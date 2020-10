FC Bayern - Atletico Madrid im Live-Ticker: Mit Baby-Glück in die Startelf? Kimmich hat klare Tendenz

FC Bayern: Der amtierende Champions-League-Sieger startet mit einem schweren Spiel gegen Atletico Madrid in die Königsklasse. Stunden zuvor wackelte die Partie jedoch.

Der FC Bayern * muss am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase eine schwere Aufgabe bewältigen.

* muss am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase eine schwere Aufgabe bewältigen. Am Mittwoch gastiert Atletico Madrid in der Allianz Arena*, Anpfiff ist um 21 Uhr .

in der Allianz Arena*, Anpfiff ist um . Wir verfolgen die hochkarätige Königsklassen-Partie für Sie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Atletico Madrid -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr in München

Aufstellung FC Bayern München: Aufstellung Atletico Madrid: Tore: Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Update vom 21. Oktober, 18.50 Uhr: Baby-Glück beim FC Bayern! Und das kurz vor dem Spiel gegen Atletico Madrid. Laut der Bild hat Joshua Kimmichs Freundin Lina Meyer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Mädchen zur Welt gebracht.

Ob der FCB-Star gegen Atletico spielt oder bei seiner Familie bleibt, ist immer noch nicht vollständig geklärt. Dem Bericht zufolge fehlte Kimmich beim Anschwitzen, stieß aber am Nachmittag zum Team. „Wir müssen abwarten“, sagte Coach Hansi Flick auf der Pressekonferenz.

Aktuell gilt es als unwahrscheinlich, dass Kimmich sich das Kracher-Duell entgehen lässt. Die offiziellen Aufstellungen* werden gegen 20 Uhr erwartet. Wir bleiben dran!

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Lewandowski macht Ansage - „Sie werden Probleme kriegen“

Update vom 21. Oktober, 17.58 Uhr: In der vergangenen Titel-Saison in der Champions League wurde Robert Lewandowski mit 15 Treffern Torschützenkönig. Im Vorfeld des Atletico-Spiels gab er auf dem Vereinskanal des FC Bayern ein Interview. „Atletico ist eine sehr gute Mannschaft. Ihre Taktik ist immer auf den Gegner angepasst. Sie versuchen, ein Tor zu schießen und dann defensiv zu spielen“, analysiert Europas Top-Stürmer den spanischen Gegner.

„Aber wenn wir unseren Fußball zeigen und spielen, werden sie Probleme kriegen“, lautet die Ansage des Polen in Richtung Diego Simeone und Co. Als Titelverteidiger kann man das auch mit Fug und Recht behaupten.

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Beeindruckende Statistik macht Münchnern Mut

Update vom 21. Oktober, 16.40 Uhr: Atletico Madrid ist ein schwerer Gegner - doch es gibt eine beeindruckende Statistik, die dem FC Bayern Mut machen sollte: In Eröffnungsspielen der Champions League* ist der deutsche Rekordmeister regelrecht unschlagbar! In den letzten 16 Auftaktpartien in der Königsklasse ging der FC Bayern immer als Sieger vom Platz.

An den Zahlen ist auch erkennbar, wie gut die letzte CL-Saison wirklich war. Inklusive UEFA-Supercup stellten die Münchner mit 12 CL-Siegen in Folge einen Klubrekord auf. Die Bilanz gegen Atletico ist relativ ausgeglichen: In sechs Pflichtspielen gingen die Münchner dreimal als Sieger und zweimal als Verlierer vom Platz.

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Entscheidung gefallen - Spiel findet statt

Update vom 21. Oktober, 14.55 Uhr: Aufatmen bei den Beteiligten! Das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Atletico Madrid kann nach dem positiven Coronatest bei Serge Gnabry wie geplant stattfinden. Das bestätigte ein Sprecher der UEFA gegenüber SID. Demnach ergaben die für Mittwoch angesetzten zusätzlichen Tests auf den Virus Sars-CoV-2 allesamt einen negativen Befund. Auch das Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, das Personen mit relevanten Kontakten zu Gnabry überprüft hatte, erhob als zuständige Behörde offensichtlich keine Einwände.

