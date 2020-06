Irre Havertz-Wende? Neue Mega-Konkurrenz für FC Bayern - England-Klub sticht Münchner regelmäßig aus

Kai Havertz und der FC Bayern München: Geht der Transfer jetzt ganz schnell über die Bühne oder kommt er überhaupt nicht zustande? Journalist verrät Details aus Umfeld des Talents.

Der FC Bayern München* hofft trotz Corona-Krise* auf Verstärkungen für die kommende Saison.

Top-Thema ist dabei natürlich auch Leverkusens Supertalent Kai Havertz .

. Steht ein Transfer unmittelbar bevor? Oder kommt er nun doch nicht?

Update vom 9. Juni, 10.12 Uhr: Für welchen Verein entscheidet sich Kai Havertz? Internationale Top-Klubs stehen Schlange - nun ist angeblich ein weiterer Kandidat dazugekommen. Laut der englischen Daily Mail möchte derFC Chelsea Havertz verpflichten.

Die Blues scheinen es bei ihrer Jagd nach Neuzugängen vor allem auf deutsche Spieler abgesehen zu haben. Nachdem der Transfer von Leipzig-Stürmer Timo Werner kurz bevor steht, wollen die Londoner offenbar direkt den nächsten jungen Deutschen verpflichten - Kai Havertz.

Chelsea will Transfer von Kai Havertz - FC Bayern München als Mega-Konkurrent

Chelsea ist momentan dabei, nach der vergangenen Transfersperre wieder Boden auf seine Konkurrenten gutzumachen. Hakim Ziyech steht als Neuzugang bereits fest, der Werner-Deal ist noch nicht durch - wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Tagen offiziell. Beide Spieler waren einst auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

EXCLUSIVE: Chelsea go all out for £75m Bayer Leverkusen star Kai Havertz | @Ian_Ladyman_DM & @SamiMokbel81_DM https://t.co/smhFZUSfOc — MailOnline Sport (@MailSport) June 9, 2020

Bei Havertz allerdings muss sich Chelsea allerdings auf mächtige Konkurrenz einstellen. Neben dem FC Bayern gelten auch die spanischen Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona als mögliche Adressen. Zudem muss Chelsea noch um die Champions-League*-Qualifikation kämpfen, die Teilnahme an der Königsklasse dürfte für Havertz jedoch eine Grundvoraussetzung sein.

Währenddessen gibt es einen Trainer-Hammer in der Bundesliga.

FC Bayern: Kai-Havertz-Transfer - Satz des FCB kam bei Talent wohl nicht gut an

Update vom 7. Juni, 13.34 Uhr: Auch beim Doppelpass wurde über das Fehlen von Havertz gegen Bayern und einen möglichen Transfer spekuliert. Carlo Wild, Chefreporter des Kicker, sagte: „Bei Bayern war es schon so, dass die Seite Havertz registriert hat, dass es in der Hinrunde erstmal hieß, er soll seine Form wiederfinden, als er nicht so gut war.“

Das sei aber nicht gut angekommen: „Eine vertrauensbildende Maßnahme war das mit Sicherheit keine.“ Dass das Talent sich auf höherem Niveau weiterentwickeln und nicht länger bei Leverkusen bleiben will, steht aber wohl fest. „Wenn man mit der Seite Havertz spricht, dann muss man schon sagen, dass er den nächsten Schritt machen will. Dass er eher weggehen möchte, als zu bleiben“, sagte Wild.

Italien oder Frankreich seien dabei keine Optionen für ihn. In Frankreich gebe es außer Paris auch keinen Klub, der das Niveau hätte, das er sucht. „Bleiben die vier großen Engländer und Spanien. Und nachdem der FC Barcelona momentan finanziell derzeit nicht so gut aufgestellt ist, ist Real wahrscheinlich dann die einzige Adresse, neben dem FC Bayern.“

Simon Rolfes, Sportdirektor von Bayer Leverkusen, hofft dagegen darauf, dass das Eigengewächs bleibt. Der ehemalige Nationalspieler war per Video zugeschaltet. Er erklärte: „Wir sind mit Kai in einem guten Austausch, offen und vertrauensvoll. Auch wenn immer viel spekuliert wird: Für Kai zählt nur, sich auf das Sportliche zu konzentrieren.“

Ein Wechsel zu einem Top-Club sei aber trotzdem möglich: „Er hat die Qualität, bei den besten Clubs Europas zu spielen. Dass er irgendwann den Sprung dorthin macht, halte ich nicht für verwerflich“, sagte Rolfes, der trotz der Corona-Krise auf eine immense Ablösesummer für Havertz hofft. „Ich glaube, der Preis für absolute Topspieler ist immer noch hoch.“

