Pyro-Party in Belgrad: Bayern-Fans zündeln - Video aufgetaucht

Belgrad - Der FC Bayern München gleitet einigermaßen entspannt durch diese Champions-League-Saison. Am Dienstagabend war man bei Roter Stern Belgrad gefordert - im serbischen Hexenkessel galt es für die Mannen von Hansi Flick, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Denn eines ist klar: Beim FK Crvena Zvezda herrscht eine Stimmung, die man nicht in jedem europäischen Stadion findet. Die Münchner gingen aber sehr cool damit um - alle Entwicklungen der Partie finden Sie hier in unserem Live-Ticker.

FC Bayern München: Champions-League-Gastspiel in Belgrad - Fans brennen Feuerwerk ab

Der Münchner Erfolg - er ist eng mit dem Namen Hansi Flick verbunden. Der ehemalige Co-Trainer von Niko Kovac ging in Serbien in sein viertes Spiel als Chef. Dabei werden rund um Flick viele Namen als potenzielle Nachfolger gehandelt.

Mauricio Pochettino? Erik ten Hag? Thomas Tuchel? Pep Guardiola? Viele Top-Trainer werden an der Säbener Straße gehandelt. Dabei scheint man bereits den richtigen Coach auf der Bank sitzen zu haben.

FC Bayern München: Fans mit Pyro-Party in Belgrad

Manch ein TV-Zuschauer dürfte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit aber doch über ein Detail gewundert haben. Was ist das für ein Nebel auf dem Platz? Während es in München in diesen Tagen immer wieder diesig ist, gab es plötzlich auch im fernen Belgrad einen trüben Anblick.

Wie gesagt: Im Rajko-Mitic-Stadion geht es eigentlich immer recht ordentlich zur Sache. Am Dienstagabend hatten auch die Bayern-Anhänger ihren Anteil daran.

FC Bayern München: Feuerwerk auf und neben dem Platz

Denn es waren nicht etwa die als heißblütig geltenden serbischen Ultras, die schon gut einen Monat vor Silvester die Raketen fliegen ließen. Es waren die Fans des Rekordmeisters.

Im Video von Sport1-Redakteur Florian Plettenberg ist deutlich zu sehen, wie die FCB-Anhänger im Gästeblock im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk abbrennen. Und nicht nur zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde es neblig - auch im weiteren Verlauf ließen es die Bayern auf und neben dem Platz krachen. Die explosive Leistung des Rekordmeisters auf dem Platz tat ihr Übriges.