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: CL-Auftakt in Gefahr? Corona-Tests notwendig

Update vom 21. Oktober, 13.45 Uhr: Aktuell herrscht beim FC Bayern noch viel Unklarheit. Das positive Corona-Testergebnis von Serge Gnabry sorgt für Verunsicherung, da der Nationalspieler noch am Abschlusstraining teilgenommen hatte. Nun wurden alle FCB-Profis erneut getestet, um heute Abend mit einem negativen Test beim Champions-League-Auftakt gegen Atletico Madrid mitwirken zu können.

Wie ein Reporter der Abendzeitung berichtet, findet das Anschwitzen vor der Partie gegen den spanischen Spitzenklub wie zuvor geplant statt. Dem AZ-Tweet zufolge wird im Verein nicht von weiteren positiven Ergebnissen ausgegangen. Somit sollte auch das Spiel gegen Atletico sicher ausgetragen werden können. Den UEFA-Regularien zufolge müssten mindestens 13 Spieler eines Teams zur Verfügung stehen, um ein Champions-League-Spiel anpfeifen zu können.

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: FCB und Gesundheitsamt prüfen Gnabry-Kontakte

Update vom 21. Oktober, 11.20 Uhr: Das Champions-League-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Atletico Madrid wird nach Serge Gnabrys positivem Coronatest offenbar stattfinden. Nun ist wird nachgeforscht, ob weitere Personen relevanten Kontakt mit Gnabry hatten. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsamts der Stadt München dem SID mitteilte, werde „die Öffentlichkeit sofort informiert“, sobald die Überprüfung beendet sei. Gnabry wird vom Amt über seine letzten Begegnungen befragt, um die Kontaktpersonen ersten Grades zu ermitteln.

Laut Robert-Koch-Institut gilt eine Kontaktperson erst dann relevant, wenn sie über einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten bei weniger als 1,5 m Abstand und ohne Mundschutz Kontakt mit dem Infizierten hatte. Kontakt im Training, beispielsweise durch Zweikämpfe, zählen nicht dazu. Dies prüften die Behörden am Mittwochmorgen, zusätzlich wurden weitere Tests im FCB-Team angeordnet. Gemeinsam mit 24 weiteren Spielern nahm Gnabry am Dienstag am Abschlusstraining an der Säbener Straße teil, der positive Befund war erst nach der Einheit bekannt geworden.

Nun steht Gnabry mindestens acht Tage in häuslicher Isolation und darf keinen persönlichen Kontakt zu anderen pflegen, sollte eine weitere Person relevanten Kontakt mit dem Nationalspieler gehabt haben, so müsste diese für 14 Tage in Quarantäne. Doch eine Spielabsage wäre erst dann möglich, wenn weniger als 13 Spieler einer Mannschaft zur Verfügung stehen sollten. Bei mindestens 13 einsatzfähigen Akteuren muss die Partie am angesetzten Termin stattfinden.

Probleme bereitet ein Bild vom Abschlusstraining mit David Alaba, bei dem sich die beiden Profis bei Dehnübungen sehr nahe aneinander stehen. Aufgrund des strengen Hygienekonzepts am Trainingsgelände sind die Bayern bezüglich der Partie gegen Atletico jedoch guter Dinge. Die FCB-Spieler duschen getrennt, zudem wurden die Umkleiden aufgeteilt.

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Atletico-Keeper kannte Flick nicht

Update vom 21. Oktober, 9.50 Uhr: Am Mittwochabend steht der FC Bayern vor dem ersten Gruppenspiel gegen Atletico Madrid. Der Star-Torhüter der Spanier Jan Oblak machte vor der Partie mit einem Geständnis auf sich aufmerksam. Der Slowene gab zu, dass er Bayern-Coach Hansi Flick lange Zeit nicht kannte. „Nein, ich kannte ihn tatsächlich nicht, das muss ich zugeben. Aber jetzt kennt ihn natürlich jeder auf der ganzen Welt“, meinte Oblak gegenüber Bild.

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Bayern-Offensivspieler positiv auf Corona getestet

„Er hat alle Titel gewonnen, die man gewinnen konnte. Er hat es einfach großartig gemacht“, fügte der Atleti-Keeper hinzu. Manuel Neuer ist Oblak jedoch mehr als bekannt. Der Respekt vor dem Bayern-Keeper ist groß. „Er ist der Kapitän, er ist einer der wichtigsten Spieler für Bayern“, so Oblak: „Wenn Neuer in guter Verfassung und guter Form ist, hilft er dem Team unglaublich viel. Ich kann nur Gutes über Neuer sagen.“

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: FCB-Star positiv auf Coronavirus getestet - Spiel auf der Kippe?

