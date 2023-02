FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Sané und Choupo-Moting lassen Führung liegen

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern will den ersten Heimsieg im Jahr 2023. Am Samstag ist der VfL Bochum in der Allianz Arena zu Gast. Die Partie im Live-Ticker.

18. Minute: Die Bayern spielen gefällig nach vorne hier! Cancelo hat auf links ganz viel Platz und bringt eine gefühlvolle Flanke, am zweiten Pfosten setzt Choupo-Moting den Kopfball aber ganz knapp neben das Tor. Kurz darauf hat der Neuzugang selbst die Chance. Also ein Bayern-Tor liegt hier definitiv in der Luft.

FC Bayern München - VfL Bochum 0:0 (-:-)

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Goretzka - Gnabry, Musiala, Sané, Cancelo - Müller, Choupo-Moting VfL Bochum: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Stafylidis - Kunde, Losiala - Zoller, Förster, Antwi-Adjei - Hofmann Tore: -

11. Minute: Ansprechende Anfangsphase der Bayern, die hier mit einer Art Doppelspitze agieren, die Müller und Choupo-Moting heißt. Sané auf der Zehn dahinter und Goretzka teilt sich mit Musiala das Zentrum. Spannende taktische Variante von Nagelsmann.

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Sané lässt frühe Führung liegen

5. Minute: Erste gute Möglichkeit für die Bayern. Sané taucht frei im Strafraum, aber anstatt abzuschließen, schlägt er noch einen Haken und verliert so die Kugel. Da wäre gleich mehr drin gewesen. Kurz darauf kommt Musiala nach einem schönen Angriff zum Abschluss. Aber kein Problem für Riemann.

1. Minute: Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien geht‘s los. Anpfiff zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum! Der Ball rollt in der Allianz Arena.

Thomas Müller will gegen Bochum mit dem FC Bayern den ersten Sieg im Jahr 2023 in der Allianz Arena.

Update vom 11. Februar, 15.24 Uhr: Tolle Geste vor dem Anpfiff! Aufgrund der Fanfreundschaft zwischen den Bayern und Bochum haben beide Fan-Kurven eine tolle Choreo gestartet – und nun läuft auch noch Herbert Grönemeyer mit „Bochum“, während beide Kurven inbrünstig mitsingen. Gänsehaut!

Update vom 11. Februar, 15.20 Uhr: In wenigen Minuten wird die Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum in der Allianz Arena angepfiffen. Wir sind schon ganz heiß!

Update vom 11. Februar, 15.06 Uhr: Trainer Nagelsmann war gerade eben noch schnell bei Sky zugeschaltet. Da ging es natürlich um da Thema Neuer. „Die Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen. Die Thematik ist geschlossen“, so der Coach vor dem Bochum-Spiel: „Wir müssen nach vorne schauen. Ich erwarte von ihm, dass er das Team und mich unterstützt. Da gilt es jetzt, einen Haken dran zu machen. Es geht darum, dass er fit wird. Fußball ist ein Teamsport. Die Zukunft ist für Manu sehr wichtig, für mich sehr wichtig und vor allem für den FC Bayern sehr wichtig.“

Update vom 11. Februar, 15 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist heute übrigens Matthias Jöllenbeck. Derweil sind die Bayern-Stars zum Warmmachen auf dem Rasen erschienen – und sofort ist die Stimmung in der Allianz Arena richtig gut. Thomas Müller war übrigens der Erste, der auf den Rasen kam.

Update vom 11. Februar, 14.34 Uhr: Joshua Kimmich fehlt aufgrund seiner Gelb-Roten Karte beim VfL Wolfsburg. Ryan Gravenberch hat weiterhin Knieprobleme und steht deswegen nicht im Kader.

Julian Nagelsmann bringt Serge Gnabry gegen den VfL Bochum.

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Startelf-Überraschung! Nagelsmann bringt Gucci-Gnabry

Update vom 11. Februar, 14.24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Etwas überraschend bringt Julian Nagelsmann Serge Gnabry von Beginn an und lässt Kingsley Coman auf der Bank. Auch Alphonso Davies schaut zunächst zu, dafür startet Neuzugang Joao Cancelo.

Erstmeldung vom 11. Februar, 13.30 Uhr:

München – Es rumort noch immer beim FC Bayern. Zwar hat das Team von Julian Nagelsmann sportlich in den vergangenen Wochen wieder in die Spur gefunden.

Julian Nagelsmann hofft, dass das Thema Manuel Neuer nach dem Spiel gegen den VfL Bochum ruht.

FC Bayern gegen Bochum heute live: Nagelsmann-Aufregung vor Anpfiff

Das Interview von Kapitän Manuel Neuer hallt aber immer noch nach. Klar, dass sich Trainer Nagelsmann dazu vor dem Spiel gegen den VfL Bochum nochmal äußern muss. Auf der PK am Freitag bat er die Journalisten: „Ich weiß und kann nachvollziehen, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ich bitte euch aber, das einfach ruhen zu lassen.“

Aber ob das so einfach geht, wenn solche Äußerungen fallen: „Je größer der Club, um so mehr Haie schwimmen um dich rum“, sagte Nagelsmann am Freitag zur Verpflichtung vom Torwarttrainer Rechner: „Und da ist es nicht schlecht, wenn du im Schwarm in der Mitte bist und außen sind noch ein paar Pufferfische. Es ist sinnvoll, Leute zu haben, die ähnlich denken“.

Erster Heimsieg? Rekordmeister will gegen Bochum ersten Dreier 2023 in der Arena holen

Rein sportlich ist die Generalprobe des FC Bayern ohne den gesperrten Joshua Kimmich vor dem Knaller-Duell in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstag wichtig. Zudem wollen die Münchner endlich den ersten Sieg in der Allainz Arena in diesem Jahr einfahren.

Gegen den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt gab es jeweils nur ein 1:1 – gibt‘s heute gegen den VfL Bochum den ersten Dreier? (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak