Chancen-Drama in der Allianz Arena! FC Bayern kassiert erste Pleite unter Flick

Nach der CL-Gala empfängt der FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen am Samstagabend zum Topspiel der Bundesliga. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 1:2 (1:2) FC Bayern München: Neuer - Pavard, Martinez (ab. 80. Thiago), Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Goretzka, Müller (ab 69. Coutinho), Perisic (ab 69. Coman) - Lewandowski Bank: Ulreich, Boateng, Thiago, Coutinho, Coman, Tolisso Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell (ab 65. Sinkgraven)- Baumgartlinger, Aranguiz (ab 80. Demirbay) - Bailey (ab 63. Bellarabi), Amiri, Diaby - Volland Bank: Özcan, Dragovic, Retsos, Demirbay, Havertz, Alario, Paulinho Tore: 0:1 Bailey (10.), 1:1 Müller (34.), 1:2 Bailey (35.) Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Update vom 1. Dezember: Der FC Bayern München hat nach sieben Jahren mal wieder in der Allianz Arena gegen Bayer 04 Leverkusen verloren. Ist das Ergebnis aber aus Münchner Sicht ein gutes Omen? Es war nicht nur Robert Lewandowski, der viele Chancen vergab, doch bei dem Polen war es am auffälligsten. Der sonst so treffsichere Stürmer konnte kein Tor erzielen. Der Social-Media-Account von Bayer Leverkusen nutzte das und wurde weltweit gefeiert. Am Tag nach der Niederlage machten sich die Roten zu diversen Fanclubbesuchen auf - auf einer der Veranstaltungen gab es einen kuriosen Gutschein zu gewinnen.

Die Bayern-Stars haben sich nach er Partie auch zur EM-Auslosung geäußert und waren sichtlich irritiert. Verwunderung machte sich breit.

21.53 Uhr: Dass die Niederlager sehr kurios war, darüber waren sich am Ende alle Beteiligten einig. Peter Bosz war mit einem Augenzwinkern dennoch enttäuscht von seiner Mannschaft und Torwart-Held Hradecky verriet ein besonders Geheimnis. Die Stimmen zur Partie gibt‘s hier!

20.31 Uhr: Trotz des Chancen-Dramas zeigte der FC Bayern eine starke Leistung.Wer war der beste Bayern-Akteur an diesem Abend? Stimmen Sie ab!

Fazit: Der FC Bayer kassiert in dieser Partie nicht nur die ersten Gegentore unter Hansi Flick, sie verlieren auch ihr erstes Spiel unter dem Interimscoach. Allerdings war der Erfolg der Werkself durchaus glücklich, hatte der Rekordmeister doch drei Aluminium-Treffer. Bayer aber machte es taktisch clever, aber hatte auch viel Dusel und einen überragenden Hradecky.

Der Ticker zum Nachlesen: Chancen-Drama in der Allianz Arena! FC Bayern verliert erstmals unter Flick

90.+6 Minuten: AUS! ENDE! Der FC Bayern verliert auf kuriose Art und Weise mit 1:2 gegen Bayer Leverkusen!

90.+5 Minute: Lewandowski taucht auf einmal vor Hradecky auf, Bender bedrängt ihn und Hradecky kann den Schuss abwehren. Das wird hier wohl nichts mehr mit dem Ausgleich für die Bayern!

90.+4 Minuten: Das nächste dicke Ding! Bender räumt Lewandowski ab, Coutinho spielt den Ball aber zu Gnabry, der aus 14 Meter aber völlig verzieht...

90.+1 Minute: Und wieder Latte! Lewandowski köpft nach einer Ecke zum dritten Mal ans Aluminium... nicht zu glauben, was hier abgeht!

90. Minute: Sechs Minuten Nachspielzeit gibt‘s!

89. Minute: Gnabry geht von rechts in den Strafraum, die Flanke rutscht ihm über den Spann, doch Hradecky ist wieder da und faustet das Din aus dem kurzen Eck.

86. Minute: Es bleibt den Bayern nicht mehr viel Ziet bis zum Ausgleich! Geht hier noch was für die Flick-Elf?

82. Minute: PLATZVERWEIS! Jonathan Tah kommt am Strafraum gegen Coutinho zu spät, Schiedsrichter Winkmann sieht eine klare Torchance vereitelt und schickt den Nationalspieler mit glatt Rot vom Platz!

80. Minute: Bei Bayern kommt Thiago für Martinez. Demirbay ersetzt bei Leverkusen Aranguiz.

78. Minute: Wieder Aluminium für die Bayern! Dieses Mal setzt Goretzka einen Kopfball an den Pfosten, Hradecky hätte da keine Chance gehabt...

75. Minute: Bitterer Ballverlust von Pavard. Diaby initiert den Konter, spielt Amri frei, der am Sechzehner auf Bellarabi rüberlegt, doch dieser jagt den Ball zwei Meter übers Tor...

74. Minute: Ester Steckpass-Versuch von Coutinho auf Lewandowski, doch etwas zu lang. Hradecky ist da.

72. Minute: Konter der Werkelf, Diaby auf weiter Flur, doch Neuer läuft ihn ab und dribbelt anschliend an der Außenlinie...

69. Minute: Perisic und Müller gehen vom Platz, Coman und Coutinho kommen.

68. Minute: Bei den Bayern machen sich gerade Coman und Coutinho fertig. Flick wird wohl gleich wechseln...

66. Minute: Auf der Gegenseite wird‘s auf einmal auch gefährlich, wiel die Bayern unnötig den Ball verlieren udn Diaby von Pavard verfolgt links auf Neuer zu marschiert. Doch der Nationalkeeper gewinnt das Duell!

65. Minute: Zweiter Wechsel bei der Werkself: Sinkgraven ersetzt Wendell.

62. Minute: Bailey bekommt gerade den Zorn der Bayern-Fans zu spüren, weil der Jamaikaner abermals verletzungsbedingt zu Boden geht. Für ihn geht‘s nicht weiter, Bellarabi kommt.

61. Minute: Hradecky, dieser Teufelskerl! Zunächst hält er bockstark gegen Lewandowskis Abschluss aus elf Metern, dann reagierte er bei Müllers Nachschuss ebenfalls sensationell! Ob die Bayern heute noch ein Tor erzielen?

58. Minute: Wieder die Bayern! Müller flankt von rechts hoch auf den zweiten Pfosten, wo Perisic angerauscht kommt, aber die Kugel auf den Oberrang der Arena ballert! Die Chancenvertwertung des Rekordmeisters ist heute wirklich sehr dürftig...

55. Minute: Ok, jetzt wird‘s völlig verrückt! Kimmich spielt Perisic im Strafraum frei, der legt toll auf Lewandowski ab. Doch der Pole schiebt das Ding aus elf Metern abermals freistehend am Kasten vorbei. Der Linienrichter hebt im Anschluss die Fahne, allerdings stand Perisic ganz nicht im Abseits. Sei‘s drum, der Ball war eh nicht drin...

51. Minute: Weltklasse-Aktion von Neuer! Diaby lässt Davies stehen und bringt die Kugel scharf in die Mitte, wo Volland vor Martinez am Ball ist, aber Neuer kratzt das Ding aus dem Eck. Ganz stark!

46. Minute: Der zweite Durchgang läuft und die Bayern haben direkt wieder eine gute Möglichkeit. Nach einem Kimmich-Freistoß köpft Goretzka die Kugel aber knapp neben den Kasten. Geht ja schon mal gut los!

45.+2 Minute: Halbzeit in der Allianz Arena. Ein wilder erster Durchgang geht zu Ende. Wir sind gespannt, was in die zweiten Hälfte noch so alles passiert. Aber jetzt erst einal durchatmen.

45. Minute: Das darf doch nicht wahr sein! Die nächste Hundertprozentige, die die Bayern liegen lassen. Zu dritt laufen sie auf Hradecky zu. Gnabry legt quer, Perisic muss nur noch einschieben, doch Sven Bender klär sensationall mit einer Grätsche und verhindert den Ausgleich!

43. Minute: Erste Gelbe Karte im Spiel. Baumgartlinger kommt gegen Alaba zu spät und sieht zu Recht den gelben Karton.

40. Minute: Unfassbar! Robert Lewandowski läuft völlig frei alleine auf Hradecky zu - und schiebt das Ding unbedrängt am Kaste vorbei...

35. Minute: Der absolute Wahnsinn hier in der Allianz Arena! Leverkusen geht Sekunden nach dem Ausgleich der Bayern wieder in Führung! Wieder schickt Volland Bailey und wieder schließt der Jamaikaner trocken ab - 2:1 für die Werkself!

34. Minute: TOOOOOOR! Der FC Bayern gleich aus! Thomas Müller trifft endlich wieder!

31. Minute: Gnabry kommt 22 Meter vor dem Tor zum Abschluss, doch der Angreifer zielt zu hoch. Abstoß.

29. Minute: Konter-Chance für die Bayern. Goretzka marschiert über den halben Platz, verpasst dann das Abspiel und versucht es auf eigene Faust. Gnabry rückt mit, Goretzka steckt durch, doch die Hereingabe auf

Perisic ist zu ungenau und Bayer kann klären.

