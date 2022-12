Gespräche schon im Januar? Manchester United macht bei Choupo-Moting wohl ernst

Von: Marius Epp

Eric Maxim Choupo-Moting weckt allen Anscheins nach Begehrlichkeiten auf der Insel. Manchester United will wohl bald Gespräche mit ihm aufnehmen.

München - Verliert der FC Bayern seinen neu entdeckten Topstürmer? Einem Bericht des für gewöhnlich recht gut informierten Portals The Athletic zufolge will Manchester United erste Schritte in Richtung eines möglichen Transfers von Eric Maxim Choupo-Moting unternehmen.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 33 Jahre), Altona, Hamburg Position: Mittelstürmer Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2023

Manchester United wohl an Eric Maxim Choupo-Moting interessiert

Gerüchte über das Interesse der Red Devils gibt es schon eine Weile. Die Sache scheint nun aber konkretere Formen anzunehmen. Demnach möchte das Team von Trainer Erik ten Hag die Bemühungen um den Bayern-Stürmer intensivieren.

Choupo-Motings Vertrag läuft im kommenden Jahr aus, ab dem 1. Januar darf er Kontakt mit anderen Vereinen aufnehmen - und umgekehrt. Darauf lauert der englische Spitzenklub offenbar. Die Verantwortlichen sollen eine Kontaktaufnahme im neuen Jahr planen - und zwar bezüglich eines Transfers im Winter. Sie suchen einen Ersatz für Cristiano Ronaldo.

Die Aktien von Eric Maxim Choupo-Moting sind gestiegen - auch international. © IMAGO/Revierfoto

Choupo-Moting unverkäuflich? Der FC Bayern hat Argumente für einen Verkauf

Auf den ersten Blick wirkt es relativ unwahrscheinlich, dass der FC Bayern den Stürmer im Winter ziehen lassen. Damit würden die Münchner sich selbst in eine Drucksituation einer erneuten Stürmer-Suche bringen. Auf den zweiten Blick gibt es durchaus Argumente für einen Verkauf.

Die Verhandlungen mit dem 33-Jährigen gestalten sich schwierig, er knüpft Berichten zufolge komplizierte Bedingungen an eine Verlängerung. Seine Trefferquote in den letzten Monaten spricht zwar für sich, doch die Frage nach der Konstanz stellt sich. Choupo-Moting hat in seiner 15-jährigen Profikarriere noch nie auf diesem Niveau gespielt. Zudem ist er nicht mehr der Jüngste.

Choupo-Moting wird für den FC Bayern zur Zukunftsfrage

Unter anderem der Name Harry Kane geistert durch die Räumlichkeiten der Säbener Straße. Legt man sich auf die Verpflichtung eines Star-Stürmers fest, bliebe Choupo-Moting nur eine Ersatzrolle. Seine persönlichen Ansprüche dürften sich gemäß der eigenen Leistungen ebenfalls gesteigert haben.

Bietet Manchester United eine ordentliche Stange Geld für „Choupo“, könnten Hasan Salihamidzic und Co. ins Grübeln kommen. Trainer Julian Nagelsmann plant offenbar ohnehin mit Thomas Müller in der Sturmspitze. Nachteil: In der Rückrunde müsste man dann wohl ohne einen echten Stürmer auskommen. Was in der Hinrunde nur mäßig funktioniert hat. (epp)