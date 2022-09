FC Bayern - Leverkusen heute im Live-Ticker: Münchner tragen Sondertrikot

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann weiß um die Brisanz des Leverkusen-Spiels. © Tom Weller/dpa

Der FC Bayern will die Wiesn-Krise mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen beenden. Bei den Münchnern ist mächtig Druck auf dem Kessel. Das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen | Freitag, 20.30 Uhr

Nach vier sieglosen Spielen in Folge will die Nagelsmann-Elf endlich wieder einen Dreier einfahren.

Dieser Live-Ticker zur Partie wird laufend aktualisiert.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen -:- (-:-)

Aufstellung FC Bayern Aufstellung Bayer Leverkusen Tore

München - Das Wetter auf dem Münchner Oktoberfest ist frostig – die Stimmung beim FC Bayern ist es auch. Während der Wiesn will es einfach nicht so recht laufen, dieser Trend der letzten Jahre setzt sich fort. Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg befinden sich die Münchner im Krisenmodus.

Ob die angekündigte Aufarbeitung während der Länderspielpause Früchte getragen hat, wird sich in der Allianz Arena gegen das ebenfalls kriselnde Team von Bayer Leverkusen zeigen. Auf der Pressekonferenz reagierte Trainer Julian Nagelsmann deutlich auf die Kritik an seiner Person. „Ich bin nicht für alles verantwortlich“, stellte der 35-Jährige klar.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Wiesn-Befreiungsschlag für Nagelsmann?

Alles müsse man nicht umkrempeln, analysierte der Trainer. „Wir müssen Situationen besser zu Ende spielen“, forderte er. Zumindest an der personellen Front sind keine weiteren Ausfälle hinzugekommen. Kingsley Coman, Lucas Hernandez und Bouna Sarr stehen nicht zur Verfügung.

In der Tabelle liegen die Bayern bereits fünf Punkte hinter Spitzenreiter Union Berlin, allzu viele Ausrutscher sollten also nicht mehr dazukommen. Ansonsten könnte es auch für Nagelsmann immer ungemütlicher werden. Beim Heimspiel am Freitagabend wird der Rekordmeister im Wiesn-Spezialtrikot auflaufen.

Thomas Müller präsentiert das neue Wiesn-Trikot des FC Bayern. © Screenshot Twitter/lbn19000

Wir begleiten die Partie am Freitag ab 20.30 Uhr im Live-Ticker. (epp)