Kimmich spricht in Tokio Klartext über seine Zukunft

Von: Marius Epp

Teilen

Joshua Kimmich und Thomas Tuchel beantworteten kurz nach der Ankunft in Tokio die Fragen der Presse. Die wichtigsten Aussagen gibt es hier.

München – Konnichiwa, Tokio! Der FC Bayern ist in der japanischen Hauptstadt angekommen. Erst einmal wird trainiert, schon am Mittwoch steht ein hochkarätiger Test gegen Manchester City an (Infos zur Übertragung).

Kurz nach der Ankunft des Bayern-Trosses gaben Joshua Kimmich und Thomas Tuchel eine Pressekonferenz. Danach ging es zum ersten Mal auf den Trainingsplatz. Wir haben die wichtigsten PK-Aussagen zusammengefasst.

Joshua Kimmich über ...

... seine Zukunft beim FC Bayern: „Ich bin mir sehr sicher, dass ich bei Bayern bleiben werde. Ich habe zumindest keine anderen Pläne.“

... die Guerreiro-Verletzung: „Das ist für uns bitter und für Rapha bitter.“

... die Neuzugänge Laimer und Kim: „Konny hat sich gut angepasst. Minjae hat noch nicht viel mit uns trainiert. Wir sind froh, dass alle drei hier sind. Alle drei werden uns sehr viel helfen mit der Art wie sie Fußball spielen und wie sie sind als Menschen.“

... das Fehlen von Müller und Neuer: „Es ist schade, dass sie nicht dabei sein können. Der Flug war recht ruhig ohne Thomas, das konnte man spüren.“

... die Hitze: „Bisher habe ich die Hitze noch gar nicht so erlebt. Es wird sicherlich speziell und anstrengend.“

Joshua Kimmich bekennt sich klar zum FC Bayern. © IMAGO/Mladen Lackovic

Bayern-Coach Thomas Tuchel über ...

... Minjae Kim: „Seine Entwicklung spricht für sich. Er hat sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und ein neues Level erreicht. Wir brauchten einen Ersatz für Hernandez. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist sehr zuverlässig und stark. Ein kompletter Spieler. Das Spiel morgen ist ein bisschen früh für ihn, er wird nicht auflaufen.“

... das Fehlen von Neppe und Dreesen und seine Rolle bei den Transfers: „Ich bin hier für die Mannschaft verantwortlich. Jan und Marco sind in München, die sieben Stunden Zeitunterschied hindern uns ja nicht daran, zu kommunizieren.“

... die Abschiedskandidaten im Kader: „Alle haben Vertrag, also gebührt ihnen auch unsere Konzentration. Wir zerbrechen uns nicht den Kopf darüber. Wenn Wechsel passieren, passieren sie. Dann müssen wir uns anpassen.“

... den Abgang von Cancelo: „Er ist ein fantastischer Fußballspieler, es hatte keine fußballerischen Gründe. Der Grund war einfach, dass Alphonso Davies wieder zurück ist und wir Raphael Guerreiro geholt haben. Es hatte positionstechnische Gründe.“ (epp)