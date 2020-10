FC Bayern bei Lokomotive Moskau im Live-Ticker: Sané und Gnabry? Flick überrascht bei Aufstellung

Der nächste bitte: Der FC Bayern will am Dienstag bei Lokomotive Moskau den nächsten Sieg in der Champions League einfahren. Vor der Pflichtaufgabe läuft nicht alles glatt. Das Duell im Live-Ticker.

Serge Gnabry bleibt dabei ebenso wie Leroy Sané zunächst auf der Bank.

Lokomotive Moskau - FC Bayern München, Dienstag, 18.55 Uhr -:- (-:-)

Aufstellung Lokomotive Moskau: Guilherme - Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus - Ignatyev, Magkeev, Anton Miranchuk - Krychowiak - Smolov, Ze Luis Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski Tore: - Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Update vom 27. Oktober, 17.42 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Und Hansi Flick überrascht mal wieder! So bringt der FCB-Coach weder Serge Gnabry noch Leroy Sané! Stattdessen beginnt Thomas Müller wie schon in der Liga gegen Eintracht Frankfurt wieder auf dem rechten Flügel - und Corentin Tolisso auf der Zehn.

Die Aufstellung des FCB im Stenogramm: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski

Update vom 27. Oktober, 17.31 Uhr: Was wissen wir eigentlich über den Gegner? Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes, der bis zu seinem Karriereende im Sommer dort kickte, vergleicht Lokomotive Moskau ein wenig mit Bayer Leverkusen. Ein Ex-Akteur der Werkself steht dort auch unter Vertrag: Vedran Corluka schnürte einst seine Schuhe für Bayer.

Mit Slobodan Rajkovic (Ex-HSV und Darmstadt 98) steht zudem ein weiterer ehemaliger Bundesligaspieler in Moskau unter Vertrag. Außerdem spielt dort Eder, der 2016 Portugal gegen Frankreich zum EM-Titel schoss.

FC Bayern bei Lokomotive Moskau im Live-Ticker: Nächstes Feuerwerk der Flick-Elf?

Update vom 27. Oktober, 17.03 Uhr: Premiere heute für Hansi Flick! Alle vier Flügelspieler stehen dem FCB-Coach heute Abend fit zur Verfügung. Jetzt stellt sie nur die Frage, wer beginnen darf. Leroy Sané und Serge Gnabry? Oder Kingsley Coman und Douglas Costa? Und darf der zuletzt formstarke Corentin Tolisso wieder von Anfang an ran? In einer guten halben Stunde wissen wir mehr...

Update vom 27. Oktober, 16.24 Uhr: Noch gut zweieinhalb Stunden, dann rollt in Moskau der Ball. Die FCB-Stars waren beim Anschwitzen - bald sollte es auch die Aufstellung geben. Wir sind gespannt, wie Coach Hansi Flick seine Elf ins Rennen schickt. Beginnt Leroy Sané?

Update vom 27. Oktober, 15.30 Uhr: Viele trauen Lokomotive Moskau nichts zu gegen die Über-Bayern. Doch der Trainer der Russen rechnet sich durchaus etwas aus. „Wir müssen an den Sieg glauben. Oft heißt es, dass auch ein Unentschieden ein gutes Ergebnis ist, aber wir wollen die drei Punkte“, so Trainer Marko Nikolic, der mit seinem Team am 1. Spieltag der diesjährigen Königsklassen-Saison ein überraschendes 2:2 in Salzburg holte.

Trotzdem weiß Nikolic: „Bayern ist sehr gefährlich. Sie haben schnelle Offensivspieler und sind bei Standards gefährlich.“ Ex-Russland-Legionär Benedikt Höwedes erwartet defensive Gastgeber: „Die werden sich im eigenen Stadion gegen Bayern hinten reinstellen“, sagte der Ex-Schalker der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“. Höwedes weiter: „Mit Ausnahme von Krasnodar spielen die russischen Teams immer sehr defensiv, wenn sie auf Klubs aus den europäischen Top-Ligen treffen.“

FC Bayern bei Lokomotive Moskau im Live-Ticker: Gnabry-Entscheidung vor Spiel gefallen

Update vom 27. Oktober, 15.10 Uhr: Kommt es heute zum Comeback des neuen Bayern-Traum-Duos? Serge Gnabry und Leroy Sané könnten heute Abend in Moskau zum ersten Mal zusammen in der Champions League auflaufen. In den letzten Wochen musste FCB-Coach Hansi Flick auf seine Flügelzange verzichten. Erst setzte Sané eine Kapselverletzung mehrere Wochen außer Gefecht, dann wurde Gnabry irrtümlicherweise positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich zunächst in Quarantäne begeben.

Sané meldete sich schon am Samstag beim 5:0 gegen Frankfurt mit einem Traumtor in Robben-Manier eindrucksvoll zurück. „Er hat das Tor sensationell gut gemacht. Es zeichnet ihn aus, sich im Dribbling durchzusetzen. Einfach top, das erwarten wir von ihm. Er kann sich aber noch verbessern“, schwärmte Flick. Gnabry durfte seine verordnete Quarantäne vorzeitig beenden und steht ebenfalls im Kader. „Er ist immer eine Option für die Startelf. Er war nur vier oder fünf Tage raus aus dem Training, hat aber zu Hause gearbeitet“, rechnet Flick vor. Gut möglich, dass Flick heute Abend seine beiden Offensiv-Stars von der Leine lässt.

Lokomotive Moskau - FC Bayern im Live-Ticker: DAZN-Kommentator traut den Bayern den Titel zu

Update vom 27. Oktober, 13.45 Uhr: In knapp fünf Stunden ist Anstoß in Moskau. Der FC Bayern gastiert am 2. Spieltag der Champions League bei Lokomotive. Marco Hagemann, der das Spiel heute Abend auf DAZN kommentieren wird, sieht den FC Bayern im Interview mit tz.de stark aufgestellt. „Über die Breite des Kaders muss man sich beim FC Bayern aktuell wirklich keine Gedanken machen. Sie werden auch die leider Gottes schwere Verletzung von Davies auffangen können. Mit Spielern wie Choupo-Moting oder Douglas Costa haben die Bayern bestens vorgesorgt“, sagte Hagemann.

Der Kommentator traut den Bayern auch in dieser Saison den großen Wurf in der Königsklasse zu. „Als amtierender Titelverteidiger sind sie zudem logischerweise einer der großen Favoriten. Wenn man in die anderen europäischen Ligen schaut und beobachtet, was da so passiert – oder eben auch nicht passiert, dann ist das schon beeindruckend, was der FC Bayern bislang abliefert.“

Update vom 27. Oktober, 10.25 Uhr: Die Bayern sind in ihren schicken roten Champions-League-Anzügen unterwegs nach Moskau. Mit dabei auch Leroy Sané, der wieder voll einsatzbereit ist.

Update vom 27. Oktober, 09.30 Uhr: Der FC Bayern trifft heute zu ungewöhnlicher Anstoßzeit schon um 18.55 Uhr auf Lokomotive Moskau. Die russische Hauptstadt ist Mitteleuropa zwei Stunden voraus.

Kurz nach Abpfiff der Partie in Moskau trifft Borussia Dortmund mit Zenit St. Petersburg auf einen anderen russischen Teilnehmer.

Update vom 26. Oktober, 16.55 Uhr: Der FC Bayern trifft in der Champions League zum ersten Mal auf Lokomotive Moskau. Allerdings hatten die Roten schon einmal im UEFA-Cup das Vergnügen mit den Russen.

Auf dem Weg zum Titel 1996 traf der FCB vor knapp 25 Jahren in der ersten Runde auf Lok. Nach einem 0:1 im heimischen Olympiastadion setzten sich die Bayern im Rückspiel mit 5:0 in Moskau durch.

