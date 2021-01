FC Bayern: Gnabry für Augsburg schon wieder fit? Flick verrät Zeitplan

FC Bayern: Hansi Flick und sein Trainerteam müssen gegen den FC Augsburg die beste Mannschaft aufstellen. Der FCB-Coach hat derzeit nur ein Sorgenkind.

Der FC Bayern München * reist am Mittwochabend zum Hinrunden-Abschluss beim FC Augsburg .

* reist am Mittwochabend zum Hinrunden-Abschluss beim . Vor dem letzten Bundesliga*-Spiel rotierte Flick fleißig, doch der Trainer setzt nun scheinbar auf Kontinuität.

Flick fleißig, doch der Trainer setzt nun scheinbar auf Kontinuität. In der Startaufstellung könnte ein angeschlagener FCB-Profi fehlen.

München - Die Pokal-Pleite der Bayern aus der vergangenen Woche brachte einen Durchzug in die Startelf von Trainer Hansi Flick*. Beim 2:1-Sieg gegen Freiburg am Sonntag wechselte Flick gleich auf sechs Positionen - das Ergebnis sprach für sich. Für das Auswärtsspiel in Augsburg kündigte er wenige Wechsel an, ein Star könnte jedoch noch kurzfristig ausfallen.

Aufstellung des FC Bayern in Augsburg: Flick will „Konstanz“ - vertraut der Coach auf seine letzte Viererkette?

Die Aufstellung beim Gastspiel in der Augsburger WWK-Arena hält vermutlich wenige Überraschungen bereit. Im Tor wird Manuel Neuer, der zuletzt in elf Bundesliga-Spielen in Serie mindestens ein Gegentor kassierte. Da die Defensive gegen Freiburg im Vergleich zu den Pleiten in Gladbach und Kiel einen stabileren Eindruck machte, wird Flick wohl wenige Änderungen vornehmen.

Die Mannschaft habe umgesetzt, was von ihr gefordert wurde, wie Hansi Flick bei der Pressekonferenz am Dienstag sagte. „Da versucht man wenig zu ändern, da eine gewisse Konstanz wichtig ist“, kündigte der Coach an. Es könnte also durchaus sein, dass die Viererkette bestehend aus Benjamin Pavard, Jerome Boateng, David Alaba und Alphonso Davies wieder in derselben Konstellation aufläuft. Allerdings zeigte Davies keine besonders starke Leistung, Alaba könnte im Zuge seines scheinbar sicheren Madrid-Wechsels ebenfalls aus der Startelf weichen.

Aufstellung des FC Bayern in Augsburg: Gnabry nach Verletzung gleich wieder im Kader?

Im zentralen Mittelfeld ist das Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka gesetzt, die beiden Stabilisatoren sind wieder fit und zeigten. Auf den Flügeln wird es für Flick schon schwerer, denn Kingsley Coman scheint nach seiner Oberschenkelverletzung wieder gesetzt zu sein. Ob der gegen Freiburg verletzt ausgewechselte Serge Gnabry bis Mittwochabend einsatzfähig ist, entscheidet sich am Morgen, wie Flick bei der PK am Dienstag meinte. „Serge Gnabry hat heute trainiert, es sieht gut aus aber wir müssen den Tag abwarten“, meinte Flick.

Ein Einsatz von Leroy Sané ist darum auch nicht sicher, auch Jamal Musiala könnte eine Alternative sein. Der Brasilianer Douglas Costa, dessen Leihe vor einem vorzeitigen Abbruch stehen soll, könnte wie gegen Freiburg wieder nur zuschauen. Er und Bouna Sarr schafften es nicht in den Spieltagskader.

Nach dem 2:1 in Freiburg, bei denen Thomas Müller und Robert Lewandowski jeweils einen Treffer beisteuerten, werden die beiden Topscorer des Teams voraussichtlich beide Starten. Bis auf die zwei Langzeit-Verletzten Tanguy Nianzou und Malik Tillman sind alle Mann an Bord, wie Flick mitteilte. Somit steht einem Sieg zumindest auf dem Papier nichts im Wege. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.