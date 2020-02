Kehrtwende beim FC Bayern? Rummenigge äußert sich zum Verbleib eines Stars

Er stand schon fast vor dem Absprung: Unter Niko Kovac stand Abwehr-Star Boateng auf der Abschussliste. Jetzt beschreibt Karl-Heinz Rummenigge die neue Situation um den Ex-Nationalspieler.

FCB-Star Boateng stand im Winter schon kurz vor dem Absprung.

stand im Winter schon kurz vor dem Absprung. Zuletzt gute Leistungen könnten für eine Richtungsänderung sorgen.

Jetzt äußerte auch Karl-Heinz Rummenigge für einen Verbleib aus.

München - „Ich würde ihm als Freund empfehlen, den Verein zu verlassen. Er braucht eine neue Herausforderung, er wirkt wie ein Fremdkörper“. So hart waren die Worte von Uli Hoeneß bezüglich Jerome Boateng noch im Mai 2019. Doch 2020 ist bisher ein sehr gutes Jahr für den Abwehr-Veteranen: Er stand in jedem Spiel in der Startelf und konnte bisher mit stabilen Leistungen überzeugen.

FC Bayern: Rummenigge lobt Boateng

Über die Leistungen von Boateng äußerte sich Karl-Heiz Rummenigge gegenüber Sport1: „Jerome spielt wieder kontinuierlich seit einiger Zeit“, und sieht auch einen Verdienst des Trainers, „ich finde speziell unter Hansi Flick hat er wieder Stabilität an den Tag gelegt.“

Zu den Aussagen von Hoeneß äußert sich Rummenigge geschickt, denn er gibt ihm für den Zeitpunkt seiner Empfehlung an Boateng Recht: „Ich glaube, das, was Uli gesagt hat, war damals aus der Situation heraus durchaus keine falsche Einschätzung. Aber das war eben auch zu einem anderen Zeitpunkt.“

Auf Twitter fasst ein User die Situation um Boateng passend zusammen: „Was ich beachtenswert finde. Seit nun ungefähr 4 Transferperioden wird Boateng immer weggeredet und er ist immer noch da. In meinen Augen hat er auch einen würdevollen Abgang verdient, einer der besten Innenverteidiger der Bayern-Geschichte. Den verabschiedet man gebührend.“

Was ich beachtenswert finde. Seit nun ungefähr 4 Transferperioden wird Boateng immer weg geredet u er ist immer noch da. In meinen Augen hat er auch einen würdevollen Abgang verdient, einer der besten Innenverteidiger der Bayern Geschichte. Den verabschiedet man gebührend. pic.twitter.com/BB7sXAn9fO — Paul G. (@CrazyFcbFan) February 1, 2020

Boateng: Heftige Wechselgerüchte im Winter

In der Länderspielpause sickerte durch, dass Jerome Boateng sich nach Jahren der Zusammenarbeit von Christian Nerlinger sowie dessen Beratungsagentur CN Sports getrennt hat und sich der Firma LIAN Sports von Fali Ramadani und Nikola Damjanac anschließt. Das Verhältnis zwischen Boateng und den Bayern-Bossen galt als angeschlagen. Boatengs New-York-Trip in der Winterpause kam nicht gut an.

Boateng: Wechsel im Sommer nicht unrealistisch

Nach gescheiterten Deals mit Paris (2018) und Juve (2019) bleiben für Boateng immer noch einige internationale Optionen: England, Italien, es gibt offenbar viele Interessenten. Sein neuer Berater Ramadani gilt als sehr gut vernetzter und einflussreicher Berater der Branche.

Greta Thunberg und der FC Bayern München? Eigentlich haben beide wenig miteinander zu tun. Doch Mehmet Scholl nannte einen FCB-Star nun „Greta Thunberg des deutschen Fußballs“.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Matthias Balk