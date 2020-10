FC Bayern gegen Frankfurt im Live-Ticker: Eintracht-Coach Hütter klopft kuriose Sprüche über Münchner

Es ist wieder Bundesliga angesagt: Der FC Bayern empfängt am fünften Spieltag Eintracht Frankfurt. Das Comeback eines wichtigen Spielers steht wohl bevor.

Der FC Bayern* ist wieder in der Bundesliga* gefordert.

ist wieder in der gefordert. Mit Eintracht Frankfurt* kommt ein formstarkes Team in die Allianz Arena*.

kommt ein formstarkes Team in die Allianz Arena*. Gibt Leroy Sané sein Comeback? Das Spiel gibt es am Samstag ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker.

München - Ist der Bayern-Zug jetzt wieder ins Rollen gekommen? Das fulminante 4:0 in der Champions League gegen Atletico Madrid war auch ein Statement an alle Teams der Bundesliga. Die Triple-Form scheint wieder erreicht zu sein. Am Samstag kommt der Gegner des FC Bayern aus Hessen und heißt Eintracht Frankfurt.

Die Mannschaft von Adi Hütter hat einen beachtlichen Saisonstart hingelegt, ist noch ungeschlagen und liegt nur einen Punkt hinter den Münchnern. Vor der Partie präsentierte sich Hütter in verbaler Bestform und drückte seinen Respekt vor dem Gegner auf eigene Weise aus. „Gegen sie genügen zwei Busse vor dem Tor nicht. Die würden immer noch eine Lücke finden, so wie sie drauf sind“, sagte der Österreicher.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Leroy Sané wieder im Kader?

Auf die Frage nach einer Dreier-, Vierer- oder Fünferkette erwiderte er: „Wenn wir die Räume nicht gut schließen, ist es egal. Dann schaut es nach einer Schneekette aus - einer kaputten.“ Für Hütter sei der FC Bayern im Moment „die beste Mannschaft der Welt.“

Die Elf von Hansi Flick* will die Tabellenführung zurückerobern. Ein prominenter Rückkehrer steht wieder im Kader, wie Flick in der Pressekonferenz bestätigte*: Leroy Sané hat seine Kapselverletzung auskuriert. Serge Gnabry, der schon am Mittwoch wegen eines positiven Corona-Tests nicht dabei war, wird das Frankfurt-Spiel dagegen verpassen. Ein zweiter Test fiel zwar negativ aus, die Regularien sehen aber eine achttägige Quarantäne vor.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Markus Söder zeichnet FCB-Kicker aus

Unterdessen wurde dem FC Bayern eine große Ehre zuteil: Der Verein wurde mit dem „Persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten“ ausgezeichnet. Markus Söder drückt so seine Anerkennung für die außergewöhnlichen Leistungen der vergangenen Saison aus. Die Mannschaft sei ein „Vorbild für viele Sportlerinnen und Sportler und Aushängeschild des Freistaats in der ganzen Welt“. Zuletzt präsentierte der FC Bayern ein neues Trikot*. (epp) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Video: Sebastian Rode verrät, wie Eintracht Frankfurt den FC Bayern schlagen will

Vor dem Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern erklärt Sebastian Rode, wie seine Eintracht die Bayern schlagen könnte. „Es gilt Fehler zu minimieren“, so der Mittelfeldspieler.