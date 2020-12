FC Bayern - Lokomotive Moskau im Live-Ticker: Angespannte Personallage - Flick verzichtet auf Topstar

Der FC Bayern hat im Gruppenfinale der Champions League Lokomotive Moskau zu Gast. Die Flick-Elf will sich nicht ausruhen. Der Live-Ticker.

Der FC Bayern* empfängt am letzten Spieltag der Champions League* Lokomotive Moskau .

empfängt am letzten Spieltag der . Die Flick-Elf steht bereits als Gruppensieger fest und will ihre Serien ausbauen. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Update vom 9. Dezember, 19.31 Uhr: Ebenfalls nicht mit dabei sind auch die Rekonvaleszenten Joshua Kimmich (Meniskus-OP) und Corentin Tolisso (Muskelverletzung). Neuzugang Tanguy Nianzou ist nicht für die Champions League gemeldet.

FC Bayern - Lokomotive Moskau im Live-Ticker: Verletzungssorgen - Chance für Roca?

Update vom 9. Dezember, 19.10 Uhr: Etwas weniger als zwei Stunden vor Anpfiff stellt sich die Frage, welche Mannschaft Hansi Flick aufs Feld schicken wird. Den leicht angeschlagenen und daher geschonten Robert Lewandowski wird wohl Eric Maxim Choupo-Moting vertreten. Weil die Optionen im Mittelfeld zudem rar gesät sind - Javi Martinez fällt mit einem Muskelfaserris aus -, könnte auch ein weiterer Neuzugang zum Einsatz kommen. Marc Roca darf sich Hoffnungen auf seinen zweiten Champions-League-Einsatz machen.

FC Bayern - Lok Moskau im Live-Ticker: Russische Teams bis dato „unter ferner liefen“

Update vom 9. November, 18.57 Uhr: Der FC Bayern ist in der Bundesliga derweil nach wie vor Tabellenführer. Weil es aus den vergangenen drei Spielen aber nur einen Sieg gab (1/2/0), ist der Platz an der Sonne etwas schattiger geworden. Leipzig rangiert einen, Leverkusen zwei und Dortmund vier Zähler hinter dem Rekordmeister.

Update vom 9. November, 18.31 Uhr: Auch national läuft es noch nicht vollends rund für die Mannschaft von Marko Nikolic. Der 41-jährige Serbe wechselte im Sommer in die russische Hauptstadt und kann in seiner Vita bereits Meistertitel in Serbien, Slowenien und Ungarn vorweisen. Im Moment tritt er mit Lok jedoch etwas auf der Stelle. Der Vizemeister des Vorjahres ist in der russischen Premjer Liga nur Sechster.

+ Marko Nikolic (l, hier mit Maurizio Sarri) trainierte vergangene Saison noch den ungarischen Klub Mol Vidi Székesfehérvár. Gegen den FC Chelsea gab es bei einer 0:1-Niederlage auch ein respektables 2:2. © Nigel French/PA/wire/dpa

FC Bayern - Lok Moskau im Live-Ticker: Spannung in der Gruppe A - Russen visieren Rang drei an

Update vom 9. November, 18.01 Uhr: Auch wenn Lok in dieser Champions-League-Saison noch nicht gewinnen konnte, ist das Überwintern in der Europa League nach wie vor möglich. Dafür müsste jedoch gegen den FC Bayern gewonnen werden und Salzburg im Parallelspiel gegen Atletico Madrid verlieren. Den direkten Vergleich gegen den Brauseklub verlieren die Russen nämlich. Gewinnen Salzburg und Moskau, ist Lok zudem dennoch Vierter, weil der direkte Vergleich an Madrid geht. Die aktuelle Tabelle.

1. FC Bayern München 4/1/0 13 Punkte 2. Atletico Madrid 1/3/1 6 Punkte 3. Salzburg 1/1/3 4 Punkte 4. Lokomotive Moskau 0/3/2 3 Punkte

Update vom 9. November, 17.45 Uhr: Moskau reiht sich in dieser Saison auf internationalem Parkett übrigens in die wenig überzeugenden Auftritte russischer Teams ein. In der Königsklasse gelangen Zenit St. Petersburg, dem FC Krasnodar und eben Lokomotive Moskau in 17 Spielen bei sechs Remis nur ein Sieg (Krasnodar gegen Rennes). Hinzu kommen drei magere Unentschieden in der Europa League von ZSKA Moskau.

FC Bayern - Lok Moskau im Live-Ticker: 895 zu 84 - Marktwertvergleich spricht Bände

Update vom 9. Dezember, 17.02 Uhr: Insgesamt spricht zumindest vieles für den deutschen Rekordmeister. Blickt man auf die Marktwerte der Champions-League-Kader, trifft heute Rang drei auf Platz 30. Die 895 Millionen Euro des FCB werden nur von Liverpool und Manchester City (je 1,08 Mrd.) getoppt. Lok bringt es laut Transfermarkt.de auf 84 Millionen Euro. Außerdem wartet Moskau bereits seit zehn CL-Spielen auf einen Sieg. Den letzten Dreier gab es im September 2019 gegen Bayer Leverkusen (2:1). Die Vorzeichen für einen Bayern-Sieg stehen also trotz angespannter Personallage gut.

Update vom 9. Dezember, 16.04 Uhr: In gut fünf Stunden trifft der FC Bayern auf Lokomotive Moskau. Dann will Trainer Hansi Flick seine hervorragende Bilanz beim FCB weiter aufpolieren. In 13 Champions-League-Spielen gab es bei einem Remis (1:1 bei Atletico) zwölf Siege. Bleibt der Erfolgscoach auch gegen die Russen ungeschlagen?

Update vom 9. Dezember, 14.45 Uhr: Am Dienstag gab es in der Champions League einen handfesten Rassismus-Skandal. Bleibt zu hoffen, dass sich der Fokus am Mittwoch wieder auf das Sportliche richtet. Während der FC Bayern schon als Gruppensieger feststeht, steht Borussia Mönchengladbach vor einem echten Endspiel gegen Real Madrid*.

Gegen Moskau wird Hansi Flick wohl wieder kräftig durchrotieren. Auf dem Trainingsplatz ließen es die Bayern wieder recht ruhig angehen - Flick verfolgt damit eine Strategie. Ist es gar sein Erfolgsrezept?

FC Bayern - Lok Moskau im Live-Ticker: Holen die Münchner zwei Mittelfeldspieler?

Update vom 9. Dezember, 13.10 Uhr: Transfer-News vor dem Champions-League-Spiel gegen Lok Moskau. Der FC Bayern ist offenbar am 18-jährigen Mittelfeld-Toptalent Eduardo Camavinga aus Frankreich interessiert. Sportvorstand Hasan Salihamidizic kommt bei ihm ins Schwärmen*.

Ein weiterer Name geistert aktuell durch die spanischen Medien. Mundo Deportivo berichtet, die Münchner hätten beim FC Barcelona wegen Frenkie de Jong angefragt. Laut dem Blatt stünde man in Kontakt mit dem Berater des Niederländers.

FC Bayern - Lok Moskau im Live-Ticker: Robert Lewandowski fällt aus

Update vom 9. Dezember, 9.30 Uhr: Der FC Bayern muss vor der Partie in der Champions League gegen Lokomotive Moskau den nächsten Ausfall beklagen. Robert Lewandowski fällt aus. Der Topstürmer soll nach Angaben des polnischen Portals Sport.onet.pl gegen Leipzig leicht angeschlagen vom Feld gegangen sein. Trainer Hansi Flick wolle nun kein Risiko eingehen und den Polen für die letzten drei Spiele in der Bundesliga schonen.

Eric-Maxim Choupo-Moting darf Lewandowski voraussichtlich ersetzen. Der Kameruner durfte bereits vor einer Woche beim 1:1 bei Atletico Madrid erstmals über 90 Minuten ran. Choupo-Moting wartet allerdings in der Bundesliga und der Champions League noch auf ein Tor für die Bayern, nur im DFB-Pokal gegen Düren war er mit einem Doppelpack erfolgreich.

Erstmeldung vom 8. Dezember: München - Der FC Bayern trifft zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League auf Lokomotive Moskau*. Obwohl der Gruppensieg bereits feststeht, geht der Triple-Sieger* hochmotiviert in die Partie.

FC Bayern - Lok Moskau im Live-Ticker: Flick-Elf bleibt auf dem Gaspedal

„Wir wollen das Spiel gewinnen und unsere Serie in der Champions League ausbauen“, sagte Trainer Hansi Flick* auf der Pressekonferenz am Dienstag*. Der Titelverteidiger ist in der Königsklasse seit der letzten Saison ungeschlagen und das soll auch gegen die Gäste aus Moskau so bleiben. Man hätte meinen können, die Bayern nutzen die Partie gegen die Russen als Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. In der vollgepackten Corona-Saison bleibt neben den vielen Spielen und der folgenden Regeneration schließlich nicht viel Zeit für Übungseinheiten. Mitnichten!

Die Siegprämie von 2.7 Millionen Euro in der Champions League spielt nur eine Nebenrolle. Die Bayern wollen am Ende des Jahres ihren Rhythmus beibehalten und im Flow bleiben. „Erfolg ist kein Besitz, sondern er ist nur gemietet und die Miete ist jeden Tag fällig. Wir ruhen uns nicht aus“, bringt es Flick auf den Punkt. „Wir wollen die restlichen vier Spiele des Jahres gewinnen.“

FC Bayern - Lok Moskau im Live-Ticker: Shootingstar vor Comeback

Seit einem 2:3 gegen Manchester City im Dezember 2013 hat der deutsche Rekordmeister in Europa kein Heimspiel mehr vor der K.o.-Phase verloren. Wettbewerbsübergreifend ist der FC Bayern in allen 20 Pflichtspielen des Jahres in der Allianz Arena* unbesiegt. Sollte die Flick-Elf in den verbleibenden beiden Heimspielen gegen Moskau und Wolfsburg* in der Bundesliga* nicht verlieren, würde der FC Bayern erstmals seit 1981 ein Jahr komplett ohne Heimniederlage abschließen. Wenn das kein Anreiz ist!

„Wir wissen noch nicht, ob wir richtig durchwechseln“, wollte sich Flick vor der Partie gegen Lokomotive nicht in die Karten schauen lassen. Kein großes Geheimnis machte er allerdings um einen Einsatz von Alphonso Davies, der nach seiner Sprunggelenksverletzung vor dem Comeback steht.* „Davies gehört wieder zum Kader und wird auch spielen, das ist sehr erfreulich.“ Ob der 20-jährige Kanadier in der Startformation stehen oder eingewechselt wird, ließ der 55-Jährige noch offen. Für Coco Tolisso, der sich zuletzt mit Oberschenkelproblemen plagte*, kommt eine Rückkehr hingegen noch zu früh.

Im Gegensatz zum FC Bayern geht es für den Gegner im letzten Spiel noch um wichtige Punkte. Die Moskowiter schielen noch auf die Europa League. Voraussetzung dafür ist neben einem eigenen Sieg, dass Salzburg im Parallelspiel gegen Atletico Madrid nicht gewinnt. Den Bayern wird das herzlich egal sein, die Flick-Elf spielt auf Sieg. (ck) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks