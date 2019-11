Alarm beim FC Bayern? FC Barcelona buhlt offenbar um Leistungsträger

Beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft hat sich Joshua Kimmich als Leistungsträger etabliert. Nun ist er in das Blickfeld des FC Barcelona geraten.

München - 24 Jahre jung ist Joshua Kimmich und trotz seines Alters hat er es bereits geschafft, sich beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft als Stamm- und Führungsspieler zu etablieren. Der rechte Verteidiger, der mittlerweile sowohl in der DFB-Elf als auch beim deutschen Rekordmeister immer wieder im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, ist vor allem für seinen Offensivdrang bekannt und konnte in den letzten beiden Spielzeiten jeweils über zehn Torvorlagen erzielen.

In der Saison 2018/19 verpasste Kimmich darüber hinaus keine Minute und stand bei allen 34 Spieltagen 90 Minuten auf dem Platz. Das Vertrauen, das ihm von Niko Kovac geschenkt wurde, bringt auch Hansi Flick dem 24-Jährigen entgegen. Der Interimstrainer der Münchner zeigte gleich, wie wichtig Kimmich für das System der Bayern ist und ließ ihn in den Spielen gegen Piräus und Dortmund jeweils 90 Minuten lang das defensive Mittelfeld bearbeiten. Auch im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (Wir berichten im Live-Ticker) wird Kimmich voraussichtlich in der Startaufstellung der Münchner stehen.

FC Bayern München: Joshua Kimmich im Blickfeld des FC Barcelona

Es ist also nur logisch, dass Joshua Kimmi ch sich mit seinem Können und Auftreten auch in das Blickfeld anderer europäischer Top-Teams spielt. Wie das spanische Portal Mundo Deportivo berichtet, soll der Nationalspieler ganz oben auf der Wunschliste des FC Barcelonas stehen. Die Katalanen suchen nach einem Spieler, der Stabilität auf die rechte Abwehrseite bringt und haben dabei einen Blick auf Kimmich geworfen.

Den Berichten zufolge sollen die Barca-Verantwortlichen eine Verpflichtung von Kimmich bereits im Sommertransferfenster 2020 anpeilen. Kimmich, der in München noch einenVertrag bis 2023 besitzt, würde für die Katalanen aber definitiv kein Schnäppchen werden. Transfermarkt.de schätzt den M arktwert des 24-Jährigen auf etwa 70 Millionen Euro. Die lange Restlaufdauer von Kimmichs Vertrag würde eine potenzielle Transfersumme noch zusätzlich anheben.

Joshua Kimmich zum FC Barcelona? Bayern-Spieler würde kein Schnäppchen werden

Werden die Bayern-Fans Kimmich also bald nicht mehr in der Allianz Arena sehen können? Um das zu beantworten, stellt sich die Frage, ob der FC Bayern einen seiner Leistungsträger einen Wechsel überhaupt ermöglichen würde und ob Kimmich überhaupt Interesse an einem Engagement im Ausland hat. Der FC Bayern scheint im Moment der perfekte Ort für Kimmich zu sein, um sich spielerisch weiterzuentwickeln und zeitgleich seine Führungsqualitäten auszubauen - auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft.

Titel gewinnen könnte der Mittelfeldspieler bei den Bayern wohl genau so, wie in Spanien. Einen Wechsel ins Ausland könnte der 24-Jährige auch erst nach Vertragsende in München anpeilen.

Sollten die Werbeversuche um Kimmich erfolglos bleiben, könnte der FC Barcelona sich bei einem anderen Bundesligisten bedienen. Lukas Klosterma nn von RB Leipzig ist demnach wohl der Plan B der Katalanen. Der 23-Jährige wäre für Barca definitiv eine günstigere Alternative.

