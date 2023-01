„Vier extreme Ausfälle“ und ein angeschlagener de Ligt: Nagelsmann klärt über Verletzte beim FC Bayern auf

FC Bayern kurz vor dem Rückrundenstart

Nach dem Trainingslager berichtet Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über den Stand der Dinge. Neuerdings angeschlagen ist auch Matthijs de Ligt.

Doha/München - Nach einem intensiven Trainingslager in Doha (Katar) reiste der FC Bayern München am Donnerstag zurück nach Deutschland. Auf einer Pressekonferenz ging FCB-Coach Julian Nagelsmann auch auf die personelle Situation beim Rekordmeister ein. Neben den bereits bekannten verletzungsbedingten Ausfällen, von denen die prominentesten Nationaltorhüter Manuel Neuer sowie Lucas Hernández sind, bereitet neuerdings auch noch die Personalie Matthijs de Ligt Sorgen.

Matthijs de Ligt Position: Abwehr Geboren: 12. August 1999 in Leiderdorp (Niederlande) Seit Juli 2022 beim FC Bayern München Spiele mit der niederländischen A-Nationalmannschaft (Tore): 40 (2) Vorherige Stationen: u.a. Ajax Amsterdam, Juventus Turin

Bayerns de Ligt im Training umgeknickt, Ausfall gegen Salzburg

Nagelsmann berichtete von einer erlittenen Blessur des niederländischen Nationalspielers während des Trainingslagers, gab aber zugleich auch eine erste Entwarnung: „Matthijs de Ligt ist einmal im Training umgeknickt, als er einen Schuss geblockt hatte, und ist seither ausgefallen. Er hat ein bisschen geschwollenes Sprunggelenk. Da ist nichts Strukturelles passiert, wir haben ein Bild gemacht.“

In jedem Fall wird der 23-jährige Defensiv-Spezialist de Ligt beim morgigen Testspiel (Freitag, 18 Uhr) gegen RB Salzburg nicht auf dem Platz stehen können, so Nagelsmann, der sich unterm Strich - unabhängig des einen oder anderen angeschlagenen Akteurs - einverstanden mit dem absolvierten Trainingslager zeigte: „Die Stimmung ist gut in der Truppe, ich bin sehr zufrieden. Das habe ich auch heute der Mannschaft so gesagt.“

Nächster Rückschlag für de Ligt nach enttäuschender WM

Für Matthijs de Ligt, der erst letzten Sommer zu den Bayern gewechselt war, bedeutet die erwähnte Verletzung einen weiteren kleinen Rückschlag während der bundesligafreien Zeit, nachdem bereits die zurückliegende Fußball-WM persönlich eher enttäuschend verlaufen war. Erst vor wenigen Tagen berichtete der Niederländer, dass ihm das Katar-Trainingslager sehr gutgetan hätte.

Neben de Ligt, der dem FC Bayern voraussichtlich nicht lange fehlen dürfte, hat Julian Nagelsmann, wie er im Pressetalk berichtete, insbesondere mit „vier extremen Ausfällen“ kurz vor dem Bundesliga-Restart am 20. Januar (bei RB Leipzig) zu tun. Gemeint sind neben den bereits erwähnten Neuer und Hernández auch Noussair Mazraoui sowie Sadio Mané, der unter Umständen am 14. Februar im Champions League-Achtelfinale in Paris wieder im Kader stehen könnte.