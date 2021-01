FC Bayern - Mainz 05 im Live-Ticker: Kriselnde Gäste mit neuem Coach - lässt sich der FCB beeindrucken?

Der FC Bayern startet mit einem Heimspiel gegen neu aufgestellte Mainzer ins neue Jahr. Verfolgen Sie die Partie des Rekordmeisters im Live-Ticker.

München - Das Jahr 2021 startet für den FC Bayern mit einer lösbaren Aufgabe, wenn am Sonntagabend der Tabellen-Siebzehnte 1. FSV Mainz 05* in der Allianz Arena* gastiert. Bei den Gästen hat sich in der historisch kurzen Winterpause jedoch vieles getan, unter anderem sitzt ein neuer Trainer auf der Bank.

FC Bayern - Mainz 05 im Live-Ticker: Gäste mit vielen Personal-Wechseln - lässt sich der FCB beirren?

Seit dem 2:1-Sieg bei Bayer Leverkusen sind die Bayern wieder Tabellenführer, die Mannschaft von Hansi Flick* steht mit 30 Punkten auf Platz eins. Nun gilt es, diesen zu verteidigen. Bei den Mainzern werden die letzten 21 Spieltage vom Kampf um den Klassenerhalt geprägt sein, die Rheinland-Pfälzer gewannen bislang lediglich ein Spiel. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt derzeit fünf Punkte, nur die sieglosen Schalker* haben eine schwächere Ausbeute.

Alles andere als ein Sieg für die Hausherren wäre am Sonntagabend eine Sensation, zumal die Mainzer auch mit einem neuen Trainer nach München anreisen. Trainer Jan-Moritz Lichte wurde nach dem Aus im DFB-Pokal* gegen den Zweitligisten Bochum entlassen, für ihn übernimmt Nachwuchs-Chef Jan Siewert als Interimscoach. Voraussichtlich wird sich seine Amtszeit auf das Spiel bei den Bayern beschränken.

Bei den Mainzern gab es auch in der Führungsetage frischen, alten Wind, Ex-Manager Christian Heidel beerbte Rouven Schröder und brachte den ehemaligen Mainzer Coach und TV-Experten Martin Schmidt* als Sportdirektor mit.

FC Bayern - Mainz 05 im Live-Ticker: Flick kann wohl auf Kimmich und Goretzka setzen

Doch beirren lassen sollten sich die Bayern nicht von den Mainzer Personal-Rochaden. Einzig ein paar Ausfälle könnten Flick vor der Partie beschäftigen. Joshua Zirkzee, der vor einer Leihe innerhalb der Bundesliga stehen soll*, sowie Javi Martinez sind noch verletzt. Auch Kingsley Coman, der sich gegen Leverkusen eine Blessur zuzog*, ist für Sonntag fraglich. Die gute Nachricht für Flick*: Joshua Kimmich ist wieder fit und kann wohl auch gegen Mainz mit Leon Goretzka das gefürchtete FCB-Mittelfeld bilden. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.