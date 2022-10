Gravenberch nicht gut genug für den FC Bayern? Beraterin mit ungewöhnlicher Analyse

Von: Fynn Walenziak

Ryan Gravenberch kam beim Spiel der Bayern gegen Hoffenheim erneut von der Bank. © Imago Images/Sven Simon

Die Beraterin von Ryan Gravenberch kritisiert die Rolle des Youngsters beim FC Bayern. Der Rekordmeister habe „zu viele gute Spieler“ in seinem Kader.

München - Im Rennen um Ryan Gravenberch hat der FC Bayern einige europäische Top-Klubs ausgestochen. Doch bisher bleibt der 20-Jährige hinter den Erwartungen zurück. Jetzt äußerte sich seine Beraterin Rafaela Pimenta im Interview mit Sky-Reporter Gianluca di Marzio zur aktuellen Situation von Gravenberch.

FC Bayern: Gravenberch mit Einsatzzeiten unzufrieden - „Nicht einfach für mich“

Dass der junge Niederländer zu Bayern München wechseln würde, war bereits seit einigen Monaten klar, offiziell wurde der Transfer dann im Sommer bekanntgegeben. Doch in den knapp drei Monaten, in denen Gravenberch jetzt für die Münchener spielt, konnte der Mittelfeldspieler noch nicht überzeugen. Erst 129 Minuten absolvierte der Neuzugang von Ajax Amsterdam bislang in der Bundesliga. Vor kurzem unterstrich der Spieler die Unzufriedenheit über seine Rolle in einem Interview. „Die derzeitige Situation ist nicht einfach für mich“, sagte Gravenberch der Abendzeitung.

Ryan Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 in Amsterdam, Niederlande Positionen: Zentrales Mittelfeld, Defensives Mittelfeld Vereine: Ajax Amsterdam (2010 bis 2022), FC Bayern (seit 2022) Marktwert: 35 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Ryan Gravenberch wird von Rafaela Pimenta beraten, die seit dem Tod von Mino Raiola die Aufgaben des verstorbenen Spielerberaters übernimmt. Im Interview betonte sie nun, dass „der FC Bayern ein toller Verein ist“ und einfach „zu viele gute Spieler“ in der Mannschaft hat. Dementsprechend schwer sei es für junge Spieler, sich durchzusetzen. Der Niederländer ist in den Augen der Spielerberaterin aber auch ein „Top-Spieler“ und sie glaubt, dass seine Zeit definitiv kommen wird.

Rafaela Pimenta zählt nach dem Tod von Mino Raiola zu den mächtigsten Personen im Fußball. Zu ihren Klienten gehören unter anderem Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Erling Haaland, an dem auch der FC Bayern dran war. Die Brasilianerin ist gelernte Juristin und übernahm schon vor dem Tod Raiolas einige wichtige Aufgaben in der Spielerberatung.

Große Konkurrenz für Ryan Gravenberch im Mittelfeld des FC Bayern

Die Konkurrenz auf der Achter-Position ist beim FC Bayern sehr groß. Joshua Kimmich ist gesetzt, daneben hat sich zu Saisonbeginn überraschend Marcel Sabitzer festgespielt. Und auch Leon Goretzka kommt nach seiner Verletzung immer besser in Form. Aktuell ist Ryan Gravenberch also nur die Nummer vier auf dieser Position. Nach seinem Wechsel hat sich der 20-Jährige mit Sicherheit mehr erhofft. (fwa)