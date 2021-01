FC Bayern beim FC Augsburg im Live-Ticker: Flick verzichtet auf große Rotation - angeschlagener Star dabei

Die Bayern wollen ihren Vorsprung mit einem Sieg in Augsburg weiter ausbauen. Am Mittwochabend sollte sich die Flick-Elf keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Der Live-Ticker.

FC Augsburg - FC Bayern München -:- (-:-), Mittwoch, 20.30 Uhr

Der FCB hat sich vom Pokal-Schock in Kiel erholt und gewann gegen Freiburg, nun könnte der nächste Dreier folgen.

folgen. Wir begleiten das schwäbisch-bayerische Duell im Live-Ticker.

Aufstellung FC Augsburg: Gikiewicz - Uduokhai, Gouweleeuw, Oxford - Iago, Gruezo, Khedira, Caliguiri - Hahn, Richter, Vargas Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski Tore:

Update vom 20. Januar, 19.50 Uhr: Während Hansi Flick nur einen Wechsel in seiner Startelf vornimmt und für Davies Hernandez bringt, tauscht sein Augsburger Pendant Heiko Herrlich doppelt. Der Brasilianer Iago sowie Richter, der seine Gelb-Rot-Sperre abgesetzt hat, rücken in die Anfangsformation, Pedersen und Finnbogason nehmen auf der Bank Platz. In etwa 40 Minuten pfeift Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die Partie in der WWK-Arena an.

Update vom 20. Januar, 19.27 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist nun draußen, Serge Gnabry wird von Beginn an spielen, für Alphonso Davies wird Lucas Hernandez auflaufen. Damit gibt es nur einen Wechsel in Flicks Startelf. Diesmal steht Douglas Costa mit im Kader, auch Bouna Sarr ist wieder dabei. Auch Leroy Sané steht nicht in der Anfangs-Elf, Flick vertraut am heutigen Abend auf die Flügelzange Gnabry/Coman.

Update vom 20. Januar, 19.05 Uhr: FC-Bayern-Trainer Hansi Flick kündigte vor dem Spiel in Augsburg an, im Sinne der Kontinuität in seinem Team weniger rotieren zu wollen. Ein Einsatz von Serge Gnabry von Beginn an ist jedoch fraglich, er könnte von Leroy Sané ersetzt werden. Ob Shootingstar Jamal Musiala von Beginn an ran darf, ist angesichts der Aussagen seines Trainers unwahrscheinlich. Zuletzt sollen die Vertragsverhandlungen mit dem 17-Jährigen gestockt haben - aufgrund einer hohen Gehaltsforderung.

Update vom 20. Januar, 18.40 Uhr: Noch etwa zwei Stunden bis zum Anpfiff in der Augsburger WWK-Arena. Wird der FC Bayern München den zweiten Sieg in Serie holen oder nutzen die Augsburger die derzeitigen Defensiv-Lücken der Bayern? Die Münchner hoffen auf einen Einsatz von Nationalspieler Serge Gnabry, der beim letzten Ligaspiel gegen Freiburg nach einer halben Stunde verletzt vom Feld musste. Ob der DFB-Star beim Auswärtsspiel in Augsburg im Kader steht, erfahren Sie bei uns im Live-Ticker.

FC Augsburg - FC Bayern im Live-Ticker: FCA-Coach Herrlich mutig vor Bayern-Spiel - „Nichts zu verlieren“

Update vom 20. Januar, 16.50 Uhr: Vor dem Spiel gegen den FC Bayern gab es bei den Augsburgern Unruhen in der Mannschaft. Torwart Rafal Gikiewicz kritisierte seine Teamkollegen öffentlich nach der Niederlage in Bremen, bei einer internen Besprechung gerieten Florian Niederlechner und Trainer Heiko Herrlich aneinander, wie die Augsburger Allgemeine berichtete. FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter teilte der Zeitung später mit, dass „ganz offen kommuniziert worden“.

„Intern wurden ein paar Dinge angesprochen. Damit war es auch gut. Ich denke, das gehört dazu“, meinte Herrlich. Der Trainer zeigte sich trotz der angespannten Stimmung in seinem Team vor dem Duell mit dem FC Bayern recht zuversichtlich. „Du hast eigentlich nichts zu verlieren, keiner traut dir irgendetwas zu. Du kannst zeigen, zu was für einer Leistung du imstande bist“, so der Trainer. Zuletzt schwächelten die Münchner, „das ist Fakt“, meinte Herrlich zu der Schwächephase. „Aber sie stehen trotzdem auf Platz eins. Deshalb ist das Bayern München.“

FC Augsburg - FC Bayern im Live-Ticker: Flick-Elf will den nächsten Sieg beim Schwäbisch-Bayerischen Duell

Erstmeldung vom 19. Januar:

München - Am vergangenen Sonntag zeigte sich der FC Bayern* nach zwei Niederlagen in Folge wieder eine ansprechendere Leistung, nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Freiburg sollte das Selbstvertrauen wieder etwas aufgetankt sein. Am Mittwochabend spielt der Rekordmeister* bereits beim FC Augsburg*, der in den letzten Spielen mit den Ergebnissen haderte.

FC Augsburg - FC Bayern im Live-Ticker: Lewandowski mit Mega-Bilanz gegen Fuggerstädter

Die Augsburger mussten am Samstag in Bremen die vierte Niederlage in den letzten fünf Bundesliga*-Spielen hinnehmen, aktuell hat der FCA sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gegen die Bayern ist eine Trendwende eher unwahrscheinlich. Allerdings ist die Defensive der Bayern in der laufenden Spielzeit recht löchrig, auch gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel fing sie sich einige Gegentreffer.

Hansi Flicks* Bayern haben aktuell vier Punkte Vorsprung vor Verfolger RB Leipzig*, die Hinrunden-Meisterschaft ist den Bayern also schon vor dem 17. Spieltag sicher. Doch mit einem Sieg beim FCA würde die nötige Ruhe vor den vermeintlich einfacheren Spielen gegen Schalke* und Hoffenheim einkehren. Der Fokus wird beim FC Bayern auf Robert Lewandowski* liegen, der für die Bayern in neun Aufeinandertreffen mit den Fuggerstädtern gleich zwölfmal treffen konnte.

FC Augsburg - FC Bayern im Live-Ticker: Gnabry wohl wieder dabei - bleibt die große Rotation diesmal aus?

„Wir hoffen, dass wir gegen Augsburg die gleichen Dinge sehen, wie gegen Freiburg“, meinte Flick bei der Pressekonferenz vor dem Duell in der knapp 70 Kilometer entfernten WWK-Arena*. Sollte sein Team mit einer ähnlichen Entschlossenheit wie am Sonntag auftreten, könnte es mit dem nächsten Dreier klappen.

Der Coach gab außerdem Entwarnung bei einem seiner angeschlagenen Stars. „Serge Gnabry hat heute trainiert, es sieht ganz gut aus. Morgen früh werden wir alles genau wissen“, informierte der Trainer die Pressevertreter am Dienstagnachmittag. Bis auf die Langzeit-Verletzten seien alle Spieler einsatzfähig. Vielleicht sogar ein Luxus-Problem bei diesen ganzen Ausnahmekönnern? Wie Flick* am Dienstag verriet, wird wohl nicht allzu viel an der Startelf geändert, da „eine gewisse Konstanz wichtig“ sei.

Ob Augsburg die aktuellen Schwächen der Bayern ausnutzen oder ob die Flick-Elf eine neue Sieges-Serie starten kann, wird sich am Mittwochabend zeigen. (ajr)