25. Minute: Neuer! Wieder kommt Diaby mit Tempo über rechts, zieht in die Mitte und sucht den Abschluss. Aber Neuer ist auf der Hut und wehrt den Flatterball mit einer Hand ab.

22. Minute: Nächster Aluminium-Treffer der Bayern! Dieses Mal gelingt das hoher Pressing der Bayern, Lewandowski setzt Perisic sofort in Szene, doch der Kroate jagt die Kugel an die Latte! Allerdings stand er beim Pass von Lewandowski im Abseits...

18. Minute: Doppel-Chance für den FC Bayern! Zunächst setzt Kimmich Gnabry rechts im Strafraum toll in Szene, doch der Winkel ist zu spitz und Hradecky kann abwehren. Kurz darauf legt Gnabry frei vor dem Bayer-Keeper im Strafraum quer, doch Wendell klärt vor dem einschussbereiten Müller in letzter Sekunde!

16. Minute: Jetzt mal die Bayern. Martinez mit einem weiten Ball in den Bayer-Strafraum, Perisic ist eingerückt und versucht‘s per Kopf. Doch sein Kopfball landet auf dem Tor.

14. Minute: Der nächste Abschluss der Werkself! Diaby hat zu viel Platz und zieht von rechts in die Mitte. Doch seinen Abschluss ins linke Eck kann Neuer festhalten.

10. Minute: Und im Gegenzug die Führung für Bayer Leverkusen! Die Werkself gewinnt den Ball, Volland schaltet schnell um und setzt Bailey perfekt in Szene. Der Jamaikaner bliebt vor Neuer ruhig und trifft! Das erste Gegentor für Hansi Flick. 40 Sekunden nach dem Pfostentreffer der Bayern...

9. Minute: Pfosten! Überragender Ball von Alaba, der Gnabry via Schnittstellenpass in Position bringt. Der Nationalspieler wwähölt die kurze Ecke und trifft aber nur den Pfosten!

6. Minute: Beide Teams neutralisieren sich zu Beginn noch gegenseitig. Nun ist Davies auf links mal durch, doch Sven Bender legt ihn an der Strafraumkante. Kimmich bringt den Freistoß mit Schnitt zum Tor, doch Martinez kann den Kopfball nicht drücken - aber er stand eh im Abseits...

3. Minute: Ein interessantes Duell könnte es zwischen Davies und Diaby auf dem linken Flügel der Bayern geben. Beide sind wirklich pfeilschnell.

2. Minute: Die Gäste aus Leverkusen pressen von Beginn an sehr hoch. Man darf gespannt sein, wie die Bayern damit umgehen.

1. Minute: Los geht‘s! Die Kugel in der Allianz Arena rollt!

18.28 Uhr: Die Mannschaften marschieren aufs Feld! In wenigen Minuten wird Schiedsrichter Guido Winkmann die Partie anpfeifen...

18.22 Uhr: Bevor es hier in der Allianz Arena los geht, wollen wir Sie noch auf unseren Live-Ticker zur EM-Auslosung hinweisen. Dort wird in diesen Muinuten die Gruppe für das DFB-Team gelost.

18.14 Uhr: Kurz vor dem Anpfiff spricht Hansi Flick bei Sky über sein Verhältnis zu Jupp Heynckes: „Wir haben in der Vergangenheit immer Kontakt gehabt. Ich war der beste Trainer, den ich je hatte. Seine Empathie ist wirklich besonders“, schwärmt der aktuelle FCB-Coach über den Triple-Trainer von 2013.

Zudem erklärt Flick, warum er dieses Mal Ivan Perisic von Beginn an bringt: „Wir haben viele Spiele, er hat sich bewiesen, wenn er reingekommen ist. Wir hatten in Belgrad einen recht harten Platz, daher wollten wir bei Kingsley Coman kein Risiko eingehen.“

17.46 Uhr: Beim Rekordmeister steht Youngster Alphonso Davies steht im achten Spiel in Folge in der Bayern-Startelf. Auch wenn Hansi Flick auf der PK am Freitag sagte, dass es eigentlich keine Stammspieler mehr gibt, Davies darf sich wohl so nennen...

17.37 Uhr: Auch das Lineup der Gäste ist nun da. Bayer-Trainer Peter Bosz schickt seine Werkself im 4-2-3-1 auf den Rasen. Gelingt es Leverkusen den Bayern unter Flick den ersten Gegentreffen einzuschenken? Bayern-Ziel Kai Havertz sitzt noch angeschlagen nur auf der Bank.

17.24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Etwas überraschend steht Ivan Perisic in der Startelf.

