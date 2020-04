Beim FC Bayern dringend derzeit fast sämtliche Interna an die Öffentlichkeit. Wie kann das sein? Manuel Neuer spricht über einen Maulwurf und scheint eine Ahnung zu haben.

Details aus Verträgen und Verhandlungen der Bayern-Stars* gerieten an die Öffentlichkeit.

der Bayern-Stars* gerieten an die Öffentlichkeit. So beispielsweise die Forderungen von Thomas Müller und das Gehalt von Lucas Hernández .

und das . Manuel Neuer spricht über einen möglichen Maulwurf beim FC Bayern*.

München - Die Bundesliga steht in der Corona-Krise* still, doch der FC Bayern erlebt dennoch turbulente Zeiten. Die Vetragsverhandlungen der Stars bestimmen die Berichterstattung. Thomas Müller setzte sein Autogramm bereits unter das neue Arbeitspapier. Manuel Neuer und der FC Bayern liegen hingegen offensichtlich im Clinch.

FC Bayern: Vertrags-Details sickern durch - Gehälter der Top-Stars veröffentlicht

Aber wie kann es sein, dass die Öffentlichkeit so hautnah dabei ist? Auch andere Vertrags-Geheimnisse flogen in jüngerer Vergangenheit auf. So beispielsweise, dass Lucas Hernández mit 24 Millionen Euro pro Jahr sogar mehr verdienen soll als David Alaba. Coutinho bekomme mehr als Manuel Neuer, heißt es. Allerdings sind diese Gerüchte mit Vorsicht zu genießen.

Wahrscheinlich...der Lucas Hernandez der bei Atlético 3mio verdient hat wird bei uns das achtfache bekommen. Klaaaar https://t.co/TLj6awA194 pic.twitter.com/fabkXqnIFn — Julien (@Txcjules) April 13, 2020

Klar, die verdienten Spieler freuen sich trotzdem nicht zu hören, dass Neuzugänge oder Leihspieler mehr Geld einstreichen sollen, als sie selbst. Doch genauso ist auch kein Klub und kein Sportler froh, wenn eigentlich wohl gehütete Interna in den Medien erscheinen.

Maulwurf beim FC Bayern? Manuel Neuer sauer über Geheimnisse in den Medien

„Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich ‚Wertschätzung‘ angeht“, schimpft nun Manuel Neuer im Interview mit der Bild. Ob es einen Maulwurf beim FC Bayern gäbe, wollen er und sein Berater Thomas Kroth nicht dementieren.

„Es ist schon irritierend, dass Gesprächsinhalte in den Medien auftauchen“, weicht Kroth der Maulwurf-Frage nicht wirklich aus. Sein Schützling macht sich derweil schon Gedanken, wer es sein könnte. „Ich bin bei den Gesprächen nicht dabei, das macht ja Thomas. Darum kann und will ich nicht mit dem Finger auf einzelne Personen zeigen“, sinniert Neuer, „aber der Personenkreis dort ist ja überschaubar.“

FC Bayern: Manuel Neuer und Berater Thomas Kroth sprechen über Maulwurf

Es säßen nicht mehr als drei Leute am Tisch bestätigt Kroth die Exklusivität des Kreises. „Aber die Informationen werden innerhalb des Vereins ja auch weitergegeben“, wirft er ein, „keine Ahnung, über welche Kanäle das dann nach draußen dringt.“

Wirklich jeder an der Säbener Straße dürfte die sensiblen Details dann aber wohl doch nicht erfahren. Wer sie am Ende an die Öffentlichkeit trägt, dürfte ein Geheimnis bleiben. „Es geht ja auch nicht darum, jetzt jemanden an die Wand zu stellen“, hofft der Neuer-Berater nur, dass Geheimnisse bald wieder Geheimnisse bleiben, „sondern um das Grundsätzliche.“

