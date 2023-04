Bayern-Aufstellung gegen Manchester City: Vielsagende Tuchel-Sätze lassen Startelf-Plätze erahnen

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Viertelfinale auf Manchester City. Mit welcher Aufstellung geht Thomas Tuchel die Mission an?

München – Da ist es also, das ganz große Spiel - und das schon im Viertelfinale. Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Manchester City.

Nicht nur Sportvorstand Hasan Salihamidzic war am Montagnachmittag vor der Abreise in den englischen Nordwesten der Meinung, dass dieses Aufeinandertreffen durchaus ein Endspiel sein könnte. City gegen Bayern, Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel, England gegen Deutschland – recht viel mehr ist nicht möglich.

Manchester City – FC Bayern München Champions-League-Viertelfinale Dienstag, 11. April, 21 Uhr (MESZ) Etihad Stadium Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Bayern-Aufstellung gegen Manchester City: Choupo-Moting fehlt

Zu den größten Spielen gehören auch die größten Spieler - und deshalb dürfte sich vor allem der neutrale Fußballfan darüber freuen, dass Erling Haaland wieder fit ist. Der Norweger feierte am Wochenende ein eindrucksvolles Comeback, schickte schon Seitfallzieher-Grüße nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt weiß man Bescheid, Verteidiger-Ass Matthijs de Ligt traf am Wochenende ähnlich sehenswert und freut sich schon auf das Giganten-Duell. Es könnte eine der Schlüsselpaarungen in diesem Champions-League-Viertelfinale werden.

Weniger positiv aus Sicht der Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting wird ausfallen. Knieprobleme verhindern einen Einsatz des Offensivmannes, der bereits am Samstag in der Bundesliga passen musste. Sadio Mané hatte ihn vertreten - einmal mehr ohne Torerfolg. Wie wird Tuchel seine Bayern also gegen City aufstellen?

Trifft mit dem FC Bayern auf Manchester City: Thomas Tuchel. © Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa

Bayern-Aufstellung gegen Manchester City: Choupo-Moting fehlt – ein Superstar-Comeback scheint sicher

Yann Sommer steht natürlich im Tor, in der Abwehrreihe gibt es dann schon den ersten Härtefall. Mit Joao Cancelo, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Alphonso Davies gibt es fünf Spieler für vier Positionen. Gut möglich, dass Tuchel erst einmal die defensiv sichere Variante wählt und deshalb Cancelo auf der Bank lässt - auch wenn dieser als Leihspieler von Manchester City natürlich auf einen Einsatz gegen seine alten Kollegen brennt.

Im zentralen Mittelfeld erhielt zuletzt Jamal Musiala neben Joshua Kimmich den Vorzug vor Leon Goretzka. Letzterer dürfte gegen City aber zurückkehren - alleine wegen seiner körperlichen Präsenz. Das ließen auch schon Tuchels Aussagen auf der PK erahnen. Relativ vielsagend fügte er an, dass Goretzka und Kimmich die Spieler wären, die unbedingt Verantwortung tragen wollen. Und wann braucht es eine solche Qualität mehr als in einem K.o.-Spiel in Manchester?

Bayern-Aufstellung bei Manchester City: Coman-Comeback? Musiala auf der Bank? Müller spielt immer

Musiala wäre dafür möglicherweise eine offensivere Rolle zuzutrauen. Mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Thomas Müller und Sadio Mané gibt es aber noch fünf weitere Kandidaten für nur vier Positionen – es wird also noch enger als in der Abwehr.

Wer wird sicher spielen? Ganz klar: der Antreiber. Thomas Müller ist für diese Partien gemacht. Für ihn gibt es, das kann man bei Tuchel immer wieder heraushören, keine andere Position als die Zehn oder die Hängende Spitze. Auch diesen Platz in der Startelf konnte man in der PK schon heraushören. Wer flankiert Müller? Viele Konstellationen sind denkbar. Möglich wäre beispielsweise ein Duo Sané und Coman. Der Franzose, seit Monaten einer der konstanteren Offensivspieler, musste in Freiburg 90 Minuten lang zusehen, weil er offenbar leicht angeschlagen war. Dass Tuchel ihn erneut auf der Bank lässt, erscheint kaum realistisch. Denn: Vertreter Gnabry war beim Gastspiel im Breisgau zwar bemüht, lieferte aber nichts Zählbares.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Wer ersetzt Choupo-Moting in Manchester? Sadio Mané hat wohl die besten Karten

Bliebe noch die Position in der Spitze. Tuchel betonte auf der PK zwar, dass er auch Gnabry diese Rolle zutrauen würde. Wahrscheinlicher dürfte aber der erneute Vorzug für Mané sein. Würde bedeuten: Gnabry und Musiala, ebenfalls erst kürzlich wieder von einer Verletzung genesen, müssten zunächst auf die Bank.

Mögliche Startaufstellung des FC Bayern München bei Manchester City: Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Sané, Müller, Coman – Mané.

Champions-League-Viertelfinale: Manchester City baut auf Erling Haaland

Und Manchester City? Dort baut man natürlich voll auf Erling Haaland. Dessen Vorbild sagte der tz, dass ihm nur noch eine Fähigkeit auf Weltklasse-Niveau fehle. Die „Skyblues“ haben natürlich noch eine Vielzahl an weiteren Topspielern im Kader. So oder so: Es werden zwei Top-Mannschaften auf dem Rasen stehen.