16.51 Uhr: Während sich die Stars des FC Bayern aktuell gerade auf ihre Partie gegen Bayer Leverkusen vorbereiten, kämpfen der BVB und Hertha schon um Punkte. Eine weitere Niederlage für die Dortmunder - und das Schicksal von Lucien Favre könnte besiegelt sein. Auf der Berliner Trainerbank feiert Jürgen Klinsmann sein Debüt.

16.45 Uhr: Nicht einmal zwei Stunden, dann geht‘s endlich los! Die Vorfreude steigt von Minute zu Minute.

15.53 Uhr: In knapp drei Stunden rollt der Ball in der Allianz Arena. Woanders rollt der Ball womöglich im falschen Stadion. Mitte Dezember treffen der FC Ingolstadt und der TSV 1860 München in der 3. Liga aufeinander. Wer Tickets buchen möchte, erlebt aber eine Überraschung.

12.38 Uhr: Der FC Bayern München hat heute Abend Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Drückt Robert Lewandowski dem Spiel wieder seinen Stempel auf? Ex-Präsident Uli Hoeneß überschüttete den Ausnahmestürmer nun mit Lob. Währenddessen gehen die Spekulationen rund um die Trainer-Position beim FCB weiter. Nun gibt es offenbar einen Konkurrenten beim Favoriten von Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

München - Mit einem 6:0 sowie dem vorzeitig erreichten Gruppensieg im Gepäck kamen die Bayern aus Belgrad zurück. Die Münchner präsentierten sich auch im vierten Spiel unter Trainer Hansi Flick in überragender Form und ließen dem Gegner keine Chance. Und dann haben sie mit Robert Lewandowski wohl den derzeit besten Stürmer in ihren Reihen. Der Pole erzielte in Belgrad einen Viererpack in 14:32 Minuten. Es ist der schnellste Viererpack in der Geschichte der Champions League.

FC Bayern München: Am Samstagabend kommt es zum Topspiel mit Bayer 04 Leverkusen

Nach der Gala in der Königsklasse kommt mit Bayer 04 Leverkusen nun ein weitaus stärkerer Gegner. Die Rheinländer gewannen unter der Woche mit 2:0 bei Lokomotive Moskau und überwintern damit mindestens in der Europa League. Das Erreichen des Achtelfinales in der Champions League können sie aus eigener Kraft noch schaffen. In der Vorwoche kam Leverkusen nicht über ein 1:1 gegen Freiburg hinaus, trotz einiger Hochkaräter, die teilweise leichtfertig vergeben wurden.

#Flick über den Gegner: "Leverkusen ist eine spielstarke Mannschaft, die sehr gut in den Positionen steht und besetzt. Sie spielen sehr aggressiv und verteidigen nach vorne - ähnlich wie wir."#FCBB04 #packmas pic.twitter.com/dm6vGb2IZs — FC Bayern München (@FCBayern) November 29, 2019

Die Bayern sind gewarnt, wie auch Hansi Flick auf der PK zugab: „Die Teamsitzung dauerte länger als sonst. Das ist auch ein Zeichen, dass wir uns mit dem Gegner mehr beschäftigt haben.“ Beide Teams spielen Ballbesitzfußball und setzen den Gegner früh unter Druck. Der FCB-Coach ist sich sicher, dass „wir ein spannendes Spiel erleben werden.“

Hansi Flick kann gegen Leverkusen aus dem Vollen schöpfen. Welcher Star muss auf die Bank? Hier geht es zu den voraussichtlichen Aufstellungen.

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen: Die Werkself ist ein willkommener Gast

Aktuell belegt Leverkusen den 9. Platz - das ist natürlich zu wenig für den Champions-League-Anwärter. Bayern ist punktgleich mit RB Leipzig Dritter und hat nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenprimus Borussia Mönchengladbach. Mit einem Sieg wollen die Münchner die Fohlenelf natürlich unter Druck setzen. Karl-Heinz Rummenigge äußerte nach dem Belgrad-Spiel den Wunsch, dass man an Weihnachten Tabellenführer ist. Doch dieses Ziel ist für Hansi Flick „erst einmal zweitrangig“. Der Trainer kann bis auf die Langzeitverletzten Süle, Hernandez und Arp aus dem Vollen schöpfen.

Die Heimbilanz des FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen spricht ganz klar für die Münchner. Von 43 Heimspielen konnten die Bayern sage und schreibe 34 für sich entscheiden. Sechsmal trennte man sich unentschieden, nur drei Mal konnte Leverkusen die Punkte mit nach Hause nehmen. Die letzte Heimniederlage setzte es im Oktober 2012 beim 1:2 - danach holten die Bayern das Triple.