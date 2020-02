Vor Millionenpublikum: Riesen-Zoff während Bayern-Spiel in Mainz - Beierlorzer:„Er muss Contenance wahren“

Der FC Bayern demontiert Mainz 05 in der ersten Halbzeit förmlich. Das sorgt für reichlich Zoff zwischen FSV-Trainer Achim Beierlorzer und seinem Spieler Pierre Kunde Malong - vor Millionenpublikum.

München/Mainz - Riesen-Aufreger während des Spiels des FC Bayern in Mainz. Beim 3:1 (3:1) der Münchner benahm sich ein Mainzer Spieler* ordentlich daneben: Pierre Kunde Malong.

Mainz 05 gegen FC Bayern: Beierlorzer wechselt Kunde früh aus

Das war passiert: Beim Stand von 3:0 für die Bayern wechselte FSV-Trainer Achim Beierlorzer den Mittelfeldspieler schon nach 32 Minuten aus. Dann der Eklat: Als Kunde rausging, streckte ihm sein Coach die Hand entgegen - doch der 24-Jährige verweigerte den Handschlag und marschierte stinksauer zur Bank. Millionen TV-Zuschauer sahen den Moment.

„Es ist definitiv nicht gut, dass man den Trainer so dastehen lässt. Respekt ist keine Einbahnstraße. Seine Reaktion war ein 'No Go' - das war sehr öffentlichkeitswirksam“, meinte Beierlorzer hinterher aufgebracht bei Sky.

Nach Bayern-Spiel: Beierlorzer kritisiert Kunde scharf

Auch Sportvorstand Rouven Schröder tadelte den Spieler. Kunde sei „auf dem Holzweg, er muss sich entschuldigen“, meinte der Mainz-Boss bei Sky.

Beierlorzer kritisierte das „Fehlverhalten. „Das hat was mit Respekt zu tun. Er hat kein gutes Spiel gemacht und vor dem 0:2 einen schlechten Pass gespielt. Er hatte Momente, wo er nicht im Spiel drin war. Er muss die Contenance wahren und darf den Trainer nicht stehen lassen.“

Unmittelbar nach Schlusspfiff gab es für Kunde von Beierlorzer noch auf der Bank einen ordentlichen Rüffel, ebenfalls festgehalten durch die TV-Kameras. Auf dem Platz standen später beide wieder zusammen und der Coach redete auf den Mittelfeldakteur ein.

Pierre Kunde Malong kam von Atlético Madrid zu Mainz 05

„Der Spieler hat sich entschuldigt. Das war wichtig für mich. Ich kann verstehen, dass er Emotionen hat. Ich werde kein Fass aufmachen, ich bin nicht nachtragend“, erzählte Beierlorzer später.

Grund zu Frust hat Kunde allemal: Der Kameruner war im Sommer 2018 für 7,5 Millionen Euro vom spanischen Spitzenklub Atlético Madrid nach Mainz gewechselt, jetzt spielt er mit den Nullfünfern in der Bundesliga gegen den Abstieg.

Sicher nicht sein Anspruch. Und dann auch noch die Höchststrafe ausgerechnet gegen Bayern München...