Update vom 20. Oktober, 22.07 Uhr: Bittere Nachrichten für den FC Bayern München und Serge Gnabry: Der Offensivmann hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Stand von Dienstagabend findet das Spiel statt - bei den Münchnern soll aber am Mittwoch intensiv nachgetestet werden.

Update vom 20. Oktober, 12.20 Uhr: Am Mittwoch wird es für den FC Bayern ernst - bereits am heutigen Dienstag starten Borussia Dortmund* und RB Leipzig* in die neue Champions-League*-Saison. Die Favre-Elf fordert im Stadio Olimpico Lazio Rom, die „Nagelsmänner“ empfangen Basaksehir Istanbul.

Die vergangene Spielzeit in der Königsklasse war für die Klubs aus der Bundesliga* so erfolgreich wie seit 2013 nicht mehr. Damals gab es ein deutsches Finale zwischen dem BVB und den Bayern. Vor drei Monaten holten die Münchner den Titel und RB Leipzig zog sensationell ins Halbfinale ein. Nun gilt es, diese Leistungen zu bestätigen.

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Champions-League-Titelverteidiger empfängt Spanisches Defensivbollwerk

Erstmeldung vom 19. Oktober: München - Der FC Bayern* startet am Mittwoch die Mission Titelverteidigung in der Champions League*, zum ersten Duell in der Gruppenphase empfangen die Münchner gleich das spanische Schwergewicht Atletico Madrid. Die Bilanz ist ausgeglichen, beide Teams mussten zuletzt kleine Schwächephasen in ihren Ligen überwinden und wollen sich nun auch international beweisen.

Die Bayern empfangen mit Atletico Madrid den Vorjahres-Dritten der spanischen Liga, aktuell stehen die „Colchoneros“ mit acht Punkten aus vier Spielen auf Tabellenplatz acht. Nach einem 6:1-Sieg zum Auftakt folgten zwei 0:0-Unentschieden, unter anderem verzweifelte man an Aufsteiger Huesca. Am vergangenen Wochenende schlug die Mannschaft von Diego Simeone Celta Vigo mit 2:0 und stellt mit lediglich einem Gegentor in vier Spielen die beste Defensive der Liga.

FC Bayern gegen Atletico Madrid im Live-Ticker: Bilanz ausgeglichen

In den vergangenen Jahren begegneten sich die beiden Teams in der Königsklasse viermal, alle Partien fanden 2016 statt. Dabei konnte jedes Team jeweils seine zwei Heimspiele gewinnen, die Bilanz zwischen Bayern und „Atleti“ ist recht ausgeglichen. Der wohl schwerste Gruppengegner der Münchner muss sich diesmal etwas unterordnen, denn Hansi Flicks Champions-League-Sieger* sind in der heimischen Arena eine Macht.

Vor dem Champions-League-Turnier in Lissabon* warfen die Madrilenen im Achtelfinale mit dem FC Liverpool* den amtierenden Champions-League-Sieger aus dem Wettbewerb, doch die Reise endete im Viertelfinale nach einem 1:2 gegen RB Leipzig* aus der Bundesliga*.

FC Bayern - Atletico Madrid im Live-Ticker: Hansi Flick ohne Personalsorgen - Atletico mit schmerzhaftem Ausfall

Was den Bayern außerdem Mut machen kann, ist der Ausfall von Atleticos Stürmer Diego Costa. Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, soll der Stürmer für drei Wochen verletzungsbedingt fehlen. Doch der Star-Neuzugang Luis Suarez vom FC Barcelona wird ihn wohl ersetzen, der Uruguayer machte bei der 2:8-Blamage der Katalanen bereits im August schlechte Erfahrungen mit dem FC Bayern.

FCB-Coach Hansi Flick* kann personell wohl aus dem Vollen schöpfen, alle seine für die Champions League gelisteten Spieler sollten dem Erfolgstrainer zur Verfügung stehen. Einziges Manko des hochklassigen Aufeinandertreffens ist wieder die Kulisse - bis auf Weiteres muss der Rekordmeister auf seine Fans verzichten*, auch beim Kracher gegen Atletico Madrid. Der BVB startet mit einem Topspiel gegen Lazio Rom in die Gruppenphase. (ajr)

