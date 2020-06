FC Bayern in Leverkusen im Live-Ticker: Havertz-Wirbel schon vor dem Anstoß

Bayer Leverkusen - FC Bayern im Live-Ticker: Zieht der Rekordmeister jetzt davon? Flick-Truppe könnte mit einem Auswärtssieg den Vorsprung weiter ausbauen.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag 6. Juni, 15.30 Uhr

Am 30. Spieltag bestreitet der FC Bayern* ein Auswärtsspiel in der Bundesliga* bei Bayer Leverkusen

Mit einem Sieg kann der Rekordmeister seinen Vorsprung in der Tabelle auf bis zu zehn Punkte ausbauen

Bayer Leverkusen - FC Bayern München, Samstag, 15.30 Uhr

Bayer Leverkusen: Bank: FC Bayern München: Bank: Tore: Schiedsrichter:

Update vom 4. Juni um 17.13 Uhr: Ob FCB-Coach Hansi Flick gegen die Werkself rotieren lässt? Immerhin muss der FC Bayern am Mittwoch dann schon wieder im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt ran.

Vielleicht verrät Flick auf der Pressekonferenz vor der Partie am Freitag schon das eine oder andere Details zur Aufstellung? Lassen wir uns überraschen.

Update vom 4. Juni, 15.16 Uhr: Vor dem Duell mit der Werkself am kommenden Samstag steht natürlich die Personalie Kai Havertz im Blickpunkt. Offenbar ist ein Transfer des Mega-Talents zum FC Bayern abhängig von einer bestimmten Personalie.

Darüberhinaus gibt es Neuigkeiten von der Säbener Straße sich Sachen Vertragsverlängerung bei Thiago und David Alaba.

Update vom 3. Juni, 13.34 Uhr: Bayer Leverkusen erwartet am Samstag den FC Bayern München. Sicher werden die Augen dann auch auf Kai Havertz gerichtet sein. Der Shooting Star steht einmal mehr im Fokus, schließlich hat man beim FC Bayern einen besonderen Transferplan. Möglicherweise wird der aber schon in wenigen Monaten torpediert.

FCB-Legende Philipp Lahm überraschte währenddessen mit einem Instagram-Foto.

Update vom 2. Juni, 21.35 Uhr: Während der FCB sich auf das Duell gegen Bayern Leverkusen vorbereitet, tüftelt die UEFA am Modus für die „heiße Phase“ der Champions League. Darf der FC Bayern von einem „Finale dahoam“ 2020 träumen?

Update vom 2. Juni, 16.55 Uhr: Hinter einem Einsatz von Thiago gegen Leverkusen stand bis vor Kurzem noch ein Fragezeichen. Seit Dienstag trainiert der spanische Nationalspieler wieder mit der Mannschaft, nachdem er aufgrund von Adduktorenproblemen drei Bundesliga*-Partien hintereinander verpasst hatte. Der 29-Jährige, der kürzlich noch kurz vor seiner Vertragsverlängerung zögerte, schien nach der neunzigminütigen Einheit auch wieder belastbar zu sein. So bieten sich Hansi Flick* mehr Alternativen in der Zentrale.

Thiago könnte nach seiner Verletzung wichtige Impulse im Saisonfinale setzen und beendete seine kurze Leidenszeit. Langzeitverletzter Niklas Süle und Philippe Coutinho setzten ihr individuelles Aufbautraining fort, auch Lucas Hernandez trainierte nach seiner blessurbedingten Auswechslung gegen Düsseldorf individuell. Flick hofft, in den letzten fünf Partien der Bundesliga-Saison auf die genannten Spieler zurückgreifen zu können.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München im Live-Ticker: Keine guten Erinnerungen an Leverkusen

Erstmeldung vom 2. Juni, 15.00 Uhr:

München - Die Bayern kamen seit dem Restart der Bundesliga* nicht aus dem Jubeln heraus. Mit einer maximalen Ausbeute von vier Siegen aus vier Partien wies man seine Meisterschaftskonkurrenten eindeutig in die Schranken. Nun stehen die Münchner nach dem eindrucksvollen 5:0-Sieg über Düsseldorf in der Allianz Arena* mit ganzen sieben Punkten vor dem Tabellenzweiten Dortmund. Doch der kommende Gegner weckt bei Hansi Flick* und seiner Truppe böse Erinnerungen.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München im Live-Ticker: Bayer 04 stoppte Flicks Super-Start

Am 30. November schwebte Neu-Coach Hansi Flick* nach vier Zu-Null-Siegen und 16:0 Toren auf einer regelrechten Euphoriewelle. Noch gab kein Bayern-Trainer* einen derart furiosen Einstand. Doch an jenem Novemberabend überrumpelte Bayer Leverkusen in Person von Leon Bailey die Bayern und siegte mit 2:1 in München. Seitdem folgte nur noch eine einzige Niederlage sowie ein Unentschieden, die restlichen achtzehn Spiele gewann die Flick-Truppe. Doch Vorsicht vor der Werkself: In den letzten neun Spielen setzte es nur eine Niederlage für das Team von Peter Bosz.

⏪ The last time we faced Bayern...



#B04FCB pic.twitter.com/Yig0YDrf2s — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 1, 2020

Bayer Leverkusen - FC Bayern München im Live-Ticker: Verletzter Thiago wieder im Training

Die Ausfälle beim FC Bayern* sind recht überschaubar, jedoch fehlt eine wichtige Stütze auch gegen Leverkusen. Mittelfeldregisseur Thiago fehlte in den letzten drei Spielen, könnte jedoch gegen Leverkusen auflaufen. Leihspieler Philippe Coutinho wird ebenso wie die Langzeitverletzten Niklas Süle und Corentin Tolisso nicht im Kader* stehen. Der angeschlagene Lucas Hernandez, der mit einem Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht wird, dürfte am Samstag wohl wieder fit sein.

Philippe Coutinho working individually at Säbener Straße [ @itstheicebird]pic.twitter.com/XH5tBW41QR — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 2, 2020

Bayer Leverkusen - FC Bayern München im Live-Ticker: Stolpert Lewandowski auf dem Weg zum Tor-Rekord?

Die Bayern* jagen nicht nur die achte Meisterschaft in Serie*, sondern einen alten Liga-Rekord. Hauptprotagonist ist in diesem Fall Robert Lewandowski*, der die 40-Tore-Marke von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 zu knacken versucht. Aktuell stehen 29 Treffer auf dem Konto des Polen*, elf weitere Tore in den kommenden fünf Bundesliga*-Spielen wären nötig, um mit Gerd Müller gleichzuziehen. Gegen Leverkusen kann Lewandowski sein Konto weiter auffüllen und seine Bayern so ein Stückchen näher an das Ziel Meisterschaft* führen.

Vor der Partie gab es mächtig Wirbel: DFB-Teammanager Oliver Bierhoff äußerte sich zu den EM-Chancen eines aussortierten Bayern-Stars und eine Spieler-Legende des FC Bayern rät den Verantwortlichen von einem Sané-Transfer ab. Die Transfer-Pläne für kommende Saison* laufen derzeit auf Hochtouren.

