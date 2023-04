FC Bayern gegen Borussia Dortmund heute live: Tuchel löst sein Aufstellungs-Rätsel

Von: Antonio José Riether

Spitzenspiel im Titelkampf: Der FC Bayern München trifft in der Allianz Arena auf Tabellenführer Borussia Dortmund. Die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Borussia Dortmund -:- (-:-)

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Coman, Kimmich, Goretzka, Davies - Müller, Sané - Choupo-Moting BVB: Kobel - Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson - Can, Bellingham, Guerreiro, Brandt, Reus - Haller Tore: -

Update, 18.14 Uhr: Noch eine gute Viertelstunde bis zum Anpfiff des „Klassikers“ in München. Alle Augen sind heute auf Thomas Tuchel gerichtet, der sein Debüt für die Münchner gibt. Auch über seine taktische Aufstellung wird noch gerätselt – ob er mit einer Dreier- oder Viererkette spielt, wird sich erst während der Partie herausstellen.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Aufstellungen der beiden Teams bekannt

Update, 17.43 Uhr: Auch die Startaufstellung der Dortmunder liegt nun vor. Terzic geht mit seiner momentan besten – und vor allem eingespielten – Elf in das wohl wichtigste Spiel der Bundesliga-Rückrunde. Emre Can, der zuletzt in der Nationalelf überzeugte, kehrt nach seiner Gelbsperre zurück.

Update, 17.25 Uhr: Die Aufstellung der Hausherren ist nun da! Jamal Musiala bleibt zunächst auf der Bank, zudem bringt Tuchel mit Pavard, de Ligt, Upamecano und Davies vier Abwehrspieler beim Spitzenspiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.

Update vom 1. April, 17.04 Uhr: Schon vor dem Spitzenspiel gegen den BVB gab es am Samstagabend die erste gute Nachricht für den FC Bayern. Offenbar kann sich Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt vorstellen, zu den Münchnern zu wechseln. Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano soll seinen französischen Nationalmannschaftskollegen sogar schon mit verlockenden Worten ködern.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Tuchel vor emotionalem Debüt gegen Ex-Klub BVB

Erstmeldung vom 1. April:

München – Knapp zwei Wochen liegt die letzte Bundesliga-Partie des FC Bayern zurück, in Leverkusen verloren die Münchner am vergangenen Spieltag mit 1:2. Kurz danach ging es für die Spieler in die Länderspielpause – und das Trainer-Beben nahm seinen Lauf.

Innerhalb kürzester Zeit wurde Julian Nagelsmann freigestellt, Thomas Tuchel übernahm das Training an der Säbener Straße. Nun soll der neue Coach die Bayern bei seinem Debüt gegen den Tabellenführer und seinen Ex-Klub Borussia Dortmund wieder auf Platz eins führen. Er herrscht logischerweise viel Aufregung um die Personalie Tuchel.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: FCB will sich Tabellenführung zurückholen

Mit dem Platz an der Sonne könnte es jedoch schwer werden. Denn der BVB hat einen wahren Lauf. Zehn der elf Bundesliga-Partien in diesem Jahr konnten die Schwarz-Gelben gewinnen, einmal gab es ein Remis. Beim FC Bayern fehlte hingegen in den letzten Wochen die Konstanz, weshalb der Titelkampf in dieser Spielzeit spannend zu werden scheint.

Sollte der BVB auch in München gewinnen, würde der Vorsprung auf vier Punkte wachsen, im Falle eines Heimsiegs der Bayern würden die Roten den Erzrivalen überholen.

FC Bayern gegen den BVB: Tuchel kündigte bereits „unfaire Aufstellung“ an

Ein Duell der Gegensätze deutet sich in der Fröttmaninger Arena an. Denn während BVB-Coach Edin Terzic auf Kontinuität setzt, wird Thomas Tuchel auf den frischen Wind setzen. Er kündigte bei seiner ersten Spieltags-PK am Freitag bereits eine „sehr unfaire Aufstellung“ an, da ihm „natürlich die Eindrücke fehlen“. Die Situation bei den Bayern ist klar, jeder möchte sich beim neuen Coach für die kommenden Aufgaben empfehlen.

Doch nicht jeder ist einsatzfähig. Neben den beiden Langzeitverletzten Lucas Hernández und Manuel Neuer fehlt auch der 17-jährige Angreifer Mathys Tel, der sich einen Muskelfaserriss beim Nationalteam zuzog. Bei den Dortmundern fehlen mit Thomas Meunier, der mit Rückenproblemen kämpft, sowie dem erkälteten Gio Reyna zwei Profis, demgegenüber kehrten sechs weitere Akteure in den Kader zurück. (ajr)