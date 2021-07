FC Bayern gegen 1. FC Köln im Live-Ticker: Nagelsmann-Debüt ohne EM-Fahrer in der Provinz

Testspiel in Villingen

Von Christoph Klaucke schließen

Der FC Bayern trifft im ersten Testspiel der neuen Saison auf den 1. FC Köln. Trainer Julian Nagelsmann feiert sein Debüt an der Seitenlinie in Villingen. Der Live-Ticker.

FC Bayern - 1. FC Köln -:- (-:-), Samstag, 16 Uhr

Der FC Bayern reist im ersten Testspiel der Saison nach Villingen.

Julian Nagelsmann feiert gegen den 1. FC Köln sein Debüt als Bayern-Trainer. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern - 1. FC Köln -:- (-:-)

FC Bayern Aufstellung: - 1. FC Köln Aufstellung: - Tore: -

+++ AKTUALISIEREN +++

Villingen-Schwenningen - Der FC Bayern* ist letzte Woche unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann* in die Vorbereitung gestartet. Nach zehn Tagen Training steht das erste Testspiel der neuen Saison auf dem Programm. Nagelsmann feiert sein Debüt auf der Trainerbank in der Provinz in Villingen in Baden-Württemberg. Gegner ist der Bundesliga-Klub 1. FC Köln*.

Der deutsche Rekordmeister fliegt am Samstag um 11 Uhr per Charter-Maschine von Oberpfaffenhofen nach Donaueschingen. Dort befinden sich die Kölner im Trainingslager, 20 Autominuten entfernt liegt Villingen. Nagelsmann muss in seinem ersten Testspiel noch auf die deutschen und französischen EM-Fahrer sowie Robert Lewandowski verzichten. Die Stars werden erst am 26. Juli zurückerwartet. Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller haben sogar bis 31. Juli Sonderurlaub.

FC Bayern gegen 1. FC Köln im Live-Ticker: Nagelsmann-Debüt in Villingen

Dafür geht der Blick auf die Neuverpflichtungen und Nachwuchskräfte*. Sven Ulreich wird in Abwesenheit von Neuer im Tor stehen, ohnehin plagen die Bayern auf der Torhüter-Position ernsthafte Verletzungssorgen. In der Abwehr dürften sich die Fans auf Königstransfer Dayot Upamecano freuen, in der Innenverteidigung wird ihm womöglich Tanguy Nianzou zur Seite stehen. Der zweite Neuzugang Omar Richards dürfte in der Viererkette die linke Seite besetzen. Im Training ließ Nagelsmann aber auch eine Dreierkette einstudieren.

Auch die Talente, die zuletzt im Training mit dabei sein durften, und die Leihrückkehrer Chris Richards, Michael Cuisance und Joshua Zirkzee wollen sich beweisen. Vor seinem Debüt steht der 17-jährige Lucas Copado. Der Neffe von Sportvorstand Hasan Salihamidzic überzeugte am Freitag im Abschlusstraining. Das Offensivtalent ist der Sohn von Ex-Stürmer Francisco Copado, mit dessen Schwester Esther ist Salihamidzic verheiratet.

FC Bayern gegen 1. FC Köln im Live-Ticker: Spenden für Hochwasseropfer

Der FC Bayern und der 1. FC Köln greifen zudem den Opfern der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unter die Arme. Gemeinsam mit dem Bayern-Sponsor Deutsche Telekom spenden die Vereine 100.000 Euro, die der Organisation Lichtblicke e.V. zukommen.

Die Summe wird unter den Partnern gedrittelt, eine Scheckübergabe findet vor dem Testspiel der beiden Klubs in Villingen statt. „Die Schäden dieser Katastrophe sind verheerend“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, man wolle Menschen helfen, „die unverschuldet in Not geraten sind. Diese Spende soll nur ein erster Schritt sein, wir planen weitere Unterstützungen.“

Für das Testspiel gegen Köln sind 6000 Zuschauer mit Maskenpflicht am Platz zugelassen. Für den Oberligisten FC 08 Villingen ist es die Generalprobe für das DFB-Pokalspiel gegen Schalke am 8. August. Die Bayern testen noch gegen Ajax Amsterdam (24. Juli, 16.30 Uhr), Gladbach (27. Juli, 18 Uhr) und Neapel (31.7., 16.30 Uhr) jeweils in der Allianz Arena. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA