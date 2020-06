FC Bayern gegen Gladbach im Live-Ticker: Flick nominiert 17-jähriges Mega-Talent für Spieltags-Kader

Der FC Bayern München hat nach dem Final-Einzug im DFB-Pokal womöglich bereits an diesem Samstagabend die Chance auf die deutsche Meisterschaft in der Bundesliga. Verfolgen Sie das Topspiel hier im Live-Ticker.

FC Bayern München - Gladbach -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

-:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr Nach dem DFB-Pokal-Final-Einzug kann die Mannschaft von Bayern-Trainer Hansi Flick* bei einem Patzer von Borussia Dortmund bestenfalls schon an diesem Samstag Deutscher Meister* werden.

bei einem Patzer von bestenfalls schon an diesem Samstag werden. Mönchengladbach hat von den letzten sechs Bundesliga*-Spielen drei verloren.

FC Bayern München - Gladbach -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

FC Bayern: --- Bank: --- Gladbach: --- Bank: --- Tore: --- Schiedsrichter: ---

Update vom 12. Juni, 21.00 Uhr: Hansi Flick steht vor dem Bundesliga*-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach vor einem Flickenteppich. Es fehlen wichtige Stammkräfte, weshalb sich der Bayern-Coach* im Amateur-Team nach Ersatz umgesehen hat.

FC Bayern - Gladbach im Live-Ticker: 17-Jähriger wohl im Kader gegen Gladbach

Neben den gelb-gesperrten Thomas Müller und Robert Lewandowski wird auch Thiago verletzungsbedingt fehlen. Der Spieltags-Kader muss also sinnvoll aufgestockt werden, weshalb dem 17-jährigen Jamal Musiala nach Informationen von Goal ein Platz auf der Bank bei den Profis winkt. Das Kuriose: Der gebürtige Stuttgarter kam erst dreimal für die Bayern-Amateure zu drei Kurzeinsätzen und konnte beim 2:0-Sieg gegen Zwickau beide Tore erzielen. In 60 Minuten Drittliga-Erfahrung hat Musiala also bereits zwei Treffer verbucht.

Jamal Musiala wurde mitgeteilt, er wird morgen gegen Borussia Mönchengladbach bei den Profis auf der Bank sitzen. [@NizaarKinsella] pic.twitter.com/BjzTWoM3NZ — FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) June 12, 2020

Der Karriereweg von Musiala liest sich wie der eines gestandenen Profis. 2010 wechselte er vom TSV Lehnerz (bei Fulda) zur Jugendakademie des FC Southampton, wo er bis 2011 spielte, ehe es ihn zumFC Chelsea zog. Erst 2019 wechselte er zum FC Bayern* und damit auch zurück nach Deutschland. Er spielte bereits öfter für die Junioren-Auswahlteams Englands und zeigte sein Können auch bei zwei Partien der deutschen U16-Nationalmannschaft.

Mit einem Einsatz gegen Gladbach könnte Musiala zum jüngsten in einem Pflichtspiel eingesetzten Bayern-Spieler werden. Bisher hält Pierre-Emile Höjbjergden FCB-Rekord mit 17 Jahren und acht Monaten.

FC Bayern - Gladbach im Live-Ticker: Süle ist auf dem Weg der Besserung

Update vom 12. Juni, 16.45 Uhr: Seit Oktober konnte Niklas Süle beim FC Bayern wegen eines Kreuzbandrisses nicht spielen. Jetzt steht der Nationalspieler laut Hansi Flick kurz vor dem Comeback* - allerdings noch nicht gegen Borussia Mönchengladbach. Flicks Aufstellung könnte einige Überraschungen mit sich bringen.

Der jahrzehntelange Teamarzt Dr. Müller-Wohlfahrt wird hingegen in absehbarer Zeit den FC Bayern verlassen.

FC Bayern - Gladbach im Live-Ticker: Thiago muss wochenlang pausieren

Update vom 12. Juni, 16 Uhr: Thiago musste kurzfristig an der Leiste operierte werden und fällt deswegen wochenlang aus. Das erzählte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Update vom 12. Juni, 11.15 Uhr: Rückkehrer bei Gladbach vor dem Gastspiel in München.

Wie die Borussia bekannt gab, ist Stürmer Breel Embolo rechtzeitig zum Bundesliga-Top-Spiel einsatzbereit.

„Er hat das Training in dieser Woche gesteigert. Wir haben ihn soweit, dass er in München eine Option sein kann“, sagte Trainer Marco Rose vor der Partie beim FC Bayern.

Die Rückkehr des zuletzt mit Wadenproblemen pausierenden Schweizers ist umso wichtiger, da der gesperrte Alassane Pléa in der Offensive ersetzt werden muss.

FC Bayern - Gladbach im Live-Ticker: Borussia im Fernduell mit Leverkusen

Update vom 11. Juni, 22.25 Uhr: Bayern-Gegner Gladbach kämpft gegen die Werkself um einen Champions-League-Platz. Bei Bayer Leverkusen wird bis zum Saisonende und im DFB-Pokal-Finale gegen die Münchner viel von Transfer-Juwel Kai Havertz * abhängen.

Update vom 11. Juni, 19.45 Uhr: Der FC Bayern ist ins DFB-Pokal-Finale eingezogen - ließ gegen Eintracht Frankfurt aber reihenweise Großchancen liegen. ARD-Experte Thomas Broich* klärt die Schwäche auf. Die Statistik sagt jedoch was Anderes.

Update vom 11. Juni, 18.15 Uhr: Nach Karl-Heinz Rummenigge motzt Hansi Flick gegen den DFB. Corona hat den schwelenden Konflikt zwischen dem FC Bayern* und dem Verband nur überdeckt. Der DFB hinterlässt dabei ein höchst fragwürdiges Bild - einmal mehr. Ein Kommentar.

FC Bayern - Gladbach im Live-Ticker: Holen die Münchner schon die Schale?

Erstmeldung vom 11. Juni: Krönt sich der FC Bayern München* schon an diesem Samstagabend (18.30 Uhr) im Topspiel gegen Gladbach zum achten Mal in Folge zum Deutschen Meister? Das Szenario ist nicht ausgeschlossen, insofern der Tabellen-Zweite, Borussia Dortmund *, mitspielt.

Wenn der BVB am Samstagnachmittag gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr) verliert, haben die Münchner anschließend durch einen Sieg in der Allianz Arena* die Chance, sich die Schale schon am 31. Spieltag zu sichern.

Denn dann könnten die Bayern bei noch drei verbleibenden Partien bis auf zehn Punkte davonziehen.

Auch bei einem Unentschieden Dortmunds und einem eigenen Sieg wäre den Bayern die Meisterschaft bei dann neun Punkten Vorsprung und dem klar besseren Torverhältnis (wohl) nicht mehr zu nehmen. Immer vorausgesetzt, der Rekordmeister löst seine Aufgabe gegen die unbequeme Borussia konsequent.

FC Bayern - Gladbach im Live-Ticker: Die Borussia schwächelt in der Bundesliga

Markant: Die Gladbacher haben von den vergangenen sechs Bundesliga*-Spielen drei verloren und „nur“ sieben Punkte geholt. Ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze für die Elf vom Niederrhein, die nach furiosem Saisonstart zwischenzeitlich sogar als Meister-Anwärter gehandelt worden war.

Doch offenbar muss Gladbach der Terminhatz Tribut zollen, die Bayern-Trainer Hansi Flick* nach dem 2:1 (1:0) im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt * kritisierte - und Weltmeister Thomas Müller* zumindest monierte.

Verfolgen Sie das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend ab 18.30 Uhr hier im Live-Ticker.

