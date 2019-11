Hamann: Diese beiden Stars muss Flick jetzt auf die Bank setzen

Dietmar Hamann ist für seine kritischen Worte an so manchem Bayern-Star bekannt. Nach der Kovac-Trennung schwebt ihm eine Bayern-Elf ohne zwei Topverdiener vor.

München - Niko Kovac ist Geschichte beim FC Bayern. Über mögliche Nachfolger wurde schon vor der Trennung heftig spekuliert, doch die Gegenwart heißt Hansi Flick. Und für den hat Sky-Experte und Ex-FCB-Profi Dietmar Hamann gleich einen Ratschlag parat: Hamann würde zwei Bayern-Profis, die in letzter Zeit so gar nicht überzeugten, prompt auf die Bank setzen.

Gemeint sind Star-Einkauf Philippe Coutinho und Spielmacher Thiago. „Ich gehe davon aus, dass er ohne Thiago und Coutinho spielen wird“, sagte Hamann bei „Sky90“.

Hamann kritisiert FCB-Star: „Coutinho war wieder nicht anwesend“

Schon vor der Kovac-Trennung am Sonntagabend hatte Hamann Coutinho für seinen Auftritt in Frankfurt stark kritisiert. „Coutinho war heute wieder nicht anwesend“, so Hamann.

Auch Sky-Experte Heribert Bruchhagen teilte gegen den Brasilianer aus: „Wer ist denn Coutinho? Der Rode hat dem jeden Ball weggenommen. [...] Was leistet denn Coutinho? Und wo liegt die Verantwortung des Trainers, bei der individuellen Leistung dieses Spielers? Die liegt bei Null.“

Fakt ist, dass Coutinho in den letzten Wochen (wie so viele Bayern-Profis) seiner Form hinterherlief. Für Thiago gilt Ähnliches. Ob Flick den beiden in der Champions League gegen Olympiakos am Mittwoch eine Pause verschafft, bleibt abzuwarten.

Hamann über Kovac: „Entscheidung zum Wohle des Vereins“

Für Hamann jedenfalls war die Entscheidung der Bayern, sich von Kovac zu trennen, korrekt: „Du musst eine Entscheidung treffen, ob Niko Kovac derjenige ist, der den Karren aus dem Dreck zieht. Und anscheinend sind sie zu der Entscheidung gekommen, dass er das nicht packt.“

Hamann weiter: „Ich denke, es war eine Entscheidung im Wohle des Vereins. Und letztendlich, so wie sich die letzten Wochen hingezogen haben, haben sie wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung getroffen.“

cg

