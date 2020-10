FC Bayern in Bielefeld im Live-Ticker: Aufstellungs-Puzzle für Flick - eine Personalie ist aber schon fix

Der FC Bayern München ist am 4. Spieltag der Bundesliga in Bielefeld gefordert. Flick rotiert am Samstagabend wohl zurück. Der Live-Ticker.

Arminia Bielefeld - FC Bayern München -:- (-:-) (Anpfiff Samstag, 17. Oktober 2020, 18.30 Uhr)

(Anpfiff Samstag, 17. Oktober 2020, 18.30 Uhr) Trainer Hansi Flick setzt nach der Rotation im Pokal wohl wieder auf die erste Elf .

. Fiebern sie bei uns im Live-Ticker mit!

Arminia Bielefeld - FC Bayern München -:- (Anpfiff Samstag, 17. Oktober 2020, 18:30 Uhr)

Arminia Bielefeld: FC Bayern München: Tore:

Update vom 16. Oktober, 17.45 Uhr: In Bielefeld wird Hansi Flick sein Team im Vergleich zum letzten Spiel wohl auf fast allen Positionen verändern, denn beim Aufsteiger erwartet die Münchner eine wesentlich schwerere Aufgabe als beim DFB-Pokal-Erstrundenspiel am Donnerstagabend. Die Ostwestfalen waren lange weg von der großen Bühne, das letzte Duell in der Bundesliga mit dem FC Bayern liegt bereits elf Jahre zurück.

Im April 2009 köpfte Luca Toni die Münchner zum 1:0-Auswärtssieg auf der Alm, Jürgen Klinsmann stand beim FC Bayern damals noch an der Seitenlinie - es war sein letzter Sieg als Bayern-Trainer. Der letzte Sieg der Bielefelder gelang den Arminen in einem Heimspiel im Jahr 2006, als man mit 2:1 gegen die Mannschaft von FCB-Coach Felix Magath gewinnen konnte. Doch die Bilanz aus den letzten zehn Aufeinandertreffen in der Bundesliga spricht eine deutliche Sprache, die Bayern gewannen achtmal, Bielefeld konnte den Rekordmeister immerhin zweimal schlagen.

+ Beim letzten Spiel des FCB in Bielefeld im Jahr 2009 war Jürgen Klinsmann (r.) noch Trainer und Luca Toni (l.) war der Torschütze des Tages. © Bernd Thissen/picture-alliance/ dpa

FC Bayern bei Arminia Bielefeld im Live-Ticker - Zwei Tag nach Düren wartet Bielefeld

Erstmeldung:

München - Es geht Schlag auf Schlag für die Spieler des FC Bayern* München: Eine Englische Woche jagt die nächste. Nach der Supercup-Woche folgte das Länderspielwochenende, was für die allermeisten Bayern-Kicker einmal mehr Reisestress und zusätzliche Belastung bedeutete. Unter der Woche dann das DFB-Pokal-Match gegen Düren - und in der Bundesliga* wartet nun Aufsteiger Arminia Bielefeld.

FC Bayern bei Arminia Bielefeld - Münchner zuletzt nicht immer auf der Höhe

Im Pokal mischte Trainer Hansi Flick die Startelf kräftig durch, gönnte den vielbeschäftigten Stars aus seinem Kader* eine wohlverdiente Pause und ließ die Neuzugänge ran. Auch der Nachwuchs bekam beim 3:0 seine Chance - für Armindo Sieb endete die Partie aber tragisch*.

In der Partie bei den Ostwestfalen dürfte Flick dann wieder auf seine „erste“ Elf setzen. Sicher ist die Rückkehr von Manuel Neuer. Und auch Hochkaräter wie Joshua Kimmich oder Robert Lewandowski* werden wohl wieder in der Startelf stehen. Und sie werden auch gebraucht. Zuletzt stotterte der Motor des FC Bayern doch ein wenig zu sehr - auch, wenn die Ergebnisse am Ende meist stimmten.

So war ein sehr mühsames 4:3 dank vier Lewandowski-Toren sicher nicht das, was sich die Verantwortlichen nach einer 2:0-Führung vorgestellt hatten, und auch gegen Dortmund gab man ganz un-Bayern-like ein 2:0 aus der Hand. Ganz zu Schweigen vom recht desaströsen 1:4 bei der TSG Hoffenheim.

FC Bayern in Bielefeld im Live-Ticker: Arminia hat im Pokal bei einem Regionalligisten verloren

Zur Einordnung: Bielefeld verlor im Pokal am Montag mit 0:1 bei Regionalligist Rot-Weiss Essen. In der Liga steht der Aufsteiger mit vier Punkten aus drei Spielen ordentlich da. Zu Hause wurde Köln bezwungen, auswärts gab es ein Remis in Frankfurt und zuletzt eine Pleite in Bremen. - cg -*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.