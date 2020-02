FC Bayern läuft in der Bundesliga mit speziellem Retro-Trikot auf - Erste Fotos veröffentlicht

FC Bayern: Anlässlich des 120. Geburtstags wird der Rekordmeister beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am 8. März in einem speziellen Retro-Trikot auflaufen.

München - Der FC Bayern* hat aktuell ein bisschen was zu feiern. Rein sportlich läuft es an der Säbener Straße ausgezeichnet. Seit Hansi Flick* das Ruder an der Säbener Straße übernommen hat, schwimmt der Deutsche Rekordmeister* auf einer Erfolgswelle.

In der Liga grüßen dieBayern wieder von der Tabellenspitze. Im DFB-Pokal wartet im Viertelfinale der FC Schalke, und auch in der Champions League steht man nach dem beeindruckenden 3:0-Erfolg beim FC Chelsea mit anderthalb Beinen im Viertelfinale. Das Rückspiel am 18. März in der Allianz Arena* sollte eigentlich nur noch Formsache sein.

FC Bayern: Retro-Trikot zum 120-jährigen Jubiläum

Nicht verwunderlich also, dass Karl-Heinz Rummenigge auf seiner Bankett-Rede nach dem Sieg über die Blues Hansi Flick zu dessen Geburtstag obligatorisch einen Stift schenkte - und damit symbolisch die Vertragsverlängerung andeutete. Auch die englische Presse feierte den Bayern-Coach nach dem Triumph an der Stamford Bridge.

Und so scheint man in München in diesen Tagen aus dem Feiern gar nicht rauszukommen, denn am 27. Februar feiert der FC Bayern seinen 120. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat sich der Rekordmeister ein echtes Schmankerl ausgedacht - und ein Retro-Trikot designt, welches im Online-Shop des FC Bayern zu erwerben ist.

FC Bayern: So sieht das Retro-Trikot des FCB zum Jubiläum aus

+ So sieht das Retro-Trikot des FC Bayern aus. © Screenshot/footyheadlines.com Dieses besondere Jersey werden Robert Lewandwoski, Thomas Müller und Co. am 8. März beim Heimspiel in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg tragen.

Das Trikot ist sehr schlicht gehalten. Weiß überwiegt hierbei, einzig die Ärmel sind in einem dunklen Rot gehalten. Das Wappen ist kaum sichtbar ebenfalls in weiß. Ebenfalls besonders: Es ist nicht das gewohnte Logo des FC Bayern, sondern ebenfalls im Retro-Stil.

Natürlich ist dieses Jersey den ersten Trikots der Bayern aus dem Jahre 1932 nachempfunden - passend eben zur ersten Meisterschaft des Rekordmeisters, der anschließend Zeit viele Titel holte und zu einem der erfolgreichsten Teams der Welt wurde.

FC Bayern: Was halten die Fans vom Retro-Trikot?

Man darf gespannt sein, wie dieses Retro-Trikot den Bayern-Fans gefällt. In der Vergangenheit fanden einige Experimente in dieser Richtung keinen großen Anklang. So trug der FC Bayern vor knapp zwei Jahren ein mint-grünes Auswärtstrikot, welches nach Fan-Protesten nicht mehr getragen wurde ...

