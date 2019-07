Wilde Gerüchte um Alaba-Deal – das ist an der verrückten Story dran

Die Konkurrenz beim FC Bayern München ist größer geworden für David Alaba. Steht er jetzt vor einem Wechsel zum FC Barcelona? Alle Transfer-News.

Update vom 22. Juli, 11.43 Uhr: Zuletzt kamen vermehrt Gerüchte über ein mögliches Interesse des FC Barcelona oder gar Manchester City an David Alaba auf. Die könnten stimmen – ein Wechsel steht aber offenbar nicht zur Debatte.

Wie die Sport Bild berichtet, gab es keine Verhandlungen zwischen Bayern und Barca. Auch ein Tauschgeschäft sei nie angedacht gewesen, heißt es in dem Bericht.

Damit dürften die Bayern-Fans beruhigt sein, dass sie Alaba zumindest eine weitere Spielzeit im Trikot des FCB sehen. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft noch bis 2021.

Fakt ist: Die Konkurrenz beim Rekordmeister ist nach der Verpflichtung von Lucas Hernandez größer geworden, mit einer Verpflichtung von Benjamin Henrichs* könnte sie noch größer werden. Alaba wird sich also wohl trotzdem Gedanken um seine Zukunft machen müssen.

Transfer-Alarm: FC Barcelona buhlt angeblich ernsthaft um Bayern-Eigengewächs

München - Er ist das Parade-Beispiel für das, was dem FC Bayern München in den letzten Jahren nicht gelang: David Alaba. Der Österreicher wird immer wieder als Vorbild für die Nachwuchsspieler im Nachwuchsleistungszentrum gezeigt. Alaba war das letzte Eigengewächs, welches den Sprung zu den Profis schaffte und seitdem zur Stammformation zählt. Nun soll aber ein Wechsel im Raum stehen.

Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, plant der FC Barcelona einen Transfer des 27-Jährigen. Obwohl die Spanier mit Jordi Alba auf der Linksverteidiger-Position sehr gut besetzt sind, haben sie trotzdem den Anspruch, einen mindestens gleichwertigen Ersatzmann zu verpflichten. Im Raum steht der Name Junior Firpo von Betis Sevilla, der den Katalanen allerdings zu teuer sein soll. Die Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro wollen die Spanier nicht auf den Tisch legen. Daraufhin soll die Alaba-Idee gekommen sein. Auch Philipp Max vom FC Augsburg soll in Barcelona in Betracht gezogen worden sein, wie ESPN berichtet.

David Alaba vom FC Bayern München zum FC Barcelona?

Statt dem 22-jährigen Firpo ist also der 27-jährige Alaba das Objekt der Begierde. Warum ausgerechnet das Eigengewächs des Rekordmeisters? Wie das Blatt weiter spekuliert, soll der FCB mit Lucas Hernandez schon einen Ersatzmann mit Blick in die Zukunft verpflichtet haben. Alaba soll mit seinen 27 Jahren und seinem Vertrag bis 2021 ein Ablaufdatum an der Isar besitzen. Wie ESPN berichtet, soll Alaba Interesse an einem Wechsel haben. „Es ist ein kompliziertes Unterfangen, aber kein unmögliches“, sagte die Quelle dem amerikanischen Sender.

Aktuell wurde sein Vertrag noch nicht verlängert und das spanische Blatt schreibt, dass es sich wohl um ein offenes Geheimnis handele, dass der FC Bayern am weiteren Umbruch interessiert sei. 2021 hätte Alaba 29 Jahre auf dem Buckel. Und sollte der Kontrakt nicht verlängert werden, müssten die Deutschen Alaba spätestens im Sommer 2020 verkaufen, um noch Geld für ihn zu bekommen. Der Österreicher wäre im nächsten Jahr wohl deutlich billiger als Junior Firpo jetzt.

David Alaba zu FC Barcelona? Könnte der Transfer wirklich realisiert werden?

Alaba bringt laut der Mundo Deportivo alles mit, was Trainer Ernesto Valverde sich wünscht. Außerdem sei Jordi Alba in jüngster Vergangenheit nur sporadisch und wenig zufriedenstellend vertreten worden. Miranda (ein Youngster), Thomas Vermaelen, Nelson Semedo oder Sergi Roberto wechselten sich ab.

Das Portal schreibt auch, dass der FC Bayern den Verteidiger nicht verkaufen will, doch ihm wohl das gleiche Schicksal drohe wie Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels* und vielleicht auch Jerome Boateng, wenn Alaba auf die 30 zugeht.

Fakt ist: Hernandez wurde als Innenverteidiger* verpflichtet und soll die Viererkette neben Niklas Süle führen. Was die Münchner über das Jahr 2021 hinaus planen, ist nicht weiter bekannt. Alaba hatte in der Vergangenheit oft betont, dass er sich in München wohlfühlt, aber niemals nie sagen würde, wie tz.de berichtet. Es ist nicht die erste Spekulation in Zusammenhang mit dem FC Barcelona.

