffer gesorgt. Auch im Viertelfinal-Rückspiel 2021 pfiff Orsato den FCB zu einem 1:0-Sieg gegen die französischen Hauptstädter, auch wenn der deutsche Rekordmeister wegen des 2:3 im Hinspiel trotzdem ausschied.

Daniele Orsato Geboren: 23. November 1975 in Vicenza, Italien FIFA-Schiedsrichter seit: 2010 Einsätze bei Welt- und Europameisterschaften: 3 x WM, 2 x EM Schiedsrichter des Jahres: 2020

Orsatos Bayern-Spiele: Vier von fünf hat der FCB gewonnen

Auch Orsatos Gesamtbilanz von Bayern-Spielen fällt positiv aus. Insgesamt haben die Bayern vier von fünf Partien gewonnen, bei denen Orsato der Schiedsrichter war. Die einzige Niederlage gab es 2019 in der Allianz Arena beim 1:3 gegen den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Es war - wie jetzt gegen Paris - übrigens auch ein Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse.

Weltmeister Lionel Messi von PSG kennt Orsato auch gut: Der Italiener durfte zuletzt bei der Winter-WM in Katar das Eröffnungsspiel und ein Halbfinale leiten. Argentinien setzte sich damals gegen Kroatien durch. Vor dem Spiel zeigte sich indes Messis Sturmkollege und Superstar Kylian Mbappé angriffslustig. (cgsc mit dpa)