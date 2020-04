Rolle rückwärts? Bundesliga-Star beim FC Bayern „kein Thema“ - dabei wäre er ein Schnäppchen

Ist der FC Bayern München an einem Leverkusen-Star interessiert? Zuletzt machten Gerüchte um Charles Aranguiz die Runde - jetzt gibt es eine neue Einschätzung.

Die Coronavirus-Pandemie beeinflusst auch die Sportwelt*.

Auf dem Transfermarkt werden Veränderungen erwartet. Entwickelt sich daher ein Ansturm auf vertragslose Spieler ?

? Auch der FC Bayern soll an einem im Sommer ablösefreien Spieler interessiert sein.

Update vom 18. April 2020: Der FC Bayern München soll Interesse an Leverkusens Charles Aranguiz haben. Die Betonung liegt auf soll - denn ein tatsächlicher Transfer des Chilenen hätte wohl alle Bundesliga-Fans überrascht.

Aranguiz wäre nach Saisonende ablösefrei zu haben, wenn Bayer 04 seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Sportdirektor Simon Rolfes hatte im März noch von positiven Signalen des Mittelfeldspielers gesprochen - eine Einigung auf ein neues Arbeitspapier gab es seitdem aber nicht. Deshalb werden viele andere Klubs mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht.

Informationen der Sport Bild zufolge ist Aranguiz beim Rekordmeister aber „kein Thema“, wie FCB-Experte Tobias Altschäffl berichtet.

Leverkusens Charles Aranguiz ist beim #fcbayern kein Thema. Allein aufgrund der Alterstruktur passt der Chile (31) nicht ins Konzept, talentierten Spielern soll nicht der Weg versperrt werden. @SPORTBILD @BILD_Sport — Tobias Altschäffl (@altobelli13) April 17, 2020

Alleine wegen seiner 31 Jahre passe der Nationalspieler nicht ins Bayern-Konzept, das weiterhin junge Spieler im Fokus sieht.

Unter diese Kategorie würde auch Dortmunds Achraf Hakimi fallen. Währenddessen gibt es wieder einmal Wirbel um Kingsley Coman.

Transfers in Corona-Zeiten: Ablösefreie Spieler im Fokus - FC Bayern mit „großem Interesse“ an Vidal-Kumpel

Update vom 16. April 2020: Jüngst berichteten wir über Fußballprofis, deren Vertrag zum Saisonende ausläuft (siehe Erstmeldung). Einer von diesen Spielern soll es nun dem FC Bayern angetan haben. Machen die Roten ein Mega-Schnäppchen?

Die Münchner sollen sich in der Bundesliga* bei Konkurrent Bayer Leverkusen bedienen wollen. Wie das chilenische Portal Al Aire Libre berichtet hätten die Roten „großes Interesse“ an Charles Aránguiz, dessen Vertrag im Rheinland im Sommer ausläuft.

Von einem möglichen Wechsel nach München soll der defensive Mittelfeldspieler begeistert sein, auch wenn der Chilene befürchtet, nicht auf ausreichend Einsätze zu kommen.

FC Bayern München: Transfer von Charles Aránguiz ein Thema?

Im Winter wurden bereits Gerüchte um einen Abschied des 30-Jährigen laut, damals betonte sein Berater jedoch: „Bis jetzt ist noch nichts gekommen, das uns gefällt.“ Atalanta Bergamo hätte etwa angeklopft. Gegen ein Angebot des deutschen Rekordmeisters* hätte die Aránguiz-Seite wohl weniger einzuwenden.

Sollten die Roten ihr Interesse um den zentralen Mittelfeldspieler intensivieren, könnte ein früherer Bayern-Star für München werben - Arturo Vidal.

Aránguiz und Vidal kennen sich aus der chilenischen Nationalmannschaft und verstehen sich gut. Bereits vor seinem Wechsel zur Werkself suchte Aránguiz Rat bei seinem Kumpel. Das, was er erfahren habe, habe ihn „beeindruckt“, sagte Aránguiz damals bei seiner Vorstellung in Leverkusen. Ob der „Krieger“ nun erneut vermittelt?

+ WM 2014: Charles Aránguiz bejubelt mit seinen Teamkollegen Arturo Vidal (l.) und Alexis Sanchez (r.) seinen Treffer zum 2:0 gegen Spanien © picture alliance / dpa / Antonio Lacerda

Transfers in Corona-Zeiten: Ablösefreie Spieler zu haben

Erstmeldung vom 6. April 2020: München - Während die Fußball-Bundesliga* im Moment aufgrund der aktuellen Corona-Lage pausiert, laufen bei den Klubs im Hintergrund die Planungen für die kommende Spielzeit.

Weil noch nicht abgeschätzt werden kann, wann und wie die derzeitige Saison fortgesetzt wird, stehen die Vereine vor ungewissen Zeiten. Deshalb könnte sich auch das Verhalten am zuletzt von immer horrender werdenden Summen geprägten Transfermarkt ändern.

Corona-Einfluss auf Transfermarkt: „Gier galt als oberstes Prinzip“

Denn „bisher wollte man im Fußball immer mehr. Jeder überlegte, wie man immer mehr verdienen kann. Gier galt als oberstes Prinzip. Am Schluss explodiert das System“, wie Oliver Bierhoff gegenüber der italienischen Gazetta Dello Sport erklärt.

Der Nationalmannschaftsdirektor ist darüber hinaus der Meinung, dass die Klubs auf dem Transfermarkt etwas zurückhaltender agieren könnten. Die Corona-Krise sorgt europaweit für finanzielle Probleme in den Ligen, sodass die Portokasse schlicht nicht mehr so prall gefüllt ist, wie noch vor einem halben Jahr. Rücken daher nun ablösefreie Spieler in den Fokus?

Sofern ihre Vereine die auslaufenden Verträge nicht verlängern, stellten sie eine preisgünstige und risikoarme Alternative zu den teuren Millionen-Transfers dar. Hier finden Sie eine Übersicht über Spieler, die nach jetzigem Stand zur kommenden Saison ablösefrei zu haben wären. Alle genannten Spieler haben Erfahrung in der Champions League und wären somit auch für Topklubs eine Überlegung wert - möglicherweise auch für den FC Bayern München*?

Transfermarkt: Diese Top-Stars sind bald ablösefrei zu haben

Thomas Meunier (28/Paris Saint-Germain, Marktwert: 30 Millionen Euro): Der belgische Nationalspieler, an dem auch mal der FC Bayern * dran war, könnte zwar auch bei PSG bleiben, jedoch auch in die Bundesliga wechseln . Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach es ihn nach Dortmund zieht. Ein Transfer wäre ein echter Coup für den BVB.

(28/Paris Saint-Germain, Marktwert: 30 Millionen Euro): Der belgische Nationalspieler, an dem auch mal der * dran war, könnte zwar auch bei PSG bleiben, jedoch auch . Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach es ihn nach Dortmund zieht. Ein Transfer wäre ein echter Coup für den BVB. Willian (31/FC Chelsea, 28 Mio): Der Vertrag des Brasilianers an der Stamford Bridge läuft aus. Dort zählt der Flügelspieler zu den Topverdienern, was potenzielle Interessenten abschrecken könnte.

(31/FC Chelsea, 28 Mio): Der Vertrag des Brasilianers an der Stamford Bridge läuft aus. Dort zählt der Flügelspieler zu den Topverdienern, was potenzielle Interessenten abschrecken könnte. Dries Mertens (32/SSC Neapel, 25 Mio): Der Offensivmann ist Stammspieler bei Napoli und spielt eine starke Saison. Aktuell deutet vieles auf eine Verlängerung des Vertrages hin, zumal es sich die Italiener nicht leisten können, einen derartigen Topstar umsonst ziehen zu lassen. 2013 zahlte die SSC 9,5 Millionen Euro für den Belgier.

Ablösefreie Spieler: Edinson Cavani würde nahezu jedem Klub helfen

Edinson Cavani (33/Paris Saint-Germain, 25 Mio): Zugegeben, Cavani ist mittlerweile in einem Alter, das potenzielle Interessenten eher nicht überzeugt. Der „Matador“ hat das Toreschießen jedoch beileibe nicht verlernt und wäre nahezu für jeden Klub eine Verstärkung . Vielleicht sogar für die Bayern als Sturmpartner von Robert Lewandowski*? Oder beschäftigen sich die Roten mit einem anderen Offensivmann?

(33/Paris Saint-Germain, 25 Mio): Zugegeben, Cavani ist mittlerweile in einem Alter, das potenzielle Interessenten eher nicht überzeugt. Der „Matador“ hat das Toreschießen jedoch beileibe nicht verlernt und . Vielleicht sogar für die Bayern als Sturmpartner von Robert Lewandowski*? Oder beschäftigen sich die Roten mit einem anderen Offensivmann? Charles Aranguiz (27/Bayer Leverkusen, 15 Mio.): Leverkusen möchte gerne mit dem Chilenen verlängern, doch unterschrieben ist noch nichts . Der Berater des Mittelfeldspielers stellte zuletzt klar: „Wir warten noch auf einige Angebote aus Europa. Bis jetzt ist noch nichts gekommen, das uns gefällt. Atletico aus Spanien und Atalanta sowie Florenz haben uns angerufen, aber noch keine Offerte abgegeben.“

(27/Bayer Leverkusen, 15 Mio.): Leverkusen möchte gerne mit dem Chilenen verlängern, doch . Der Berater des Mittelfeldspielers stellte zuletzt klar: „Wir warten noch auf einige Angebote aus Europa. Bis jetzt ist noch nichts gekommen, das uns gefällt. Atletico aus Spanien und Atalanta sowie Florenz haben uns angerufen, aber noch keine Offerte abgegeben.“ Layvin Kurzawa (27/Paris Saint-Germain, 15 Mio): Der Linksverteidiger kam 2015 aus Monaco in die französische Hauptstadt, könnte sich aus dieser in wenigen Monaten jedoch wieder verabschieden. Konkurrent Juan Bernat scheint aktuell die Nase um den Stammplatz vorne zu haben.

Ablösefreie Spieler: Wohin zieht es WM-Held Mario Götze?

Mario Götze (27/Borussia Dortmund, 13 Mio): Der Karriere der WM-Siegtorschützen von Rio de Janeiro droht der nächste Knick. Der BVB will nicht mit Götze verlängern . Doch wohin zieht es den Ex-Münchner dann? Lothar Matthäus meint „dass die Spitzenvereine nicht auf Mario Götze warten. Ich glaube, er muss kleine Brötchen backen - sowohl vom Verein als auch vom Gehalt“, wie er im Sky-Podcast erklärte.

(27/Borussia Dortmund, 13 Mio): Der Karriere der droht der nächste Knick. Der BVB will . Doch wohin zieht es den Ex-Münchner dann? Lothar Matthäus meint „dass die Spitzenvereine nicht auf Mario Götze warten. Ich glaube, er muss kleine Brötchen backen - sowohl vom Verein als auch vom Gehalt“, wie er im Sky-Podcast erklärte. Zlatan Ibrahimovic (38/ AC Mailand, 3.5 Mio): Es war die Rückkehr des Jahres. Ibrakadabra wieder im Milan-Trikot zu sehen, ließ die Herzen der italienischen Fußballfans höher schlagen. Doch wie sieht die Zukunft des 38-Jährigen aus? Der schwedische Stürmerstar ist nachdenklich: „Wir werden sehen, was mit mir passiert. Ich selbst weiß gerade jedenfalls nicht, was ich will.“

Die genannten Spieler sind natürlich nur eine Auswahl. Unabhängig dessen bleibt es spannend, wie sich der Transfermarkt in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Es gibt bereits erste Gedanken, dass auslaufende Verträge nicht zum 30. Juni enden sollen - sondern zumindest so lange gültig sind, bis die Saison endgültig abgeschlossen ist. Die Folgen der Corona-Krise* für den Fußball sind weiterhin nicht endgültig bezifferbar, der Transfermarkt scheint auf ungewisse Zeiten zuzusteuern.

