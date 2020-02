Wer spielt gegen Chelsea, Hansi? Die Pressekonferenz vor dem CL-Hit

Behält Hansi Flick seine Dreierkette bei? Wer spielt von Beginn an? Die Pressekonferenz von FCB-Bayern-Trainer Flick und Joshua Kimmich vor dem Chelsea-Match im Live-Ticker.

Der FC Bayern München spielt in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea London .

spielt in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel beim . Am Montag um 18.15 Uhr deutscher Zeit gibt Trainer Hansi Flick* die Pressekonferenz zum Spiel.

deutscher Zeit gibt Trainer die Pressekonferenz zum Spiel. Mit ihm auf dem Podium spricht Mittelfeld-Motor Joshua Kimmich.

15.25 Uhr: Hallo und Herzlich Willkommen zumLive-Ticker vor dem Achtelfinal-Hinspiel desFC Bayern München beim FC Chelsea London. Trainer Hansi Flick und Dauerbrenner Joshua Kimmich werden um 18.15 Uhr erwartet.

Vorbericht: FC Chelsea empfängt FC Bayern zum Achtelfinal-Hinspiel

München/London - Überzeugend nein, erfolgreich ja - so könnte man den letzten Auftritt des FC Bayern zusammenfassen. Gegen den Bundesliga-TabellenletztenSC Paderborn (3:2) hatte der Fußball-Rekordmeister extreme Mühe und benötigte einmal mehr die Qualitäten von Goalgetter Robert Lewandowski, um letztlich doch noch die wichtigen drei Punkte im engen Meisterschaftsrennen einzufahren. Ein Grund, warum das Match vermutlich vom Kopf her nicht einfach war für die FCB-Profis, liegt auf der Hand: Chelsea. Das Hinspiel bei den Blues wird mit entscheidend dafür sein, wie die Bayern in dieser Saison bewertet werden.

FC Bayern: Im letzten Jahr war im Achtelfinale Schluss

Denn, man darf nicht vergessen: Im letzten Jahr schieden die Münchner im Achtelfinale aus, auch gegen eine englische Mannschaft und auch bei einem Hinspiel auf britischem Boden: Damals war der spätere Champions-League-Sieger FC Liverpool der Gegner. Gegen Chelsea ist der FC Bayern klarer Favorit, dennoch dürften die Isarstädter gewarnt sein. Noch ein derart frühes Ausscheiden ist für die anspruchsvolle Führungsetage deutlich zu wenig.

Ab 18.15 Uhr stehen Trainer Hansi Flick und Joshua Kimmich in einer Pressekonferenz Rede und Antwort, wie sie an derStamford Bridge auftreten wollen. Ob Flick seineneue Dreierkette behält und wer von Beginn an ran darf - das erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

