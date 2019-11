Serie-A-Star: „Ein Ziel ist Bayern ...“

Bahnt sich eine spektakuläre Rückkehr an? Ein ehemaliger Bundesliga-Star aus der Serie A bringt sich nun beim FC Bayern und Borussia Dortmund ins Gespräch.

gehört der Nationalspieler zu den Leistungsträgern. Hakan Calhanoglu kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga gut vorstellen.

München - Beim FC Bayern schreitet der Umbruch voran, junge Spieler gehören zum Beuteschema des Rekordmeisters. Nun hat sich ein 25-jähriger Star des AC Mailand selbst ins Gespräch gebracht. Der große Vorteil: Der Mittelfeldspieler kennt die Bundesliga und kann die deutsche Sprache. Für seine Zukunft hat der Italien-Star klare Ziele.

FC Bayern München: Dieser Star aus Italien will zum Rekordmeister

Der türkische Nationalspieler fühlt sich in Italien wohl und genießt es „mich mittlerweile mit den Menschen hier super auf Italienisch unterhalten zu können“, doch die deutsche Sprache „fehlt mir unheimlich“. Für den 25-Jährigen bleibt auch Bayer Leverkusen „immer mein Zuhause“.

Doch beim AC Mailand läuft es auch in dieser Saison nicht gut. Der Traditionsverein belegt in der italienischen Serie A nur den 14. Platz. Klar, dass sich die Stars Gedanken über ihre Zukunft machen. Einer davon ist Hakan Calhanoglu. Der Mittelfeldspieler war in Deutschland schon für den HSV und Bayer Leverkusen aktiv.

Hakan Calhanoglu: „Wenn Bayern auf mich zukommt, sage ich sicher nicht Nein“

Hakan Calhanoglu kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga sehr gut vorstellen, wie er gegenüber der Sport Bild erzählt. Und sportlich gesehen, hat er einen klaren Plan: „Es ist ein Ziel, für Bayern, denBVB oder einen anderen großen Klub in Deutschland zu spielen.“

Schon 2014 waren die Münchner am talentierten Türken interessiert, dieser wechselte allerdings zu Bayer 04 Leverkusen. „Es war eine Riesenehre, dass Bayern mich wollte“, so Calhanoglu zur Sport Bild. Doch ihm war die Schwere der Aufgabe bewusst. „Damals waren die Flügelpositionen mit Arjen Robben und Franck Ribéry überragend besetzt ... Leverkusen war einfach besser für meine Entwicklung.“

Zum jetzigen Zeitpunkt würde Hakan Calhanoglu eine andere Entscheidung treffen: „Wenn Bayern irgendwann noch mal auf mich zukommt, dann sage ich sicher nicht Nein.“