Warum fehlte Havertz gegen Bayern? Zweifel an offizieller Begründung - Mutmaßungen über baldigen Transfer

Update vom 7. Juni, 11.17 Uhr: Das Fehlen von Kai Havertz gegen den FC Bayern wirft Fragen auf. In den sozialen Medien vermuten einige, dass sein Fehlen mit einem bevorstehenden Wechsel zu den Münchner zusammenhängt. Ein User vermuten in einem witzig gemeinten Tweet schon, dass die Experten beim Sport1-Doppelpass das Thema auch diskutieren werden. Er schreibt: „Dopa-Diskussion heute: Helmer: ;Havertz gestern nicht im Kader. Schon ein bisschen komisch, oder? Gast: ,Das kann nur bedeuten, er hat beim FC Bayern unterschrieben!“

Update vom 6. Juni, 14.40 Uhr: Das ist ein Hammer! Kai Havertz fällt für das Spiel seiner Leverkusener gegen den FC Bayern München kurzfristig aus. Muskuläre Probleme lautet die offizielle Begründung.

Oder hat Trainer Peter Bosz vielleicht andere Gründe? Ein bevorstehender Bayern-Transfer von Havertz wird gerade heiß diskutiert.

FC Bayern: Havertz-Transfer „in den kommenden Wochen“? Irre Wende vor Leverkusen-Spiel

Erstmeldung vom 6. Juni, 12.40 Uhr: München - Duelle zwischen dem FC Bayern München* und Bayer 04 Leverkusen haben in der Bundesliga* eine lange Tradition. Um die Jahrtausendwende war Bayer 04 das Team, das dem FCB regelmäßig die Stirn bot. Einen Titel gab es für die Rheinländer aber nie. Daraus entstanden Spitznamen wie „Vizekusen“ oder „Loserkusen“ - gerne hätte man unter dem Bayer-Kreuz darauf verzichtet.

Und auch abseits des Rasens tragen der FC Bayern München* und Bayer 04 Leverkusen gerne ihre Kämpfe aus - vor allem, wenn es um Transfers geht. Die prominentesten Namen, die einst vom Rhein an die Isar wechselten: Zé Roberto, Lucio und natürlich Michael Ballack. Mittlerweile gibt es wieder einen Bayer-Spieler, auf den die Bayern scharf sind - und jenem Michael Ballack ähnelt Jahrhunderttalent Kai Havertz schon auffallend.

Kai Havertz: Transfer von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München? Anzeichen verdichten sich

Spielweise, Torgefahr, Athletik - vieles erinnert bei Havertz an den einstigen „Capitano“. Geht der 20-Jährige nun ebenfalls den Weg von Leverkusen nach München? Glaubt man den neuesten Gerüchten, dann: Ja!

Laut der britischen Tageszeitung Independent seien die Bayern in der Pole Position. Offenbar setzt sich der FCB gegen namhafte Konkurrenten wie Manchester United, Liverpool und Real Madrid durch - man hofft, dass man schon „in den kommenden Wochen“ eine Einigung erzielt.

Bayern set to beat scores of major clubs to Havertzhttps://t.co/Vcb14666mx — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) June 5, 2020

Nach Informationen des Independent, die ausgerechnet vor dem Spiel zwischen der Werkself und dem FCB (hier im Live-Ticker) veröffentlicht wurden, tendiert Havertz aktuell zu einem Bayern-Wechsel. Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien auch schon viel weiter fortgeschritten als mit allen anderen Interessenten.

Wie es weiter heißt, hat man sich bei Bayer Leverkusen schon mit einem Bundesliga*-Transfer (Ablösesumme rund 90 Millionen Euro) abgefunden. Diesen wolle man sogar schnellstens unter Dach und Fach bringen, um somit genügend Zeit für eine Neu-Strukturierung ohne Havertz zu haben.

FC Bayern München: Wende bei Havertz-Transfer? Leverkusen-Star heiß begehrt

Stehen die Bayern nun also ganz dicht vor dem Hammer-Transfer? Zuletzt schienen sich die beiden Seiten eher voneinander zu entfernen, Havertz wurde mit Real Madrid in Verbindung gebracht, die Münchner distanzierten sich plötzlich ein wenig von einem Deal. Alles nur Taktik und Havertz landet zusammen mit Leroy Sané bald an der Säbener Straße? Laut Independent wäre dieses neue Duo in der Bundesliga* natürlich der Traum der Bayern-Bosse.