Update vom 26. Oktober, 13.15 Uhr: Serge Gnabry durfte am Montagmorgen wieder zusammen mit der Mannschaft des FC Bayern trainieren. Der Flügelflitzer wurde zunächst positiv auf das Coronavirus getestet. Nach zwei negativen Tests ging das Gesundheitsamt nun davon aus, dass der positive Test irrtümlicherweise falsch-positiv war. Gnabry durfte somit seine Quarantäne vorzeitig beenden und könnte schon am Dienstag in der Champions League gegen Lokomotive Moskau sein Comeback geben. „Er ist immer eine Option für die Startelf. Er war nur vier oder fünf Tage raus aus dem Training. Hat aber zu Hause gearbeitet“, sagte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Lokomotive Moskau - FC Bayern im Live-Ticker: Störgeräusche überschatten zweites Champions-League-Spiel

München - Für den FC Bayern geht es Schlag auf Schlag. Nach dem furiosen Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt (5:0) müssen die Roten am Dienstag in der Champions League ran. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gastiert bei Lokomotive Moskau. Vor dem Duell gegen die Russen läuft es beim FCB sportlich gesehen hervorragend. Dennoch gibt es Störgeräusche.

Das Hick-Hack um den Corona-Test Serge Gnabrys ging am Sonntagnachmittag in die nächste Runde. Nachdem der Nationalspieler vor dem Auftaktmatch in der Königsklasse gegen Atletico Madrid (4:0) positiv auf Covid-19 getestet worden war, fielen weitere Tests negativ aus. Die Verwirrung war perfekt! Das Münchner Gesundheitsamt geht deshalb davon aus, dass der positive Test irrtümlicherweise falsch-positiv war. Damit darf Gnabry am Montag wieder zur Mannschaft stoßen. Ob er für Dienstag wieder eine Option für die Startelf ist, werde wohl kurzfristig entschieden.

Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern München im Live-Ticker - Davies fällt länger aus

Definitiv in Moskau fehlen wird indes Alphonso Davies. Der Kanadier musste gegen die Eintracht* bereits in den Anfangsminuten verletzt ausgewechselt werden. „Es sieht so, als ob ein Band ab ist und bei einem anderen ein Teilabriss im Sprunggelenk besteht. So eine Bänderverletzung dauert normalerweise sechs bis acht Wochen“, diagnostizierte Flick nach Abpfiff*. Der Verlust des Shootingstars „tut der Mannschaft weh“, ergänzte der Fußballlehrer. „Wir müssen schauen, dass wir da jetzt kreativ werden.“ Aller Voraussicht nach wird Lucas Hernandez als Linksverteidiger beginnen.

Die Bayern werden das Abschlusstraining am Montag übrigens noch in München bestreiten. Erst am Nachmittag startet der Flieger nach Russland. Noch in der Nacht nach der Partie geht es laut Zeitplan dann per Sondermaschine zurück nach Deutschland. Die Landung in der bayerischen Landeshauptstadt soll am Mittwoch um 2.15 Uhr erfolgen. Am Samstag (31. Oktober) wartet mit dem 1. FC Köln* der nächste Gegner in der Bundesliga*.

Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern München im Live-Ticker - Russen vermasseln Generalprobe

Bleibt abschließend die Frage was vom russischen Vizemeister zu erwarten ist. Im ersten Spiel der Gruppe A gegen Salzburg machte das Team von Marko Nikolic einen ordentlichen Eindruck, patzte am Wochenende dann allerdings in der Liga gegen Schlusslicht Rotor Wolgograd. Nach der 1:2-Niederlage ist Lok aktuell Tabellenvierter. Dabei verzichtete der Meister von 2018 allerdings auch auf arrivierte Kräfte wie die Stürmer Fedor Smolov, Ze Luis oder Mittelfeld-Ass Anton Miranchuk. Das Trio um die beiden russischen Nationalspieler Smolov und Miranchuk gehört ansonsten zum absoluten Stammpersonal. Gegen den FC Bayern sollte Lok keine Spieler schonen - ansonsten kann es ganz bitter für die Russen werden. (as) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks